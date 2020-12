Il visore notturno è un particolare dispositivo che permette di vedere anche in condizioni di illuminazione scarsa o assente. In passato erano oggetti utilizzati esclusivamente in ambito militare ma, successivamente, sono diventati accessori di utilizzo comune. Oggi moltissime persone utilizzano i visori notturni per la caccia, per la pesca, per l'osservazione di animali, il campeggio o per lavori e altre attività notturne.

In commercio ne esistono tanti tipi diversi che sfruttano tecnologie completamente opposte. Ci sono ad esempio delle differenze tra gli amplificatori di luce, i visori notturni a infrarossi e quelli termici. In più è importante capire quali sono le generazioni di visori notturni e in cosa si differenziano tra loro.

Insomma, soprattutto per chi non ha una certa dimestichezza con questi prodotti scegliere potrebbe essere davvero complesso. Proprio per questo abbiamo deciso di stilare una classifica dei migliori visori notturni in modo da aiutarvi a selezionare quello più adatto a voi.

Abbiamo inoltre elaborato un approfondimento relativo i criteri principali per selezionare un dispositivo di qualità.

I migliori visori notturni: classifica completa

Come anticipato ecco la classifica dei migliori visori notturni. Per ogni prodotto abbiamo indicato le caratteristiche tecniche, le dimensioni, le funzioni e il prezzo in modo da aiutarvi nella scelta.

Buona lettura!

Bushnell Equinox Z 6X50

Il primo prodotto è questo Bushnell Equinox Z 6X50 un visore notturno di fascia alta. Si tratta di un modello ideale per fotografie e video di ambito naturalistico.

Garantisce un ingrandimento 6X e uno schermo LCD interno che assicura una visione ottimale ed evita di stancare gli occhi. Parliamo di un monocolo, quindi dotato di una sola uscita ottica, perfetto per le lunghe distanze e per gli spazi aperti.

L'unica piccola pecca che abbiamo riscontrato è la durata della batteria leggermente ridotta. Problema comunque risolvibile portando con sé un powerbank durante le uscite notturne.

Prezzo nella media.

Bestguarder Binocolo per visione notturna

Passiamo a questo Bestguarder Binocolo per visione notturna che sfrutta la tecnologia a infrarossi. In particolare questo prodotto è pensato per essere al tempo stesso sia un binocolo notturno che una videocamera per registrazioni. Immagini e video registrati possono poi essere salvati su una scheda SD da 32G inclusa nel prezzo.

Lo schermo è da 4 pollici con una risoluzione 640×480 pixel e risulta particolarmente confortevole per gli occhi. Il bincolo risulta molto efficace sulle lunghe distanze garantendo un'ottima visione notturna fino a 400 metri.

Segnaliamo anche la durata della batteria sopra la media rispetto ad altri prodotti.

Bresser 1877480

Proseguiamo la nostra classifica con questo Bresser 1877480, un visore notturno a infrarossi con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Nello specifico garantisce un ingrandimento 3X che può arrivare anche fino a 6X con lo zoom digitale. La portata dell'illuminazione a infrarossi è 100m assicurando una visione ottima anche sulla media distanza. Il display è molto ampio per una visione piacevole e il prodotto in totale pesa poco meno di 700g.

Prezzo conveniente.

Nightfox 100 V

Altro binocolo a infrarossi di ottima qualità è questo Nightfox 100 V. Grazie al pratico schermo widescreen all'avanguardia garantisce una visione piacevole e ottimale anche in ambienti scarsamente illuminati.

Il dispositivo è utilizzabile anche con gli occhiali e assicura un raggio visivo fino ai 100 metri. L'ingrandimento è di 3X e può arrivare a 6X con lo zoom digitale. Per il funzionamento sono necessarie 8 batterie AA, non incluse nella confezione, le quali garantiscono un'autonomia fino a 6 ore.

Prezzo economico per la qualità offerta.

Yukon NV 5×60

Anche questo Yukon NV 5×60 può essere un'ottima soluzione. Questo visore notturno monta un'ottica da 50mm e garantisce un ingrandimento fino a 5X.

Si tratta di un prodotto abbastanza compatto che però garantisce una visione ottimale fino a una distanza di 50 metri. Ottimo da utilizzare come dispositivo per il bird watching o come visore notturno per la caccia.

