Gli occhiali per Pc sono indispensabili per chi trascorre diverse ore al Pc perché proteggono gli occhi dalla luce blu prodotta dagli schermi del computer. Si tratta quindi di occhiali protettivi, che possono essere indossati anche da chi non ha problemi di vista, pensati per permettere a chi lavora quotidianamente al computer, o comunque passa molto tempo guardando un display, di farlo in sicurezza e senza causare problemi alla vista.

Gli occhiali per PC devono essere formati da lenti, preferibilmente antigraffio e anti-sfarfallio, e da una montatura robusta ma leggera, in modo tale da non affaticare il volto e risultare confortevole.

In questa guida abbiamo selezionato i migliori occhiali per Pc tra i tanti modelli presenti su Amazon. Scopriamoli insieme.

Nella classifica che segue abbiamo inserito i 10 migliori occhiali protettivi per Pc. Abbiamo selezionato i seguenti prodotti tenendo in considerazione la qualità delle lenti, dei materiali, il grado di protezione offerta e le recensioni degli utenti che li hanno acquistati online.

NOWAVE

Il primo modello proposto sono questi occhiali da computer NOWAVE. Tra i modelli di questa classifica è senza dubbio uno dei migliori, pensato per fornire una protezione completa agli occhi.

Nello specifico garantisce una riduzione della luce blu fino al 40% e della luce UV fino anche al 100%. Sono occhiali ottimi sia per chi passa molto tempo al pc che per chi utilizza dispositivi come smartphone e tablet. Oltre a essere degli occhiali utili sono anche molto leggeri per ciò che riguarda la montatura, e quindi ideali per essere indossati anche molte ore durante il giorno.

In particolare sono realizzati in acetato un materiale molto leggero e totalmente anallergico. Le lenti sono antigraffio, antiriflesso e anti-abbagliamento, il che le rende perfette anche per la guida notturna. Il design semplice e moderno vi permette di indossarli in qualsiasi circostanza.

Pro: 40% di protezione dalla luce blue e 100% da quella UV, montatura leggera e anallergica, design moderno

Contro: lenti anti-rifilesso migliorabili

PIXEL LENS CLASS

Passiamo al secondo modello di occhiali. Le PIXEL LENS CLASS sono delle lenti pensate per proteggere dalla luce blu riducendola fino al 41% e da quella UV con una riduzione del 100%.

Si tratta di occhiali certificati dal Dipartimento di fisica dell'Università di Torino e quindi una garanzia in termini di sicurezza. Il modello è ideale per gli schermi di pc, tablet e smartphone, evitando l'eccessivo affaticamento.

Un aspetto interessante riguarda il design pensato per essere unisex e quindi adatto praticamente a tutti. La montatura è molto leggera e può essere indossata anche per diverse ore durante la giornata. Altra menzione riguarda le lenti antigraffio, anti-appannamento e anti riflesso realizzate in policarbonato.

Senza dubbio tra gli occhiali più sicuri a un prezzo tutto sommato conveniente.

Pro: testati dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino, lenti antigraffio, anti-appannamento e anti-riflesso.

Contro: Distorcono leggermente i colori

Cyxus Occhiali luce blu

Questo modello di occhiali Cyxus è un'altra ottima soluzione per la protezione della vista. Parliamo senza dubbio di uno dei modelli tra i più economici pur mantenendo un'ottima qualità.

Partiamo parlando delle lenti protettive le quali, grazie alla tecnologia HEV-Absorb forniscono una protezione eccellente dalla luce blu e da quella UV. Sono degli alleati fondamentali per chi lavora per tanto tempo al pc.

La montatura è minimale e leggera il che permette di non affaticare eccessivamente il volto. In più, da un punto di vista puramente estetico, è un tipo di montatura che si adatta facilmente a qualsiasi forma del viso risultando anche molto gradevole.

Come detto il prezzo è molto basso per degli occhiali che riteniamo comunque di altissima qualità.

Pro: lenti con tecnologia HEV-Absorb, protezione da luce blu e raggi UV, design semplice.

Contro: montatura meno leggera di altri modelli.

Pixel Lens Vogue

Il modello Pixel Lens Vogue è un prodotto ideale per chi cerca la comodità. Si tratta di occhiali da pc che puntano molto sul comfort dell'utilizzatore sfruttando una montatura estremamente leggera.

Questa è infatti realizzata in carbonio in modo da risultare il meno invasiva possibile. Un paio di occhiali ideale per chi non è abituato a indossare delle lenti durante la giornata.

Proprio per quanto riguarda le lenti queste offrono una protezione del 41% dalla luce blu e del 100% da quella UV.

In più le lenti montate sono antigraffio, antiappannamento e antiriflesso. Il prodotto è certificato CE e FDA il che rappresenta un'ulteriore garanzia di qualità.

Per quanto riguarda lo stile questo è unisex e adatto praticamente a qualsiasi forma del viso.

Pro: occhiali in policarbonato leggero, certificati CE e FDA, non distorcono i colori.

