Cos’è il meme della lumaca immortale che sta invadendo TikTok Questo personaggio immaginario sta diventando il protagonista dei tiktok di migliaia di utenti e finendo sulle pagine principali un numero ancora maggiore di spettatori, ma in realtà è nato e diventato meme ormai quasi 7 anni fa, quando TikTok ancora non esisteva. Ecco da dove arriva e perché interessa tanto.

A cura di Lorenzo Longhitano

La piattaforma di condivisione TikTok ha il potere di riportare in vita vecchi fenomeni di massa che sembravano aver esaurito da tempo la loro spinta. Vale per un numero ormai incalcolabile di vecchi brani, vale per balli e show televisivi e perfino per i meme. È il caso che si sta verificando in queste settimane con la storia della lumaca immortale, o lumaca assassina che dir si voglia: questo personaggio immaginario sta diventando il protagonista dei tiktok di migliaia di utenti e finendo sulle pagine principali un numero ancora maggiore di spettatori, ma in realtà è nato e diventato meme ormai quasi 7 anni fa, quando TikTok ancora non esisteva.

Le origini della lumaca assassina

La Immortal Snail – o lumaca immortale – nasce nel 2014, quando all'interno di una puntata del podcast di Roster Teeth gli ospiti discusso uno scenario ipotetico assurdo: "Accetteresti 10 milioni di dollari a patto di ritrovarti una lumaca alle calcagna per il resto della tua vita, che può ucciderti solo toccandoti?". L'ipotetica lumaca assassina, elaborano gli ospiti del programma, è inoltre immortale e non si ferma di fronte a nulla pur di arrivare al suo obbiettivo. Il frammento audio è stato immediatamente riutilizzato dagli autori dello stesso podcast per pubblicare una animazione video su YouTube che ha dato definitivamente vita alla lumaca assassina; il video ha accumulato milioni di visualizzazioni rendendo in qualche modo popolare il personaggio, che è stato poi ripreso nel 2016 su Reddit per porre la stessa domanda ai frequentatori della piattaforma.

Leggi anche Cosa faceva Bella Poarch prima di diventare famosa su TikTok

Da YouTube e Reddit a TikTok

Gli ultimi salti di piattaforma risalgono proprio al 2021. Ad agosto un tiktoker torna a parlare della lumaca immortale ridando al mollusco la possibilità di farsi conoscere presso un pubblico completamente nuovo. A ottobre questa versione del meme si diffonde esponenzialmente sulla piattaforma iFunny, che facilita poi un ritorno su TikTok ad opera di un numero di utenti che ormai considera il materiale come una base dalla quale partire per raccontare le proprie storie. I tiktoker in questione utilizzano quasi tutti la stessa base musicale del video pubblicato su iFunny – ovvero Happy Xmas (War Is Over) – e parlano del loro incontro con la lumaca assassina in un lontano futuro, realizzano tiktok dal punto di vista della lumaca, o in alcuni casi fanno solo riferimenti vaghi al personaggio.

È questa la versione attuale del meme, i cui video su TikTok si raccolgono sotto l'hashtag #immortalsnail e hanno attirato nel complesso centinaia di milioni di visualizzazioni.