Unico appunto è la mancanza della messa a fuoco automatica che non lo rende un dispositivo particolarmente adatto ai principianti.

Per il resto ottimo prodotto a un prezzo davvero conveniente.

National Geographic 5×50

Se avete sempre desiderato osservare gli animali nel loro habitat naturale anche di notte, questo National Geographic 5×50 è il visore notturno a infrarossi che fa per voi.

Grazie all'ottica da 50mm permette di avere immagini nitide e definite anche sulle lunghe distanze fino a circa 100 metri. Garantisce un ingrandimento fino a 5X e la struttura ci è parsa abbastanza compatta e leggera, ideale anche per lunghe sessioni. Una nota di merito va senza dubbio all'illuminatore IR in grado di garantire un'ottima qualità dell'immagine in ogni circostanza.

Il prezzo è molto conveniente.

Yukon 1824125

Se siete alla ricerca di un prodotto completo potreste optare per questo Yukon 1824125. Nello specifico è un prodotto che può essere montato direttamente intorno alla testa grazie all'apposita cinghia.

Si tratta di un apparecchio notturno perfetto per la caccia o il soft air grazie all'incredibile mobilità che garantisce. Una volta indossato il monocolo si troverà a 12mm dal vostro occhio e, in più, può essere regolato in base alle diottrie del proprio occhio, permettendo una visione sempre chiara e ottimale.

Presenta un illuminatore IR a lampada LED che garantisce la visione fino a 80 metri.

Davvero un buon prodotto a un prezzo tutto sommato conveniente.

National Geographic 3×25

Anche questo National Geographic 3×25 è un modello da prendere in considerazione. Si tratta di un visore per notturna ideale per sessioni ravvicinate.

Lo zoom da 3X e la lente da 25mm non permettono infatti di avere una visione perfetta sulle lunghe distanze ma offrono il loro miglior rendimento con soggetti più vicini.

Oltre a essere un ottimo apparecchio questo prodotto permette di registrare e salvare tutto via USB o scheda SD. In questo modo è possibile ottenere anche lunghe registrazioni non in presenza da rivedere e selezionare il giorno seguente.

Prezzo ottimo per un prodotto a marchio National Geographic.

Solomark Night Vision

Se cercate un prodotto per le lunghissime distante questo Solomark Night Vision è il prodotto ideale. Presenta un'ottica da 31mm e un ingrandimento fino a 7X.

Come detto il suo punto di forza principale è la distanza. Questo binocolo notturno infatti permette di avere una visione chiara fino a 400 metri. Perfetto per il bird watching, per la caccia e per l'osservazione naturalistica.

Il dispositivo è in grado anche di scattare foto con risoluzione 1280X720 pixel ed è collegabile alla TV tramite uscita AV e USB.

Prezzo davvero interessante per la qualità offerta.

Nightfox Swift

Se cercate qualcosa di più economico ma comunque di ottima qualità potreste pensare a questo Nightfox Swift. In effetti più che di un visore si tratta di veri e propri occhiali a visione infrarossa che permettono di vedere anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il raggio di azione arriva fino a circa 70 metri con ingrandimento fino a 2X tramite lo zoom digitale. Questi occhiali appaiono molto pratici grazie alla possiiblità di montarli direttamente sulla testa. Una delle cose più interessanti è la possibilità di personalizzare il livello di infrarossi grazie ai pratici pulsanti sullo schermo.

Prezzo come detto molto più accessibile rispetto ad altri prodotti simili.

Visore notturno digitale QUNSE

Altra soluzione assolutamente consigliata è questo Visore notturno digitale QUNSE. Grazie al widescreen da 2,31 pollici è possibile avere una visione chiara delle immagini.

Parliamo di un prodotto ad alte prestazioni con un illuminatore LED incorporato il quale permette, anche nella completa oscurità, di vedere fino a una distanza massima di 300 metri. Lo zoom digitale assicura un ingrandimento fino a 4X mentre l'obiettivo da 25mm garantisce un ampio campo visivo.

Le impostazioni sono davvero intuitive e il dispositivo permette anche di scattare foto e registrare video.

Un prodotto completo a un prezzo accessibile.

