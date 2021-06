Le stampanti multifunzione sono una tipologia di dispositivi che integrano in un'unica periferica diverse funzioni, come quella di stampa, di copia, fax o scanner. Possono completarsi di sistemi di connessione Wi-Fi per l'invio di documenti da remoto o di opzioni per l'inoltro tramite e-mail. Si tratta di strumenti versatili che rispondono a esigenze diverse: stampano, fotocopiano, faxano e scansionano. Inoltre, non ingombrano e sono ideali per avere a disposizione diverse funzionalità in un unico apparecchio salvaspazio. Proprio per questo motivo, le stampanti multifunzione si adattano sia a un uso professionale in ufficio sia a un uso domestico in casa.

Con il fenomeno dello smartworking, divenuto sempre più una realtà concreta nel mondo del lavoro, le stampanti multifunzione rappresentano ormai uno strumento indispensabile da includere in un ufficio; anche se questo si trova tra le mura domestiche.

Che siano a getto d'inchiostro o stampanti laser, per la casa o per l'ufficio, con o senza cartucce compatibili, vediamo quali sono i migliori prodotti disponibili su Amazon; tenendo conto di fattori come la connettività wifi, la velocità di stampa, le marche e le opinioni degli utenti.

Classifica delle 10 migliori stampanti multifunzione del 2021

Abbiamo selezionato le migliori stampanti multifunzione di quest'anno, stilando una classifica puntuale sui modelli attualmente disponibili. Abbiamo analizzato i prodotti più affidabili e con elevate prestazioni in base alla tecnologia di stampa, alla connettività Wi-Fi, alla velocità di stampa o alla destinazione d'uso: che sia domestico oppure professionale in ufficio. Vediamo quali sono le migliori stampanti multifunzione disponibili su Amazon e come sceglierle.

1. Stampante multifunzione laser HP LaserJet Pro

La stampante multifunzione laser HP LaserJet Pro è un modello monocromatico 3 in 1: stampa, copia e scansiona ed è indicata sia per la casa sia per l'ufficio, data la sua estrema compattezza. Si tratta, dunque, di una soluzione laser, ovvero caratterizzata da tre elementi principali: il toner, il laser e il tamburo fotosensibile. Tramite l'incastro di questi tre elementi, si ottiene una velocità di stampa oltre misura. Difatti, la caratteristica principale di questo modello di stampante multifunzione è proprio nella capacità di stampare fino alle 18 pagine al minuto, con una risoluzione grafica di 600 dpi. È in grado di supportare formati dall'A4 ai 10×15 con un'autonomia di stampa che supera le 8000 pagine mensili. Inoltre, grazie alla tecnologia toner All-in-One, è possibile attivare la manutenzione della stampante a ogni cambio cartuccia: difatti, si rigenera al 70% grazie all'inclusione, in una sola cartuccia, di tamburo, serbatoio toner, unità di pulizia e rullo.

Pro: gli utenti concordano nel ritenere come punto di forza la velocità di stampa. Altre caratteristiche positive riscontrate sono nella compattezza e nella possibilità di contenere i consumi grazie le impostazioni di spegnimento automatico.

Contro: alcuni utenti hanno riscontrato alcuni problemi nella connessione Wi-Fi. Nel caso in cui dovessero sorgere problematiche simili è utile far riferimento alle istruzioni d'uso o alla utility HP Print and Scan Doctor.

2. Stampante multifunzione a getto d'inchiostro Canon Pixma TS3350

La stampante multifunzione a getto d'inchiostro Canon Pixma TS3350 spicca senz'altro per la sua risoluzione di stampa, che arriva ai 4800 x 1200 dpi, con cui si ottengono stampe nitide e di alta qualità. Lo scanner a piano fisso, invece, raggiunge una risoluzione di 600 x 1.200 dpi. La caratteristica principale di questo modello sta nella possibilità di stampare su differenti tipologie di carta. Difatti, è in grado di essere efficiente su carta comune, carta fotografica lucida Plus Glossy II, carta fotografica lucida "Everyday Use", etichette adesive per foto rimovibili e carta fotografica magnetica. Con lo schermo LCD in bianco e nero da 1,5 pollici si gestisce la stampante in tutta semplicità, insieme al controllo degli inchiostri. Anche in questo caso, grazie a un sistema di connessione wireless, è possibile connettersi facilmente con i dispositivi mobili e stampare in tutta comodità da smartphone. In alternativa si può far riferimento anche a delle app specifiche sia per iOS sia per Android: l'App Canon Print, AirPrint e Mopria. Infine, il modello è disponibile in diverse colorazioni: bianco, nero e rosso.

