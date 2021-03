La Festa della Donna si sta avvicinando ed è tempo di pensare ad un regalo per omaggiare le donne della nostra vita. L'8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna, è un momento in cui si celebra l'unicità delle donne, il loro ruolo in società e tutti gli importanti traguardi raggiunti dopo anni di lotte femministe.

Per la Festa della Donna 2021 un'idea vincente è quella di donare insieme alla classica mimosa, simbolo di questa festività, un gadget o un oggetto hi-tech. Le idee regalo tech per le donne sono davvero tante ed è possibile scegliere tra diversi oggetti tecnologici innovativi disponibili a prezzi accessibili, anche sotto i 20 Euro: basti pensare agli smartwatch e ai fitness tracker, ideali per le donne sportive, ai vasi smart, perfetti per le donne con il pollice verde, alle penne usb o alle lenti di ingrandimento per gli smartphone, indispensabili per guardare video di ottima qualità direttamente dal cellulare. Ma non è finita qui! Di seguito troverete idee regalo hi-tech e gadget tecnologici perfetti da regalare per questa Festa della Donna 2021 e disponibili su Amazon.

I 20+ regali tecnologici e gadget hi-tech per ogni tipo di donna

Cosa regalare ad una donna che vuole stare al passo con i tempi? Ecco alcune idee regalo tecnologiche più o meno costose, per accontentare tutti i gusti e tutte le tasche.

1. Mini proiettore Asus

Per la donna cinofila, il regalo perfetto è questo mini-proiettore di Asus. È un vero schermo piatto in formato tascabile in grado di proiettare una diagonale da 120 pollici. Progettato con la compatibilità, questo proiettore palmare dispone di un ingresso HDMI/MHL per collegare di tutto dal PC agli smartphone fino ai media streamer. Include una batteria ricaricabile incorporata da 6000 mAh che offre fino a 5 ore di proiezione quando si è in movimento, e funge anche da power bank per dispositivi mobile.

2. Cuffie On-ear Sony

Per chi cerca un regalo tech sotto i 20 euro, può optare per queste cuffie One-ear di Sony perfette per immergersi completamente nella musica. Queste cuffie dal design chiuso avvolgono le orecchie, isolando il suono ed eliminando i rumori di fondo. L'acustica viene riflessa verso le orecchie per permettere di sentire anche le minime sfumature. Inoltre, il ritmo non verrà mai a mancare, in quanto il design chiuso aiuta a massimizzare i bassi nella musica. I padiglioni girevoli permettono di riporre facilmente le cuffie quando non servono.

3. Vaso smart auto-irrigante

Per la donna con il pollice verde è perfetto questo vaso smart auto-irrigante, un oggetto tecnologico davvero innovativo. Il vaso da fiori intelligente aiuta a riconoscere rapidamente il contenuto d'acqua del terreno e può sapere esattamente se la pianta deve essere annaffiata. L'unità Flower Care si collega tramite Bluetooth al dispositivo smart per fornire informazioni sull'umidità del suolo e sui livelli di fertilità. Dà commenti specifici sulla manutenzione del particolare impianto tramite l'app Flower Care.

4. Lente d'ingrandimento per lo schermo dello smartphone

La lente d'ingrandimento per smartphone è un gadget tecnologico molto utile da regalare alle donne che amano guardare i video direttamente dal cellulare. Infatti, grazie a questo dispositivo non dovrà più affaticare la vista perché la lente rende l'immagine fino a 4 volte più grande e riflette un'immagine molto nitida.

5. Chiavetta USB a tema Harry Potter

Le fan di Harry Potter impazziranno per questo gadget tecnologico: TRIBE ha creato questa figurina 3D in versione chiavetta di memoria a tema Harry Potter da 32 giga, dalle misure compatte e adatta ad accompagnarti in ogni momento, anche in versione portachiavi grazie alla pratica catenina metallica posta in alto. Oltre al celebre protagonista, sono disponibili anche altri personaggi tra cui Hermione, Ron, Hagrid e Albus Silente.

6. Lenovo Tab M10 HD

Lenovo Tab M10 HD ha lo schermo touch HD da 10,1” che offre un'esperienza di navigazione super reattiva. È il dispositivo adatto a tutte le donne che amano guardare i film ed i video comodamente sul letto oppure in viaggio. Infatti, è comodo e pratico e può essere trasportato senza peso grazie al suo design minimalista e allo schermo con una cornice sottilissima. Può risultare molto utile anche per gli appunti universitari.

