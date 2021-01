Durante la settimana della cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden non sarà possibile risiedere in un alloggio nei pressi di Washington prenotato attraverso la piattaforma Airbnb. La decisione è stata presa dall'azienda in queste ore su richiesta delle autorità locali, per evitare che potenziali rivoltosi possano presentarsi all'appuntamento traendo vantaggio del noto portale per gli affitti a breve termine e delle sistemazioni che mette comodamente a disposizione nell'area.

Dopo l'attacco al congresso degli Stati Uniti condotto il 6 gennaio da centinaia di simpatizzanti pro Trump, il timore di tutto il Paese è che qualcosa di simile possa verificarsi anche il 20 gennaio, ovvero durante l'ultimo e il più significativo dei prossimi appuntamenti relativi al passaggio di consegne tra l'attuale presidente statunitense e il suo successore. La cerimonia di insediamento alla presidenza di Joe Biden è considerata dalle autorità statunitensi un evento ad alto rischio per la sicurezza dei presenti, motivo per cui Airbnb aveva comunicato già nei giorni scorsi che avrebbe stretto le maglie dei controlli su tutti coloro che intendevano risiedere temporaneamente nella zona di Washington prenotando attraverso i relativi servizi.

Le precauzioni adottate e comunicate da AirBnb comprendevano anche un'attività di revisione e di eventuale cancellazione delle prenotazioni già effettuate, ma le autorità locali devono averle considerate inadeguate o comunque non sufficienti in relazione al rischio di violenze che è stato associato alla cerimonia. Di qui la decisione, presa di comune accordo con "autorità statali e federali": le prenotazioni già effettuate nell'area di Washington e relative ai giorni immediatamente antecedenti alla cerimonia saranno tutte cancellate a prescindere dal fatto che abbiano superato i controlli già effettuati da Airbnb o meno; le nuove prenotazioni associate allo stesso periodo e alla medesima località sono invece state bloccate fino a dopo la data della cerimonia.