Contro: le dimensioni sono importanti.

KLIM Optics

Se cercate una protezione elevata, gli occhiali KLIM Optics sono probabilmente la scelta più adatta a voi.

Rispetto ad altri modelli, infatti, questi occhiali offrono un filtraggio della luce blu fino all'86%, proteggendo quindi gli occhi dagli schermi LED di monitor e pc. Si tratta di una percentuale al di sopra della media per quanto riguarda questi prodotti. Il colore delle lenti all'inizio può trarre in inganno ma ci si abitua in fretta e i risultati sono davvero notevoli.

Per quanto riguarda la montatura questa è robusta senza però risultare particolarmente pesante sul volto. Lo stile è unisex, adatto praticamente a chiunque ed esteticamente davvero molto gradevole.

In definitiva un modello di occhiali che offre una qualità elevata a un prezzo economico.

Pro: protezione elevata alla luce blu e UV, montatura leggera e confortevole.

Contro: distorcono leggermente i colori.

Horus-X

Questi occhiali anti luce blu di Horus-X offrono, grazie alle loro lenti gialle, una protezione di oltre il 90% dalla luce blu.

La restante luce blu che arriverà ai vostri occhi è quella più debole che ha come unico scopo quello di non distorcere i colori del monitor. Non la consigliamo a chi lavora in computer grafica e necessita quindi di fare attenzione a ogni minima sfumatura di colore, ma per tutte le altre attività è di sicuro il prodotto ideale.

La montatura è in policarbonato in modo da risultare leggera e resistente al tempo stesso. La confezione include anche una pratica custodia per poterli portare sempre con sé.

Di sicuro anche tra i migliori occhiali per gaming in quanto permettono di giocare in tutta sicurezza.

Pro: filtraggio luce blu oltre il 90%, montatura in policarbonato, custodia inclusa.

Contro: non adatti a chi si occupa di grafica.

T-Vedo

Eccovi il modello più semplice e basic di questa classifica. Gli occhiali T-Vedo sono pensati infatti per chi non cerca qualcosa di particolare ma solo un oggetto pratico e pronto all'uso.

A un prezzo davvero molto economico potrete assicurarvi degli occhiali con una montatura molto semplice, con la classica forma tondeggiante, che non appesantisce il volto risultando molto confortevole.

Le lenti offrono comunque una buona protezione pari al 40% ideale se lavorate al pc o utilizzate spesso dispositivi come tablet e smartphone.

Grazie alle lenti trasparenti è possibile ridurre di molto l'affaticamento degli occhi, la sensazione di secchezza e stanchezza risultando quindi anche più produttivi.

Lo consigliamo a chiunque voglia testare un primo modello di occhiali protettivi.

Pro: filtraggio luce blu oltre il 40%, perfetti per il gaming, montatura leggera.

Contro: funzione antiriflesso migliorabile.

CGID CT12

Proseguiamo con questi occhiali CGID CT12 i quali sono un vero e proprio emblema di affidabilità.

Il marchio CGID è infatti tra i più conosciuti nel campo dell'ottica, in grado di offrire dispositivi di grande qualità. Tutto questo si traduce in una protezione dalla luce blu del 90% e da quella UV del 100%. Ciò vuol dire che potrete lavorare al pc e in generale passare diverse ore davanti lo schermo senza per questo sforzare eccessivamente i vostri occhi.

La montatura è in plastica ma risulta comunque molto resistente e leggera al tempo stesso. Lo stile è unisex, perfetto quindi sia per uomo che per donna e, in generale, esteticamente appaiono molto semplici e gradevoli.

Non fatevi ingannare dal prezzo molto basso, la qualità di questi occhiali è decisamente elevata.

Pro: marca molto affidabile, filtraggio luce blu del 90% e UV del 100%, montatura confortevole.

Contro: non è presente la funzione anti-appannamento.

TUKNON

Il modello di TUKNON rappresenta una giusta via di mezzo tra qualità e convenienza.

Le lenti sono pensate appositamente per ridurre la sensazione di stanchezza e gli effetti negativi della luce blu. Risulta quindi ideale per un uso quotidiano in ambito lavorativo ma anche per chi utilizza dispositivi come tablet e smartphone.

Passando alla montatura questa è leggermente più spessa rispetto ad altri modelli ma risulta comunque molto comoda da indossare e non affatica in alcun modo il volto. Lo stile è molto semplice, adatto sia a uomini che donne.

Pro: montatura leggera, filtraggio del 90% della luce blu.

Contro: è necessario lavare le lenti con acqua e sapone.

Read Optics

Eccoci arrivati alla fine della classifica con questo modello Read Optics. Come potete notare anche dall'immagine non si tratta di veri e propri occhiali ma di una clip che potrete andare a montare su occhiali che già possedete.

Le lenti, in particolare, sono pensate per filtrare la luce blu e bloccare quella ultravioletta con una lunghezza d'onda fino a 400 nanometri. La clip è realizzata in solido acciaio che però, una volta agganciato sugli occhiali, non va a gravare sul peso in maniera importante.

