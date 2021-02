Chiunque sia riuscito ad aggiudicarsi una PS5, o sia in procinto di acquistarla, è di sicuro interessato a conoscere i giochi attualmente disponibili per la console next-gen di Sony. Fin dall'uscita ufficiale, infatti, il catalogo dei giochi per PS5 non è stato poi così variegato, presentando una discreta line-up di lancio, con giochi spesso dal costo elevato, e qualche titolo per PS4 portato sulla nuova console.

Con il tempo per fortuna questo catalogo si va sempre più arricchendo, con nuove uscite ed esclusive, che permettono di godere a pieno delle prestazioni della console.

Ma, quindi, quale gioco comprare attualmente su PS5? Online sono disponibili diversi giochi da poter provare sulla console di nuova generazione. Tra titoli tripla A e indie più di settore, abbiamo selezionato i migliori giochi PS5 attualmente disponibili, strizzando l'occhio anche ai giochi in uscita, il cui arrivo è ormai prossimo.

Si tratta sia di esclusive per PS5, che di giochi per PS4 ottimizzati per la nuova console. In modo da godere al meglio dei tempi di caricamento ridotti, della resa grafica eccezionale e delle funzioni innovative del controller con il DualSense.

Di seguito troverete i migliori giochi PS5 attualmente disponibili. Si tratta di titoli molto vari tra loro sia per la tipologia, tra action, RPG e platform, che per il costo, trattandosi sia di esclusive PS5 che di porting da PS4.

Spider-Man Miles Morales

Con Spider-Man Miles Morales si potrà tornare finalmente a vestire i panni del supereroe più simpatico di New York. Si tratta di un gioco di lancio PS5, ambientato dopo gli eventi del primo titolo. Questa volta, però, non impersoneremo lo Spider-Man a cui siamo abituati, ma vestiremo i panni di Miles Morales, amico di Peter Parker.

Miles, data l'assenza di Spider-Man, si ritroverà a dover proteggere la città, sfruttando poteri nuovi e ancora inesplorati. Il gioco è letteralmente una gioia per gli occhi con una grafica mozzafiato e una New York ricca di dettagli, arricchita al massimo dal ray-tracing.

Le meccaniche di gioco sono le stesse che hanno fatto la fortuna del primo titolo, con un'esplorazione scenografica e combattimenti divertenti. Un must have per chi ha amato il gioco del 2018.

Genere: Avventura dinamica

Assassin’s Creed Valhalla

Altro gioco di lancio PS5 è l'ultimo gioiellino di casa Ubisoft. Assassin’s Creed Valhalla vi proietterà nel mondo norreno, alla guida di un esercito di vichinghi, impersonando un personaggio maschile o femminile. Il gioco si compone di meccaniche action e da RPG, integrando il tutto in un mondo di gioco ampio e variegato.

L'esperienza si compone di fasi di navigazione, farming, combattimento ed esplorazione, il tutto condito da una trama che si ricollega a quella del brand storico di Assassin's Creed. C'è da dire che la versione PS5, rispetto a quella PS4, garantisce delle prestazioni letteralmente stupefacenti, con tempi di caricamento ridotti al minimo e una resa grafica spacca-mascella.

Di sicuro uno dei giochi PS5 da giocare e rigiocare.

Genere: Action-RPG, Stealth

Demon's Souls

Passiamo alla prossima esclusiva PS5. Come tutti gli appassionati dei souls like sanno bene, Demon's Souls è un remake dell'originale gioco uscito su PS3 nel 2009.

Il gioco è stato ricostruito completamente da zero, in modo da esprimere al meglio le prestazioni di PlayStation 5. Si tratta di un titolo estremamente punitivo che spinge il videogiocatore a migliorare costantemente, cercando di evitare il minimo errore.

L'atmosfera è quella tetra e spettrale tipica dei souls like, con nemici e boss ardui, dei quali studiare attentamente move set e punti deboli.