BEBANG HD 7x

Concludiamo con questo BEBANG HD 7x altra soluzione con un ottimo rapporto qualità prezzo. Nello specifico questo apparecchio da notturna ha uno zoom ottico con ingrandimento fino a 3,5X e uno digitiale con ingrandimento fino a 7X.

L'obiettivo da 31mm garantisce un'ampiezza del campo visivo davvero invidiabile. La portata fino a 400 metri lo rende ideale per la caccia, il birdwatching e l'osservazione naturalistica in generale. Può essere collegato facilmente a computer e Tv tramite USB o AV.

La struttura è solida con sistema imperemabile IPX4 e sistema antiappannaggio dell'obiettivo.

Come detto un prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Come scegliere il visore notturno: guida all'acquisto

Di dispositivi validi, come abbiamo potuto vedere, ne esistono tantissimi modelli differenti che presentano, a loro volta, caratteristiche e peculiarità diverse. Proprio per questo abbiamo deciso di approfondire quelli che sono gli aspetti decisivi quando si deve scegliere un visore.

Vediamoli insieme.

Tipologia e funzionamento

La prima cosa da capire è come funziona un visore notturno in modo da poter scegliere quello più adatto a voi. I visori notturni infatti possono avere due prinicipi di funzionamento basilari che sono rispettivamente: amplificazione della luce, rilevazione della radiazione infrarossa.

I primi, ovvero quelli che sfruttano l'amplificazione della luce, funzionano mediante un componente denominato intensificatore di luce. Il compito che ha questo componente è quello di rilevare la luce, anche quella più scarsa, e amplificarla elettronicamente. Importante specificare che le fonti di luce minima possono essere anche le stelle o la luna.

La luce, una volta catturata, viene mandata su una piastra di fotocatodi la quale la amplifica e la invia a un particolare tubo che consente di creare l'immagine finale. Nei modelli più avanzati è presente anche una seconda piastra detta piastra a microcanali.

Dato il loro funzionamento va da sé che questi accessori non avrebbero alcuna efficacia in ambienti completamente bui.

I visori notturni a infrarossi sfruttano dei raggi che, proiettati, rimbalzano sugli oggetti e restituiscono un'immagine captata da uno speciale sensore microbolometrico. Importante distinguere inoltre tra gli infrarossi attivi, i quali proiettano attivamente il raggio a infrarossi sugli oggetti e quelli passivi, i quali invece processano i raggi ingrarossi emessi naturalmente dagli oggetti.

In più possono prevedere anche l'integrazione di una termocamera la quale permette di rilevare la quantità di calore emessa da persone, animali o oggetti. Un visore notturno termico, pertanto, non ha necessariamente bisogno di luce per funzionare.

L'utente poi, tramite lo schermo, può visualizzare le fonti di calore le quali saranno intensamente colorate rispetto a tutto ciò che le circonda. Il problema principale di questi visori, però, è che non permettono di vedere in maniera definita oggetti freddi e, pertanto, sono per lo più indicati per attività come la caccia o l'osservazione naturalistica.

Generazione

Sapevate che i visori notturni possono essere distinti tra loro anche in base alla generazione? Cercando online potrebbe capitarvi di vedere, di fianco al nome del visore, la denominazione prima, seconda, terza o quarta generazione. Vediamo meglio di che si tratta:

Visore notturno prima generazione: È quello più economico e semplice da utilizzare. Si tratta dei classici visori notturni militari americani in quanto brevettati proprio negli Stati Uniti per la guerra in Vietnam. Per funzionare sfrutta l'amplificazione della luce grazie a un particolare fotocatodo. Amplifica la luce fino 1000 volte

È quello più economico e semplice da utilizzare. Si tratta dei classici visori notturni militari americani in quanto brevettati proprio negli Stati Uniti per la guerra in Vietnam. Per funzionare sfrutta l'amplificazione della luce grazie a un particolare fotocatodo. Amplifica la luce fino 1000 volte Visore notturno seconda generazione: Si tratta di una variante della prima con la differenza che questi dispositivi amplificano la luce fino a 20.000 volte, di conseguenza necessitano di una quantità di luce minima inferiore rispetto alla prima. Questo significa che l'immagine sarà molto più chiara e si avrà una portata maggiore. Sfruttano uno speciale chip detto MCP.