7. Activity Tracker Fitbit Inspire

Un'idea regalo hi-tech molto utile per tutte le donne sportive è il Fitbit Inspire che ti permette di monitorare tutte le attività giornaliere. È un fitness tracker per tutti i giorni che aiuta ad adottare abitudini più sane. Questo tracker motivante incoraggia a raggiungere gli obiettivi di peso e forma fisica grazie a funzioni come registrazione delle calorie bruciate, celebrazione di obiettivi raggiunti, monitoraggio e consigli sul sonno, promemoria per il movimento ed ha un'autonomia di 5 giorni.

8. Cuffie in-ear Bluetooth JBL

Con le cuffie in-ear Bluetooth wireless JBL DIVE le donne che amano svolgere attività fisica per tenersi in forma, potranno fare qualsiasi sport e godersi per 8 ore l'incredibile sound e i potenti bassi. Magnetiche, resistenti all'acqua, estremamente comode e leggere grazie agli inserti auricolari FlexSoft e alla tecnologia TwistLock, le cuffie intrauricolari sportive JBL offrono vestibilità sicura e comfort di lunga durata in tutte le performance atletiche. È possibile passare con semplicità dalla musica alle chiamate e rispondere al volo senza togliere gli auricolari grazie al microfono e ai controlli touch.

9. Mouse Trackball Wireless Logitech

All'amica che lavora in ufficio e passa intere giornate davanti al pc, regala il mouse ergonomico che minimizza i movimenti e massimizza il comfort grazie al trackball wireless con forma sagomata ergonomica. Poiché non è necessario spostare il braccio per muovere il cursore, la mano e il braccio restano rilassati. Il controllo del cursore è preciso, uniforme e reattivo su qualsiasi superficie.

10. Lampada da scrivania oscillante

Con questa lampada oscillante a forma di luna sospesa, stupirai tutte le donne della tua vita. È un oggetto di design con cui arricchire l'arredamento della casa davvero molto impressionante. La luna, ricavata da una stampa 3D riprende fedelmente la geografia lunare, e si mantiene in oscillazione tramite un campo magnetico. La luce è molto piacevole ed è visibile anche durante le ore di giorno.

11. Router 4G Netgear

Alle donne che sono sempre in viaggio, per lavoro o per piacere, farà piacere ricevere il Router 4g WiFi portatile. Questo dispositivo garantisce una connessione sicura e ultraveloce a internet grazie al supporto di 4G LTE Category 11 (download a 600 MBps). Prestazioni eccezionali per lo streaming di contenuti multimediali, gaming e trasferimento dati grazie al WiFi 802.11ac. Sullo schermo LCD è possibile leggere i messaggi in entrata e controllare l'utilizzo dei dati. Può essere utilizzato da 15 dispositivi contemporaneamente fino ad 11 ore di autonomia.

12. Polaroid Originals

Per la best friend con cui ami condividere momenti importanti e fissarli nel tempo, scegli l'intramontabile Polaroid OneStep 2. È ispirata alla fotocamera OneStep originale del 1977 ed 2 è una fotocamera analogica istantanea per l'epoca moderna. Basta un attimo per trasformare le esperienze in ricordi da conservare, condividere e rivivere.

13. Grde Smartwatch

Lo smartwatch di Grde è il regalo perfetto per le donne che amano tenersi in forma e svolgono attività regolarmente. Questo dispositivo ha ben 9 modalità di allenamento per controllare la frequenza cardiaca, i passi, condividere il GPS, tenere traccia delle calorie bruciate e altre calorie: tutte le informazioni sull'allenamento possono essere controllate sullo schermo dell'orologio o sull'APP.

14. Kindle di Amazon

Se la tua donna ama leggere, il regalo perfetto è il lettore digitale Kindle che le permetterà di avere migliaia di libri sempre a portata di mano. Il nuovo modello ha la luce frontale regolabile che permette di leggere comodamente per ore in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte. Pensato appositamente per la lettura, con uno schermo antiriflesso da 167 ppi per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. Ha anche delle funzioni extra coma la possibilità di evidenziare un passaggio, cercare una definizione, tradurre una parola o regolare la dimensione dei caratteri senza lasciare la pagina che si sta leggendo.

15. KeyFinder FiloTag

Il localozzatore di oggetti Filo è un piccolo oggetto che permette di trovare gli oggetti grazie ad un'app. Infatti, basta collegarlo alle cose che vuoi avere sempre con te per poi ritrovarle in pochi secondi usando il tuo smartphone. È così intelligente da avvisarti con una notifica sonora sullo smartphone non appena ti allontani troppo dai tuoi oggetti. E se non dovessi accorgertene, puoi sempre controllare sulla mappa dell'app dove li hai dimenticati. Quando sei vicino a Filo, puoi farlo suonare dall'app per ritrovarlo velocemente. Inoltre, è in grado di far suonare anche il tuo smartphone: ti basterà premere due volte il suo pulsante per farlo suonare anche se in modalità silenziosa.