Il gioco ideale per chi cerca un grado di sfida elevato. La grafica, poi, è il vero fiore all'occhiello del titolo con effetti di luce avanzati e una qualità delle texture ottimale.

Genere: Souls Like, Gioco di ruolo

Call of Duty: Black ops Cold War

Con il nuovo anno, e la nuova console, è uscito anche un nuovo COD. Call of Duty: Black ops Cold War, nella sua versione PS5, è un titolo pensato per sfruttare al massimo i grilletti adattivi del DualSense, garantendo un'esperienza di gioco quanto più realistica possibile.

La sensazione di avere un'arma tra le mani e di usarla contro i nemici, sarà reale, con i grilletti che replicano il rinculo dei fucili o l'esplosività di una mitraglietta. Dal punto di vista grafico il gioco è eccezionale, e permette di giocare a 120fps, per la primissima volta su console.

A completare il tutto, è stata reintrodotta la modalità zombie, una tra le più amate dagli appassionati della saga.

Genere: Sparatutto in prima persona

Sackboy: A Big Adventure

Passiamo a un altro gioco di lancio PS5 con Sackboy: A Big Adventure. In questo caso si parla di un platform colorato e divertente, particolarmente adatto ai bambini e alle famiglie.

Il level design è davvero ben strutturato e, in generale, il gioco appare molto fruibile. Interessante anche la modalità cooperativa, che permette di giocare fino a un massimo di 4 giocatori (esclusivamente in locale per il momento) in modo da poter provare il titolo insieme ad amici e parenti.

Si tratta del gioco ideale per passare divertenti serate in compagnia.

Genere: Platform

Godfall

Per apprezzare al meglio la potenza grafica di PS5, Godfall è di sicuro una scelta saggia. Il mondo di gioco è letteralmente mozzafiato, con ambientazioni epiche ricche di colori ed effetti speciali.

Oltre alla grafica moderna, il gioco propone anche un sistema di combattimento corpo a corpo abbastanza soddisfacente, nel quale conterà molto la crescita e il potenziamento del personaggio. Grande attenzione è stata data anche al loot, con l'acquisizione di nuovi oggetti e risorse, utili per potenziare i propri armamenti.

L'unica pecca di questo titolo è rivolta all'online. Il titolo, infatti, permette di giocare online ma esclusivamente con gli amici presenti nella propria lista. Un titolo comunque divertente che va provato anche solo per vedere fino a che punto può spingersi la console next-gen.

Genere: Action-RPG

Watch Dogs Legion

Per chi ama l'hacking e la tecnologia, Watch Dogs Legion può essere un titolo valido e divertente. Legion è il terzo capitolo della saga di Watch Dogs, disponibile sia su PS4 che PS5, e ha portato le meccaniche di gioco su livelli decisamente più avanzati.

Il fattore chiave di questo titolo è la possibilità di poter reclutare nella "Resistenza" praticamente qualsiasi persona che si incontra in strada, rendendo così le possibilità di approccio alle missioni decisamente variegate. Il gioco è ambientato in una Londra futuristica e tecnologica, piena di apparecchi, oggetti e dispositivi da poter hackerare.

La resa grafica su PS5 è davvero notevole e permette di godere a pieno delle prestazioni della nuova console.

Genere: Avventura dinamica

Hitman 3

Pronti a vestire i panni dell'assassino più famoso al mondo? In Hitman 3 si avrà la possibilità di impersonare nuovamente l'agente 47, in magnifiche ambientazioni, con il preciso scopo di eliminare su commissione dei bersagli ben definiti.

Il gioco presenta un alto tasso di rigiocabilità, in quanto permette di sfidare i propri amici a completare gli incarichi nel minor tempo possibile. Con Hitman 3, inoltre, è possibile giocare le missioni anche del primo e del secondo capitolo, con la grafica importata dal terzo.

Con un solo gioco, quindi, si potrà rivivere l'intera trama dei tre capitoli.