Le lenti sono disponibili in varie colorazioni che vanno dalla classica trasparente, gialla, nera o grigia. Insomma un ottimo prodotto per chi cerca una soluzione rapida a un costo davvero molto contenuto.

Pro: clip semplice da agganciare, efficaci per la luce blu, lenti antiriflesso.

Contro: necessaria una pulizia frequente.

Come scegliere i migliori occhiali anti luce blu

Dopo aver visto la classifica dei migliori occhiali protettivi per computer è bene anche considerare i vari fattori che possono portarvi alla scelta di un modello. Prima di acquistare infatti dovete tener conto di alcuni aspetti fondamentali. Vediamo insieme quali sono.

Protezione dalla luce blu

Il principale scopo degli occhiali protettivi per pc è quello di proteggere gli occhi dalla luce blu. Come ormai avrete capito questa luce, prodotta dagli schermi degli schermi di pc, smartphone e tablet può causare diversi fastidi. Tra questi i più comuni sono secchezza degli occhi, bruciore, fastidio, fino ad arrivare a insonnia, mal di testa e problemi di concentrazione.

Il primo fattore di cui dovete tener conto, quindi, è il grado di protezione, espresso in percentuale, che gli occhiali sono in grado di garantirvi. Maggiore sarà il filtraggio della luce blu, maggiori saranno i benefici che ne trarrete da questo dipositivo.

Protezione dagli ultravioletti

Forse non tutti lo sanno ma la luce ultravioletta, oltre che dai raggi del sole, è emessa in piccola parte anche da molti dei dispositivi che utilizziamo quotidianamente. Dei buoni occhiali protettivi per pc devono quindi garantirvi una buona protezione anche da questa luce per essere completi.

Generalmente vi consigliamo di puntare su occhiali che offrano una protezione del 100% in tal senso per poter andare sul sicuro. In ogni caso non è difficile trovare modelli che garantiscano proprio questo grado di protezione.

Lenti

Stabilito che gli occhiali protettivi devono prima di ogni altra cosa proteggere i vostri occhi, possiamo passare ad analizzare più nel dettaglio le lenti. La prima cosa da notare è il colore. Queste possono infatti essere di varie colorazioni tra cui gialla, la migliore per proteggere dalla luce blu, trasparente, nera o grigia.

Come accennato il giallo è il colore migliore, insieme al trasparente, per grado di protezione.

Altra cosa da verificare sono le caratteristiche delle lenti. Molti modelli in classifica, ad esempio, hanno lenti antigraffio, ovvero che garantiscono una buona resistenza ai graffi, antiriflesso, utilissime non solo per i monitor ma anche quando si guida e anti-appannamento.

Infine valutate se acquistare delle lenti neutre o con gradazione. Questo naturalmente dipenderà dall'utilizzo che ne farete. Se utilizzerete gli occhiali semplicemente per il lavoro delle lenti neutre andranno benissimo, se invece li andrete a sostituire ai vostri occhiali effettivi allora dovreste valutare una soluzione con lenti correttive.

Montatura e design

Una caratteristica imprescindibile di buoni occhiali da pc è la montatura leggera. Questi infatti sono dispositivi da indossare per molte ore al giorno e, oltre a proteggere gli occhi, devono anche evitare di affaticare il volto. In questo possono giocare un ruolo importante i materiali utilizzati e lo spessore della montatura.

In genere i migliori occhiali in tal senso sono realizzati sfruttando materiali leggeri come il carbonio o l'acetato in modo da risultare resistenti e leggeri al tempo stesso. Una valida alternativa è la plastica la quale però è caratterizzata senza dubbio da un peso maggiore.

Naturalmente nella vostra valutazione non dimenticate lo stile e il design degli occhiali, preferendo modelli che si adattano facilmente alla forma del vostro viso. In commercio inoltre ci sono molti modelli unisex, adatti quindi sia a uomini che donne.

Marca

La marca degli occhiali che andrete a scegliere può essere un chiaro indicatore di qualità. Ci sono alcuni marchi infatti che assicurano una qualità maggiore rispetto ad altri come ad esempio Nowave e CGID dei veri e propri punti di riferimento nel mondo dell'ottica.

Tra le altre marche valide segnaliamo anche Cyxus e Pixel Lens.

Prezzo

Concludiamo con il prezzo dei nostri occhiali protettivi. Come abbiamo visto anche in classifica, esistono modelli più economici e modelli che invece costano un po in più. In linea di massima a far variare il prezzo sono fattori come il grado di filtraggio e protezione dalla luce e i materiali così come il tipo di lenti o la marca.

Volendo fare una stima un buon modello economico può costare dai €15 a salire anche se generalmente presenta delle lenti semplici non graduate. Modelli più costosi possono anche arrivare ai €100. Come potete vedere si tratta di fasce di prezzo molto ampie ed è bene quindi selezionare il modello in base alle proprie reali esigenze.