Pro: gli utenti concordano nel ritenere vantaggioso il rapporto qualità-prezzo insieme al costo delle cartucce. Anche la struttura della stampante rientra tra i vantaggi, dal momento che si considera particolarmente robusta e compatta.

Contro: consigliamo l'acquisto di questa stampante per uso domestico e non per chi è abituato a un volume di stampa impegnativo.

3. Stampante multifunzione con cartucce HP OfficeJet 6950

La stampante multifunzione a getto d'inchiostro HP OfficeJet 6950 offre un'ampia varietà di opzioni, non solo per la stampa di qualità ma anche per efficienza e velocità. Per quanto riguarda le operazioni di stampa, questo prodotto garantisce stampa a colori, senza bordi e fronte-retro automatica. Si caratterizza per la presenza di scanner, fax e connettività wi-fi, in modo da collegare la stampante facilmente a PC o Smartphone per stampare in tutta comodità e velocità. Stampa sia in bianco e nero sia a colori, con una velocità di circa 16 pagine al minuto. Dotata anche di pannello di controllo touch screen comodo e intuitivo, si possono eseguire rapidamente copie e stampe grazie anche all'alimentatore automatico di documenti con una capacità di 35 fogli. Infine, il sistema prevede aggiornamenti firmware continui mentre è possibile comandare la stampante anche grazie l'app HP SMART disponibile su Apple Store o Play Store.

Pro: gli utenti sottolineano l'ottima qualità di stampa e l'efficiente funzionalità wi-fi che permette di collegare facilmente i dispositivi mobili alla stampante. Anche il rapporto qualità-prezzo si considera particolarmente conveniente.

Contro: alcuni utenti segnalano costi leggermente alti delle cartucce originali HP, anche se queste garantiscono il perfetto rendimento della stampante sul lungo termine.

4. Stampante multifunzione wifi HP Envy 6020

Con una configurazione semplice e veloce, la stampante multifunzione HP Envy 6020 promette una facilità d'utilizzo sia per uso domestico sia per uso professionale. Le funzionalità di stampa, copia e scansione rendono il prodotto dell'HP altamente versatile, capace di stampare in fronte-retro, senza bordi e immagini in alta qualità dai colori nitidi e luminosi. La caratteristica principale della stampante HP Envy 6020 è la connettività Wi-Fi sia direct, quindi con collegamento diretto senza necessità di hotspot o router wireless, sia Wi-Fi Dual Band che permette la creazione di una vera e propria rete wireless in casa o in ufficio. Oltre alla possibilità di connettersi con Bluetooth. La tecnologia di stampa, anche in questo caso, è a getto d'inchiostro con una velocità di stampa di circa 10 pagine al minuto. Infine, non è da sottovalutare la realizzazione del prodotto con oltre il 20% di plastica riciclata, il che le fa ottenere certificazioni di sostenibilità, specie in relazione al consumo di energia.

Pro: i commenti positivi riguardano essenzialmente la facilità di utilizzo della stampante. Altre note positive da menzionare sono la facilità di connessione tramite wi-fi e l'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: ad alcuni utenti risulta difficoltosa la configurazione, seppure le istruzioni e le app associate siano di aiuto nel processo di istallazione della stampante.