Genere: Stealth, Sparatutto

Immortals Fenyx Rising

Altro prodotto di casa Ubisoft, Immortals Fenyx Rising è un titolo di cui abbiamo parlato anche nella guida sui migliori giochi per Nintendo Switch.

Si tratta di un titolo PS5 e PS4, che attinge dai migliori, mixando il tutto in un gioco divertente e bello da vedere. Tra nemici mitologici e antichi Dei da salvare, preparatevi a intraprendere un viaggio epico che si estende in un open world stilizzato e ricco di dettagli.

Le somiglianze con brand più conosciuti e affermati è evidente, ma il tutto non stona e, anzi, è in grado di regalare un gioco appassionante e bello da vedere.

Genere: Gioco di ruolo, Open World

Mortal Kombat 11 Ultimate

Si passa, letteralmente, da un estremo all'altro. Mortal Kombat 11 Ultimate è infatti un picchiaduro violento e cruento nel quale sconfiggere e massacrare i propri avversari.

Il brand torna alla ribalta con un titolo che, pur riprendendo le meccaniche che hanno fatto la fortuna dei suoi predecessori, propone nuovi personaggi e mosse speciali. La versione Ultimate, infatti, contiene tutti i 37 personaggi incluse le nuove aggiunte Rambo, Rain e Mileena.

Ottima anche la resa degli scenari e, in generale, la fluidità del titolo che riesce a esprimere la massimo le sue potenzialità su PS5.

Genere: Picchiaduro

WRC 9

Un gioco imperdibile per tutti gli amanti di auto e corse è WRC 9. La resa grafica è davvero notevole, con tracciati ricchi di dettagli e una sensazione di guida ultra realistica.

Il gioco prevede una modalità carriera del tutto rinnovata e molto più impegnativa, con l'aggiunta di nuovi tracciati come il rally del Giappone, quello del Kenya e di Nuova Zelanda. Il giocatore potrà scegliere tra più di 50 team ufficiali e cimentarsi in corse all'ultimo giro.

Ottimo anche il riscontro con pad PS5 alla mano.

Genere: Simulatore di guida

Planet Coaster

Altro gioco adatto a tutta la famiglia è Planet Coaster. Letteralmente si tratta di un simulatore nel quale bisogna costruire e migliorare il proprio parco giochi.

Lo scopo principale, infatti, è proprio quello di far crescere il parco giochi, andando a modellare il paesaggio, personalizzando al meglio l'area e costruendo giostre su misura, in modo da far divertire i propri visitatori.

Un titolo sicuramente adatto ai bambini, alla famiglia e a chi ha voglia di passare qualche ora in completo relax.

Genere: Gestionale

Astro's Playroom

Una menzione speciale merita anche Astro's Playroom. Si tratta di uno dei giochi di lancio di PS5 e, più che di un titolo vero e proprio, si tratta di un'esperienza pre-installata nella console, che permette di testarne tutte le potenzialità.

Parliamo di un mini platform con grafica 4K e audio 3D, che ha il preciso scopo di mostrare i vantaggi del DualSense introdotto da Sony. Potremmo definirlo un piccolo capolavoro nel quale azioni come tendere la corda di un arco o camminare sulla sabbia, assumono tutto un altro significato, grazie al feedback tattile e ai grilletti adattivi del pad di PS5.

Genere: Platform

Quelli visti fino a questo momento sono i giochi per PS5 già disponibili e acquistabili. Nel corso di questo e dei prossimi anni, però, ci sono tutta una serie di giochi in uscita già annunciati. Tra leak e anticipazioni vediamo quali sono i migliori giochi PS5 in uscita e le esclusive da tenere d'occhio.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West è il seguito del fortunato Zero Dawn, realizzato dal team di Guerrilla. Si ritornerà a vestire i panni di Aloy, proiettata in un mondo tutto nuovo ricco di scenari mai visti prima. Dall'esplorazione sottomarina, a paesaggi desertici, fino a quella che ha tutta l'aria di essere una San Francisco in rovina.