Si tratta di una variante della prima con la differenza che questi dispositivi amplificano la luce fino a 20.000 volte, di conseguenza necessitano di una quantità di luce minima inferiore rispetto alla prima. Questo significa che l'immagine sarà molto più chiara e si avrà una portata maggiore. Sfruttano uno speciale chip detto MCP. Visore notturno terza generazione: Sono dei dispositivi molto più avanzati rispetto ai precedenti e sfruttano l'arsenurio di gallio. Lavorano con i raggi a infrarossi e garantiscono naturalmente una definizione dell'immagine nettamente superiore. La luce è amplificata fino a 50.000 volte.

Sono dei dispositivi molto più avanzati rispetto ai precedenti e sfruttano l'arsenurio di gallio. Lavorano con i raggi a infrarossi e garantiscono naturalmente una definizione dell'immagine nettamente superiore. La luce è amplificata fino a 50.000 volte. Visore notturno quarta generazione: I visori più avanzati in assoluto con prestazioni di molto migliorate rispetto a quelli della terza. Sono spesso utilizzati per operazioni militari.

Riproduzione dell'immagine

Anche la riproduzione dell'immagine può essere un fattore predominante nella scelta del vostro apparecchio. Fondamentalmente potrete scegliere tra due possibilità: immagini monocromatiche o a falsi colori.

Nel primo caso si tratta di un tipo di visualizzazione sfruttata dagli intensificatori di luce e dalle termocamere che sfruttano l'infrarosso vicino. Si visualizzeranno quindi immagini con aree più chiare e più scure in base alla quantità di luce per gli intensificatori o la temepratura per le termocamere.

I colori generalmente tendono al verde e, se avete mai visto qualche film di guerra, si tratta dei tipici dispositivi notturni militari.

Il secondo è invece il metodo di riproduzione dell'immagine sfruttato dalle termocamere che riproducono direttamente l'infrarosso emesso dagli oggetti. In questo caso l'immagine restituita presenta dei colori che non sono però quelli naturali dell'oggetto in questione. Si tratta di colorazioni che vanno dal giallo al blu/nero in base al calore dell'oggetto.

Forma

Come abbiamo visto anche nella classifica, i vari dispositivi possono distinguersi tra loro anche per la forma. Esistono infatti visori a monocolo e altri a binocolo.

Il monocolo è un tipo di visore che prevede una sola uscita ottica dalla quale poter vedere. Generalmente presentano una struttura molto più leggera e compatta, facile da portare sempre con sé. Un aspetto negativo di questi dispositivi è che a lungo andare potrebbero affaticare l'occhio poiché ci si guarda sempre dallo stesso.

I binoculari sono invece costituiti da due visori monoculari situati uno di fianco all'altro. Il peso generale del dispositivo è molto maggiore anche se si corre di meno il rischio di affaticare un solo occhio.

Oltre a queste due varianti classiche esistono anche i visori denominati goggles ovvero che prevedono un'apposita "imbracatura" per poterli agganciare intorno alla testa e i modulari che sono un vero e proprio mix di quelli visti fino ad ora con la possibilità di passare da un monoculare a un goggles a un binoculare.

Ingrandimento e tipo di zoom

L'ingrandimento è la capacità del vostro apparecchio di mostrarvi oggetti lontani in maniera più grande e definita. Questo naturalmente è possibile grazie a degli appositi zoom che possono essere di vario tipo.

I zoom ottici sono senza dubbio i migliori in quanto utilizzano particolari lenti, concave e convesse, per ingrandire l'immagine e mostrarla quanto più definita possibile. Ci sono poi i zoom digitali i quali dilatano l'immagine in modo per l'appunto digitale, causando però anche una perdita della risoluzione.

Per comprendere a quanto corrisponde l'ingrandimento che garantisce il vostro visore potete osservare nelle specifiche il valore 1X, 2X, 3X e così via il quale indica che l'immagine sarà ingrandita di una, due, tre volte e così via.

Campo visivo

Per poter scegliere un buon visore notturno è importante anche valutarne il campo visivo. Questo non è altro che la porzione di ambiente che il vostro dispositivo sarà in grado di inquadrare. Per poter scegliere al meglio è fondamentale comprendere l'utilizzo che dovrete fare del dispositivo.