5. Stampante multifunzione per la casa HP DeskJet Plus 4120

Tra le migliori stampanti multifunzione wi-fi un posto di spicco lo occupa il modello HP DeskJet Plus 4120. Si tratta di un dispositivo utile per la stampa, la copia e la scansione, con in aggiunta la funzione fax; che consente di trasmettere o ricevere documenti o copie di documenti. Lo scanner è il punto forte di questa stampante, dal momento che è possibile scansionare in vari formati (JPEG, PDF, TIFF, PNG, BMP) in bianco e nero con una risoluzione di 1200 x 1200 dpi e a colori con una risoluzione massima di 4800 x 1200 dpi. La velocità di stampa raggiunge gli 8,5 ppm in bianco e nero e i 5,5 ppm a colori, con la possibilità di stampare circa 9 pagine al minuto in bianco e nero e circa 5 pagine al minuto a colori. La funzione Bluetooth assicura una configurazione e un'istallazione veloce e intuitiva tramite una comoda connessione con i dispositivi mobili. Infine, il menù della stampante con il display LCD garantisce una facilità di gestione generale della stampante, capace di limitare gli inceppamenti in automatico e di stampare agevolmente anche su carta fotografica.

Pro: gli aspetti positivi legati a questa stampante riguardano essenzialmente la facilità di connessione con i dispositivi mobili e la praticità nella configurazione. Anche il rapporto qualità-prezzo si considera come fattore vantaggioso.

Contro: alcuni utenti segnalano dei problemi di funzionamento dell'applicazione per smartphone, che sono facilmente risolvibili con un riavvio; oppure con la scelta di connettersi via Wi-Fi senza l'utilizzo dell'apposita app.

6. Stampante multifunzione compatta Epson WorkForce WF-2810DWF

Il modello multifunzione e salvaspazio della Epson è un prodotto 4 in 1, ovvero dotato di stampante, fotocopiatrice, scanner e opzione fax. Con un contenitore per la carta capace di contenere fino a 100 fogli, quella della Epson è una stampante con un'interfaccia utente facile da utilizzare grazie a un display LCD da 3.7 cm. Inoltre, anche la stampa è favorita dalla possibilità di connettersi comodamente con Wi-Fi e tramite le App specifiche Email Print o iPrint, che consentono una gestione pratica e funzionale della stampante. Per quanto riguarda le cartucce, gli inchiostri a quattro colori della Epson permettono di stampare in alta qualità in maniera del tutto economica: questo perché gli inchiostri si dispongono in cartucce separate, in modo che sia possibile sostituire esclusivamente il colore esausto senza sprechi. Le dimensioni della stampante (30 x 37.5 x 17 cm per 4.4 kg) la rendono estremamente compatta e ideale sia per un uso domestico sia per un uso in ufficio o, in generale, per un utilizzo professionale. Difatti, riesce a stampare circa 14 pagine al minuto in bianco e nero e circa 8 pagine al minuto a colori. Tramite il software con CD incluso e la guida all'istallazione, infine, la configurazione della stampante risulterà semplice e veloce.

Pro: il rapporto qualità-prezzo è la caratteristica più apprezzata dagli utenti. Inoltre, molti la considerano anche un ottimo investimento in relazione alla sua compattezza, specie per chi necessita di dispositivi salvaspazio.

Contro: per chi necessita di grandi quantità di stampe, l'inchiostro potrebbe tendere a esaurirsi in fretta.

7. Stampante multifunzione pratica Epson Expression Home XP-2100

Quella proposta da Epson è una tipologia di stampante 3 in 1 versatile e comoda, adatta per casa e, quindi, per un uso domestico. Con le sue tre funzioni integrate di stampante, fotocopiatrice e scanner, incontra senza sforzo le esigenze più disparate. La facilità di utilizzo è garantita dal sistema di connessione Wi-Fi Direct, in grado di connettere velocemente i dispositivi mobili alla stampante senza aver bisogno di programmi o applicazioni. Nel caso in cui si vogliano scaricare applicazioni specifiche per una gestione più completa e esaustiva della stampante, è possibile far riferimento alle app Epson facilmente scaricabili dagli stores. Con una velocità di stampa di 8 pagine al minuto in bianco e nero e circa 4 pagine al minuto a colori, riesce a stampare fotografie su carta fotografica lucida con una velocità di 42 secondi per una foto. Tra le specifiche di questo modello troviamo le funzioni di Rimozione effetto occhi rossi e il Photo Enhance, per attivare il miglioramento foto. Infine, lo scanner si caratterizza per una risoluzione di 1.200 x 2.400 dpi sia in orizzontale sia in verticale.