A quanto pare anche le meccaniche di gioco saranno implementate con nuove caratteristiche, che riguarderanno soprattutto le macchine che ci si troverà ad affrontare durante l'avventura. L'uscita è stata fissata per il 2021, anche se non è ancora chiaro quale sia la data precisa.

Genere: Action-RPG

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 va a consolidare quelli che sono gli ottimi risultati raggiunti dal brand, e li porta sulle console di nuova generazione. Il comparto tecnico, già ottimo nel precedente capitolo, sarà ulteriormente migliorato, in modo da rendere al massimo tutta la potenza grafica di PS5.

Come il brand ci ha abituati, sarà possibile intraprendere una modalità carriera ricca, con tanti modelli guidabili, patenti da aggiudicarsi e tracciati su cui sfrecciare alla massima velocità.

Genere: Simulatore di guida

Ratchet and Clank: Rift Apart

Con l'uscita programmata per l'11 giugno, Ratchet and Clank: Rift Apart è senza dubbio uno di quei giochi da non lasciarsi scappare. Che siate appassionati della saga o assoluti neofiti, questo titolo rappresenta infatti un'avventura spassosa e divertente da provare almeno una volta nella vita.

Il team di sviluppo, Insomniac, è riuscito a dare vita a un gioco che fa dei colori, delle armi deliranti e dei nemici decisamente fuori dagli schemi, i suoi assoluti punti di forza.

Genere: Sparatutto, Platform

Returnal

Altro gioco attesissimo su next-gen è Returnal, di sicuro una delle novità più interessanti. La protagonista è Selene, esploratrice spaziale che, dopo un atterraggio di emergenza, si ritrova su un pianeta sconosciuto e colmo di pericoli.

Tra alieni aggressivi e un ambiente che muta a ogni sconfitta, l'obiettivo sarà quello di uscire tutta intera da quell'inferno. Un gioco che, in virtù della proceduralità dell'ambiente circostante, sembra poter garantire un'elevata rigiocabilità. La data di uscita è fissata al 30 aprile.

Genere: Avventura, Sparatutto in terza persona

God of War: Ragnarok

Dopo il fortunato God of War 4, seguito della storica saga su PS2 e PS3, è in arrivo anche Ragnarok. La storia riprende le vicende dello spartano Kratos e del figlio Atreus, immersi nel mondo norreno, alle prese con Odino e le altre divinità nordiche.

Si tratta probabilmente di una delle esclusive PS5 in uscita più attese, visto anche il grande successo del primo capitolo. L'uscita è stata annunciata per il 2021, ma non si conosce con esattezza la data ufficiale.

Genere: Action-adventure

Project Athia

Il nome in codice è Project Athia, mentre quello ufficiale non è ancora stato reso noto. Il titolo è ad opera di Square Enix che, negli anni, ha regalato capolavori come la saga di Final Fantasy e quella di Kingdom Hearts.

Del gioco in sé si conosce ben poco, anche se sono state svelate alcune immagini che mostrano un mondo sovrannaturale ricco di mostri e nemici. La grafica è mozzafiato e il mondo di gioco sembra ricco e variegato. La data di uscita? Purtroppo bisognerà aspettare almeno fino al 2023 per poterlo provare, ma è senza dubbio un titolo da tenere d'occhio.

Genere: Avventura dinamica

Kena: Bridge of Spirits

Concludiamo con Kena: Bridge of Spirits, altro gioco attesissimo per questo 2021. Si tratta di un'avventura ricca di elementi narrativi con un ambiente lussureggiante e particolareggiato.

Le modalità di gioco vedranno un'alternanza di esplorazione e combattimenti frenetici con la possibilità di manipolare l'ambiente a proprio vantaggio. Oltre a Kena, bisognerà gestire una squadra di piccoli spiriti, denominati Rot, che metteranno al servizio della protagonista i loro poteri speciali.

Genere: Avventura dinamica