La piattaforma di messaggistica WhatsApp impedisce l'invio di missive che includono solamente spazi, probabilmente per una questione estetica. Chi desidera inviare un messaggio vuoto all'interno dell'app può però farlo ugualmente con un semplice trucco. Lo stratagemma non ha una utilità estrema, anzo: serve solo a dare particolare enfasi ad alcune conversazioni — magari sottolineando come non si abbia niente da dire su un determinato argomento — oppure semplicemente per fare uno scherzo ai contatti facendo loro credere ci siano problemi con l'app. La tecnica però non è rischiosa da seguire e soprattutto non provoca danni ai telefoni dei destinatari.

Cosa sono i messaggi invisibili su WhatsApp

Per inviare un messaggio vuoto o invisibile su WhatsApp esistono almeno due metodi che si basano entrambi sull'utilizzo di speciali caratteri invisibili. Questi elementi funzionano come normali lettere e numeri dell'alfabeto, ma non sono rappresentati da alcun simbolo grafico visibile: computer, smartphone e dispositivi se li possono inviare e scambiare tra loro esattamente come qualunque altro carattere speciale, e in quanto tale occupano uno spazio fisico all'interno delle stringhe di dati. A differenza del carattere vuoto — quello che appare premendo il tasto spazio sulla tastiera — i caratteri invisibili contano effettivamente come testo e possono dunque essere inviati da WhatsApp anche da soli. Il problema è che questi caratteri speciali non sono reperibili all'interno delle normali tastiere, motivo per cui vanno ottenuti online o da app specifiche, copiandoli da queste fonti e incollandoli nelle chat desiderate.

Come inviare un messaggio invisibile su WhatsApp

Online uno dei siti che offre questo servizio è EmptyCharacter, che come suggerisce il nome non ha altro scopo che questo. Il sito ospita un pratico pulsante che copia automaticamente il carattere invisibile nella memoria, in modo che possa essere incollato all'interno delle chat; la procedura richiede pochi secondi e l'apertura del browser alla pagina richiesta, ma consente di inviare messaggi di lunghezza molto limitata. Per chi desidera inviare messaggi invisibili di lunghezza personalizzabile, è possibile invece installare app come Blank Message, che utilizzano lo stesso principio ma ripetendo il carattere invisibile per un numero determinato di volte; questa soluzione richiede di installare un'app in più sul telefono, ma in questo modo il messaggio inviato può occupare più spazio o semplicemente far risultare più credibile un fantomatico invio andato male.