16. Tavoletta grafica

Per tutte coloro che hanno a cuore l'ambiente e sono stanche di consumare post-it e carta, l'idea regalo perfetta è questa tavoletta grafica di Grandbeing. Il dispositivo non può essere collegato a nessun altro supporto perché è pensato proprio per prendere appunti o annotare la lista della spesa, tutte cose che poi andranno cancellate. Inoltre, grazie alle dimensioni ultrasottili da 1/5 di pollice è facile da portare con voi in borsa o nello zaino.

17. Scalda Tazza USB

Quante volte capita di preparare il caffè o una tisana e di non riuscire a berlo subito? Per chi non ama bere le bevande fredde, c'è lo scalda tazza di Legami dalla simpatica forma di libro. Bellissimo e pratico, è perfetto per tenere in caldo le tue bevande. Ideale per tazze o bicchieri con fondo piatto, è compatibile con tutte le porte USB (pc e mac). Può essere usato in ufficio, a scuola e a casa.

18. Stampante fotografica Kodak Mini 3

Se la tua ragazza ama la carta stampata, regalale questa stampante wireless Kodak mini 3 che le permetterà di stampare i suoi ricordi, conservati sullo smartphone in qualsiasi momento e ad un prezzo irrisorio. La tecnologia 4Pass consente di stampare istantaneamente foto ad alta risoluzione. La laminatura protettiva preserva i colori dei suoi scatti e protegge la foto da acqua e ditate. Il formato quadrato è ideale per stampare le foto del profilo Instagram e conservarle per sempre. Inoltre, potrà scegliere se stampare foto con o senza bordi per un risultato ancora più personalizzato!

19. Echo Dot di Amazon

Echo Dot è lo speaker di Amazon dal design sobrio e compatto: questo dispositivo offre un suono ricco, con voci nitide e bassi bilanciati. Permette di ascoltare i brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali e con musica multistanza potrai ascoltare musica, audiolibri e podcast nello stesso momento in tutta la casa. È possibile controllare e chiedere tutte le informazioni e le curiosità direttamente con la tua voce e Echo sarà sempre pronto ad aiutarti.

20. HUAWEI Mate 30 Pro

Mate30 Pro il nuovo Smartphone di Huawei con quadrupla fotocamera e Horizon Display da 6.53″, per un perfetto risultato tra design e comfort. Grazie ai bordi ultra-curvi dello schermo è possibile usufruire di un'area più ampia per tutte le interazioni quotidiane. Con l'assenza di pulsanti fisici, lo schermo non ha più orizzonti, e puoi regolare naturalmente il volume con un semplice gesto. Il suo punto di forza è senza dubbio la quadrupla fotocamera da 40+40+8 Mp e il sensore Tof 3D.

21. Bomaker Soundbar TV

L'altoparlante di Bomaker è un'idea smart per vedere i film a casa proprio ma se foste al cinema. Se la vostra donna ama gli effetti speciali, allora è il regalo perfetto. Infatti, con l'altoparlante ad alta potenza, la soundbar BOMAKER ODINE I è stata progettata per bassi solidi e incisivi, midrange dettagliatamente ed alti estesi. Con la tecnologia avanzata DSP, soundbar ti crea un Hi-Fi suono surround 3D ad alta qualità.

22. Power Bank di Mr. Wonderful

Con un disegno molto divertente di cactus su uno sfondo rosa, questa batteria esterna da 4000 mAh è perfetta per le donne che dimenticano sempre di caricare lo smartphone. La forma compatta ed ergonomica risultano molto comode per il trasporto, in più la torcia ed il led che indica il livello di carica sono molto utili. Arriva a casa già carica pronta per l'uso, devi solo provarla nel tuo smartphone o dispositivo elettronico.

23. Moleskine Notebook Paper Tablet

L'innovativo Notebook Paper Tablet di Moleskine è il regalo perfetto per le donne che amano scrivere ancora a mano ma apprezzano i vantaggi del digitale. Infatti, questa agenda grazie allo Smart Writing System ti permettono di scrivere, disegnare e programmare su carta e in digitale in contemporanea. I taccuini e le agende del sistema danno la sensazione tattile della carta ma hanno l'aspetto di tablet. La Pen+ è come una penna al tatto e ha le funzioni di una smart pen, permettendoti di prendere appunti in modo naturale e collegandoti al tempo stesso ai tuoi dispositivi digitali. L'app Moleskine Notes crea un ambiente di taccuino virtuale in cui puoi facilmente consultare, conservare, modificare e condividere i contenuti del tuo taccuino e della tua agenda.