Se ad esempio dovete tenere d'occhio un'ampia area contemporaneamente è consigliabile scegliere dispositivi con un campo visivo elevato e, quindi, con lenti di grandi dimensioni. Considerate però che all'aumentare del campo visivo diminuisce la distanza massima alla quale potete osservare.

Portata massima

La portata massima è quel valore che vi permette di comprendere, in parole povere, quanto lontano potrete guardare con il vostro visore. Per quanto riguarda la portata è importante però distinguere tra il raggio di riconoscimento, ovvero il limite entro il quale disintiguerete ciò che vedete, e il raggio di rilevazione entro il quale è possibile captare movimenti ma senza riuscire a dintinguere di cosa si tratti.

In ogni caso dei visori notturni amatoriali possono avere una portata massima intorno ai 100 metri mentre per dispositivi più professionali si parla di distanze che possono superare anche i 500 metri.

Rivestimento lente

Anche il rivestimento della lente può essere un fattore di scelta fondamentale. C'è da considerare infatti che questo può influire sulla luminosità e sulla chiarezza dell'immagine in maniera davvero importante.

Fondamentalmente esistono quattro diversi tipi di rivestimenti della lente ovvero: rivestite, completamente rivestite, multistrato e completamente multistrato. Il migliori rivestimento, naturalmente, è il completamente multistrato.

Design ottico

Il design ottico è influenzato direttamente dal tipo di prisma che si utilizza. Esistono in totale tre tipologie di prismi denominati: a tetto, di Porro e galileiano. I prismi a tetto presentano un design ottico ideale per una lunghezza focale e un ingrandimento maggiore.

I prismi a Porro e galileiano presentano bene o male le stesse caratteristiche in quanto permettono di ottenere un'immagine eretta e non invertita. Tuttavia il prisma galileiano presenta un campo visivo molto piccolo.

Alimentazione e autonomia

Il tipo di alimentazione può realmente fare la differenza quando si sceglie un dispositivo notturno. In genere un visore può essere alimentato o da pile usa e getta o da batterie ricaricabili. Per quanto riguarda l'autonomia questa non varia molto dall'una all'altra soluzione e dipende per lo più dalle caratteristiche del dispositivo stesso.

Un dispositivo nella media di solito garantisce almeno 6 ore di attività.

Struttura

La struttura dei vari dispositivi può variare in base a diversi fattori. Innanzitutto c'è da valutare il rivestimento della stessa il quale può offrire più o meno protezione al vostro dispositivo. I migliori accessori garantiscono un'elevata resistenza alle intemperie o all'umidità in generale assicurando una certa impermeabilità in ogni circostanza.

Altro fattore importante è anche l'intervallo di temperature. Con questo termine si intende la massima e la minima temperatura alla quale il vostro visore garantisce il suo corretto funzionamento. In media questi valori si attestano intorno ai 20° sotto zero e ai 45° centigradi.

I vari visori dispositivi possono inoltre presentare dimensioni e pesi differenti in base al modello. Generalmente questo può essere un fattore di scelta nel momento in cui si necessita di dispositivi più compatti e leggeri per lunghe sessioni di osservazione o caccia. Molto spesso però a dimensioni e peso ridotti corrisponde anche una qualità inferiore quindi è bene valutare il tipo di risultato che si vuole ottenere.

Funzioni extra

Quando valutate un apparecchio di questo tipo tenete conto anche delle eventuali funzioni extra che può garantire. Esistono ad esempio visori che permettono di scattare fotografie o di registrare video durante l'utilizzo. In molti casi le immagini e i video sono anche di buona qualità.

Si tratta comunque di funzioni che possono rivelarsi davvero utili.

Prezzo

Il prezzo dei visori notturni può variare, come abbiamo visto, in base alla tipologia, alle caratteristiche che presenta e alla qualità delle immagini. In genere comunque dei dispositivi che potremmo definire più amatoriali presentano un prezzo che si colloca tra i 100 e i 200 euro.

Un buon dispositivo che unisca una discreta qualità a un prezzo accessibile si colloca tra i 300 e i 400 euro. Per modelli top di gamma e più professionali si può invece arrivare a spendere anche più di 500 euro.

Marca

Quanto è importante la marca per i visori notturni? Indubbiamente esistono alcuni marchi che sono delle vere e proprie certezze in questo settore. Tra questi troviamo di sicuro Yukon considerato tra i top di gamma ma anche European Optic Company e Flir.