Pro: la maggior parte degli utenti sottolinea la velocità di istallazione della stampante, che può essere istallata anche senza l'ausilio di driver o software con CD. Anche il rapporto qualità-prezzo è un plus da non sottovalutare.

Contro: seppure in pochi, alcuni utenti fanno notare la lentezza dello scanner che, d'altra parte, si apprezza per risoluzione.

8. Stampante multifunzione economica Canon Italia Pixma MG2550S

Altro prodotto della Canon è la stampante multifunzione 3 in 1 Pixma MG2550S, compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi Windows e Mac e dal design essenziale. Con una risoluzione di stampa che raggiunge i 4800 x 600 dpi, è capace di riprodurre i documenti in maniera particolarmente silenziosa, caratteristica principale di questo modello della Canon. Può stampare su carta comune, buste, carta fotografica Glossy Plus II e carta fotografica "Everyday use" e, grazie alle cartucce con tecnologia FINE, si otterranno neri profondi e colori accesi per una qualità di immagine superiore. La funzione scanner per documenti e foto, invece, arriva a una risoluzione di 600 x 1200 dpi con una velocità di circa 14 secondi per A4. Tra le funzionalità originali di questo modello della Canon c'è da menzionare il riconoscimento dei volti con l'opzione My Image Garden e la possibilità di realizzare cartoline, lettere o inviti attraverso l'ausilio di Creative Park Premium, che permetterà allo stesso tempo di ispirarsi a modelli di artisti professionisti. Infine, con la funzionalità di accensione e spegnimento automatico si potrà beneficiare anche di un intelligente sistema a risparmio energetico.

Pro: gli utenti apprezzano la possibilità di stampare facilmente in fronte/retro, la qualità e la silenziosità di stampa. Tra i vantaggi, inoltre, rientra anche l'eccellente rapporto qualità-prezzo.

Contro: essendo destinata a un uso domestico, consigliamo l'acquisto per un utilizzo occasionale.

9. Stampante multifunzione ufficio Brother MFCL2710DW

La stampante multifunzione laser di Brother è monocromatica, dunque permette di stampare esclusivamente in bianco e nero. Si tratta di un modello a uso professionale, che riunisce in sé quattro funzioni: stampante, fotocopiatrice, scanner e fax. Con un alimentatore automatico dalla capienza di 50 fogli, riesce a stampare circa 30 pagine al minuto con un istallazione veloce che ne permette l'utilizzo nel giro di pochissimi passaggi. È possibile inviare la stampa attraverso modi differenti: tramite e-mail (con il software Brother), mediante l'ausilio delle app specifiche Brother (Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint o Google Cloud Print) oppure semplicemente connettendosi con il Wi-Fi direct dal proprio smartphone. Inoltre, con un valore inferiore a 50 decibel, la rumorosità di stampa è ridotta al minimo e questa caratteristica non inficia né la qualità né la velocità di stampa. La risoluzione di stampa raggiunge i 2400 x 600 dpi, mentre per quanto riguarda l'efficienza dello scanner si arriva a una risoluzione fino ai 1.200 x 1.200 dpi da piano scanner e fino a 19.200 x 19.200 dpi interpolata.

Pro: gli utenti evidenziano in modo particolare la velocità di stampa che non ne compromette la precisione. Inoltre, anche la funzionalità di stampa fronte/retro automatica è molto apprezzata.

Contro: nel caso in cui dovessero sorgere problemi con la gestione della stampante è raccomandabile consultare un esperto o rivolgersi a un centro Brother autorizzato.

