16enne rapita si salva chiedendo aiuto con un gesto delle mani virale su TikTok Una ragazza scomparsa negli Stati Uniti è stata ritrovata e salvata da un automobilista locale. L’uomo ha visto l’adolescente sul veicolo davanti al suo mentre gli rivolgeva un gesto pensato per comunicare una situazione di violenze domestiche e insegnato in alcuni video virali sulla piattaforma di condivisione cinese.

A cura di Lorenzo Longhitano

In mezzo alla miriade di contenuti di intrattenimento ospitati su TikTok non mancano video più utili che coprono anche tematiche serie come quella delle violenze domestiche. Uno di questi video potrebbe aver salvato la vita di una sedicenne scomparsa settimana scorsa negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa locali, un automobilista si è accorto della presenza della ragazza in una vettura davanti alla sua, quando lei gli ha rivolto dal finestrino un segnale d'aiuto molto particolare, diffuso in ormai diversi video informativi sulla piattaforma di condivisione cinese.

Il gesto contro la violenza domestica

Il segnale in questione è un gesto ideato per chi subisce o sta subendo maltrattamenti domestici e vuole chiedere aiuto al proprio interlocutore in modo silenzioso. Pensato per le videochiamate, con la dovuta attenzione si può applicare anche in altri contesti e prevede di mostrare il palmo della mano per poi portarvi il pollice al centro e infine chiudere lentamente le dita sul pollice a formare un pugno. Il gesto va diretto a chi sta guardando in modo che non desti particolari sospetti nell'artefice dei maltrattamenti, se presente. Su TikTok esistono numerosi video che parlano di questo segnale, alcuni dei quali sono diventati virali e con milioni di visualizzazioni all'attivo.

Non è chiaro se la ragazza scomparsa sia venuta a conoscenza del gesto tramite TikTok, né se l'uomo che l'ha avvistata conoscesse il segnale grazie alla piattaforma di condivisione. Quel che è certo è che i due si sono capiti: una volta vista la adolescente dal finestrino della sua auto, l'uomo ha allertato i soccorsi descrivendo la situazione. Le forze dell'ordine locali hanno trovato la ragazza scomparsa da giorni in compagnia dell'uomo che l'aveva rapita, un sessantunenne che è stato immediatamente messo in stato di fermo.