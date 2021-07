10 anni di Favij su YouTube: “Sono felice di questa vita” YouTube rappresenta tuttora il pilastro centrale della carriera di Lorenzo “Favij” Ostuni, il cui canale conta oggi 6,17 milioni di iscritti. In occasione del decimo anniversario dall’esordio, lo youtuber ha pubblicato, sul suddetto canale, un video di calorosi ringraziamenti. Ecco tutti i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Esattamente dieci anni fa, Lorenzo "Favij" Ostuni esordiva su YouTube con il suo primo video, dedicato ai videogiochi. Per l'esattezza, si trattava di una partita multiplayer a Battlefield: Bad Company 2, titolo sviluppato da DICE e pubblicato da EA nel 2010. Da quel video – realizzato per il canale TheSharedGaming, aperto in compagnia degli amici NickyBox e Luca – è poi esplosa la carriera di Favij, che nel 2012 ha poi proseguito da "solista" con FavijTV, divenendo lo youtuber più seguito in Italia. Da lì in poi una serie di successi tra film, documentari, doppiaggi, libri, accordi commerciali. Eppure, YouTube rappresenta tuttora il pilastro centrale della carriera di Favij, il cui canale conta oggi 6,17 milioni di iscritti. Numeri giganteschi, soprattutto per il panorama italiano.

In occasione del decimo anniversario dall'esordio, Favij ha pubblicato, sul suddetto canale, un video di calorosi ringraziamenti. "Quando sono arrivate le prime view e i primi iscritti la mia vita è totalmente cambiata. Grazie a YouTube ho scoperto cosa mi piace fare nella vita" afferma lo youtuber. L'idea di poter pubblicare i propri video, registrati e montati come fossero videogiochi, è ciò che ha spinto – e continua a spingere – Favij a produrre contenuti, anche se i numeri su Youtube non sono più quelli di una volta. Ma ciò non rappresenta nessun campanello d'allarme per lo youtuber, che, sempre attraverso il video celebrativo dei 10 anni, ribadisce: "Riguardo ai numeri sono totalmente sereno, questo perché ho iniziato per gioco, per divertimento e per passione e oggi lo faccio con le stesse motivazioni". Infine, i ringraziamenti vanno alla folta community di fan, che si è dimostrata aperta e affettuosa nell'accogliere e seguire le passioni della web star, videogiochi in primis. Tra i piani futuri di Favij, oggi ventiseienne, vi è l'acquisto di un ventilatore per lo studio e la coltivazione di quella passione che lo ha reso la persona che è, seguita da milioni di persone.