10. Stampante multifunzione professionale Xerox B215

L'ultimo prodotto che proponiamo è una stampante multifunzione monocromatica della Xerox a uso professionale. Stampante, scanner, fax e fotocopiatrice, grazie al sistema wireless integrato, sarà possibile stampare facilmente dai dispositivi mobili senza bisogno di configurazioni complesse. Il display touch screen da 3,5 pollici permette una gestione comoda e pratica di tutti i comandi della stampante, in modo da garantire un'efficienza perfetta. Nonostante le dimensioni compatte della stampante della Xerox, assicura una velocità di stampa massima di 31 ppm in bianco e nero nel formato Letter e raggiunge i 30 ppm nel formato A4. Con un ciclo di funzionamento di circa 30.000 pagine mensili, ha una risoluzione di stampa fino ai 1200 dpi e una risoluzione di scansione di 600 x 600 dpi. Infine, tra le caratteristiche di questa stampante bisogna senz'altro menzionare le opzioni di stampa: bidirezionale, creazione libretto, stampa di poster, fascicolazione, stato in tempo reale, in risparmio toner, regolazione luminosità e contrasto, filigrana, salta pagine vuote e sovrapposizione.

Pro: gli utenti trovano interessante il rapporto qualità-prezzo del prodotto, oltre alla versatilità della stampante che riesce a rispondere a esigenze diverse in relazione alle funzioni di stampa.

Contro: alcuni utenti segnalano delle difficoltà nel grado di compatibilità con Mac, mentre in relazione ai sistemi operativi Windows il prodotto eccelle.

Come scegliere le migliori stampanti multifunzione

Non basta conoscere le specifiche di ogni stampante per determinare la scelta migliore per le nostre esigenze. Difatti, per acquistare la migliore stampante multifunzione sul mercato è necessario far riferimento ad alcuni fattori importanti: non solo il budget a disposizione ma anche altri elementi che favoriranno la scelta. Vediamoli.

Getto d'inchiostro o laser?

Per effettuare una scelta consapevole della migliore stampante multifunzione, è necessario in primis capire la differenza sostanziale tra una stampante laser o a getto d'inchiostro. I modelli multifunzione possono presentarsi in entrambe le varianti e, talvolta, supportare anche la stampa fotografica; solitamente si tratta di una preferenza tipica delle stampanti a getto d'inchiostro.

Le stampanti multifunzione laser si caratterizzano per la presenza del toner e di un tamburo fotosensibile. Con l'aiuto di un laser, la polvere del toner si unirà al tamburo e, prima del passaggio all'unità di fissaggio per l'impostazione dell'immagine in posizione, si trasferirà sul supporto di stampa. Si tratta di un'alternativa più veloce e con costi di stampa ridotti, oltre all'eccezionale qualità di stampa sul lungo periodo. L'aspetto più negativo è rappresentato sicuramente dai costi d'acquisto più alti.

si caratterizzano per la presenza del toner e di un tamburo fotosensibile. Con l'aiuto di un laser, la polvere del toner si unirà al tamburo e, prima del passaggio all'unità di fissaggio per l'impostazione dell'immagine in posizione, si trasferirà sul supporto di stampa. Si tratta di un'alternativa più veloce e con costi di stampa ridotti, oltre all'eccezionale qualità di stampa sul lungo periodo. L'aspetto più negativo è rappresentato sicuramente dai costi d'acquisto più alti. Le stampanti multifunzione a getto d'inchiostro o Inkjet, invece, sono ideali per chi è abituato a un volume di stampa elevato: questo perché le cartucce di queste stampanti, se utilizzate frequentemente, resisteranno facilmente sul lungo periodo e si eviterà un eventuale malfunzionamento degli ugelli. Si tratta, in questo caso, di un'alternativa più economica ma con costi di stampa più elevati. Inoltre, la Inkjet è ideale per le stampe fotografiche, grazie a una qualità di immagine superiore.

Velocità di stampa e risoluzione

Altri fattori importanti da non dimenticare sono la velocità e la risoluzione di stampa.

La velocità di stampa si calcola in ipm (immagini per minuto) o ppm (pagine per minuto). Più alti sono i valori di queste unità di misura e più veloce sarà il modello di stampante analizzato.

si calcola in ipm (immagini per minuto) o ppm (pagine per minuto). Più alti sono i valori di queste unità di misura e più veloce sarà il modello di stampante analizzato. La risoluzione di stampa, invece, si calcola in dpi (punti per pollice) ed è associata a un software interno alla periferica relativo al miglioramento dell'immagine.

Connettività e compatibilità

Tra le caratteristiche di una stampante multifunzione c'è da menzionare anche la possibilità di connessione tramite wi-fi. Si tratta di un valido optional che consente di inviare documenti alla stampante in maniera facile e veloce dal proprio smartphone, tablet o PC; senza il bisogno di istallare app specifiche o driver. La maggior parte delle stampanti si caratterizza per la presenza del Wi-Fi Direct, che permette una connessione veloce senza il bisogno di router o hotspot. Alcune, inoltre, possono integrare anche la funzionalità Wi-Fi Dual Band, un sistema di connessione che assicura la possibilità di creare una rete wireless in ufficio o in casa.

Per quanto riguarda, invece, la compatibilità, si tratta di un altro criterio di valutazione importante. Questo perché alcuni modelli potrebbero non risultare idonei in associazione a determinati sistemi operativi. Il consiglio, dunque, è quello di capire prima se la stampante scelta sia compatibile con Windows o macOS; in base alle esigenze personali.

Cartucce, toner e quantità di stampa

Le cartucce, nel caso in cui si scelga una stampante a getto d'inchiostro, o il toner, nel caso della stampante laser, sono elementi importanti da non sottovalutare nella scelta della migliore stampante multifunzione. Questo perché si tratta di fattori strettamente collegati ai costi di stampa. In base alla quantità di stampa, dunque, sarà possibile scegliere il modello più adatto alle nostre esigenze: si consiglia di optare per una stampante a getto d'inchiostro nel caso in cui il volume di stampa sia elevato, diversamente è raccomandabile la scelta di una stampante laser. Inoltre, con la possibilità di acquistare cartucce o toner compatibili in relazione al modello di stampante scelto, è possibile rimediare anche all'eventuale problema dei costi di stampa sul lungo termine.

Formati e carta

I formati rappresentano un altro elemento importante da valutare nella scelta della migliore stampante multifunzione. Solitamente tutte le stampanti in commercio permettono di stampare fogli in A4, il classico formato 21×27 cm. Diversamente, alcuni modelli permettono la stampa in formati maggiori, come l'A3, o minori come l'A5 o l'A6.

Per quanto riguarda la carta, invece, oltre alla grammatura – ovvero alla consistenza – della stessa, le stampanti multifunzione potrebbero supportarne anche altre tipologie particolari. Come, ad esempio, la carta fotografica lucida, la carta fotografica magnetica, quella per la creazione di etichette adesive ecc.

Opzioni di stampa

Per quanto riguarda altri fattori rilevanti da tenere in considerazione è utile far riferimento, sempre in base alle nostre esigenze, delle opzioni di stampa. In particolar modo, alcuni modelli di stampanti multifunzione possono assicurare, oltre alla possibilità di stampa fronte/retro automatica, anche:

la fascicolazione

la creazione di un libretto

stampa bidirezionale

stampa di poster o fotografie

sovrapposizione

salta pagine vuote

Rumorosità

Anche la rumorosità potrebbe risultare un valido criterio di valutazione nella scelta della migliore stampante multifunzione. Questo perché, se si ha necessità di stampare frequentemente, alla lunga il rumore continuo di una stampante in funzione potrebbe risultare fastidioso. Per ovviare a questo problema si può far riferimento al grado di rumorosità di una stampante, che è espresso in Decibel (db): minore è il valore e maggiore sarà la silenziosità della stampante.

Destinazione d'uso

Infine parliamo della destinazione d'uso. Se sia per un uso domestico oppure professionale, in casa o in ufficio, è necessario tenere in considerazione le esigenze primarie per le quali intendiamo affrontare la spesa di una stampante multifunzione. Bisognerà, dunque, rispondere ad alcune domande, come ad esempio: qual è il mio budget? qual è il mio volume di stampa? Ho bisogno di stampare foto o solo documenti? Ho bisogno di una stampa monocromatica o anche a colori? Mi serve una stampante compatta o dalle grandi dimensioni? In base alle risposte sarà più semplice direzionarsi verso il modello di stampante perfetto per le nostre esigenze.