La Festa del Papà è sempre più vicina, ed è giunto quindi il momento di trovare il regalo giusto per questo 19 marzo. Si tratta di un'occasione speciale in cui, i figli di tutte le età, vogliono dimostrare il loro amore attraverso un regalo. Mentre i più piccoli possono realizzare dei simpatici lavoretti fatti in casa, per i più grandi parte una vera e propria caccia al regalo per il proprio genitore. Invece di scegliere la solita cravatta banale o un braccialetto di circostanza, però, quest'anno puntare su gadget e regali tech potrebbe essere la scelta più intelligente.

I regali tecnologici sono infatti sempre più apprezzati dai papà di tutto il mondo e, tra cuffie, smartwatch, powerbank e tablet, su Amazon c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Naturalmente, prima di scegliere il regalo da acquistare, è importante conoscere le abitudini e gli hobby del proprio papà, in modo da non optare per un regalo che rischi di finire nel dimenticatoio. Ci sono papà più sportivi, altri più pantofolai, altri ancora appassionati di musica, fotografia e lettura. Per ognuno di loro è possibile trovare un accessorio o un gadget tecnologico che possa rappresentare un regalo perfetto. Vediamo quindi quali sono le migliori idee regalo tech per la Festa del Papà del 2021. Si tratta di prodotti disponibili su Amazon a prezzi variabili, da dispositivi economici a meno di 20 Euro, fino a regali hi-tech più sofisticati e costosi.

20 regali tech per la Festa del Papà da comprare su Amazon

Ecco una selezione di regali tech per la Festa del Papà da poter comprare su Amazon. Si tratta di prodotti molto diversi tra loro con caratteristiche e prezzi variabili. Nella lista sono presenti dispositivi molto economici, da meno di 20 Euro, e prodotti più costosi. Vediamo insieme quali sono e quale potrebbe essere la scelta giusta per il proprio papà.

1. Powerbank UNIQO

Questa powerbank UNIQO da 20000 mAh rappresenta il regalo perfetto per tutti i papà che utilizzano diversi dispositivi tecnologici. Permette infatti di ricaricare, in maniera semplice e veloce, smartphone, tablet, cuffie e smartwatch semplicemente collegandoli.

Presenta due uscite USB, per poter caricare anche due dispositivi contemporaneamente. Inoltre, grazie agli indicatori LED, è possibile conoscere sempre lo stato di carica della powerbank, in modo che il proprio papà possa utilizzarla ovunque si trovi.

2. Ebook reader Kindle

Per i papà che amano leggere, un moderno Ebook reader Kindle potrebbe essere una soluzione ottima. A differenza delle edizioni cartacee, infatti, un ebook reader permette di portare con sé migliaia di libri, a un peso decisamente ridotto.

Il Kindle di Amazon presenta inoltre la luce frontale regolabile, in modo da poter leggere sia di notte che di giorno senza sforzo. In più il display antiriflesso permette di leggere anche con la luce del sole diretta sullo schermo.

3. Auricolari bluetooth Umi

Se il vostro papà ama ascoltare della buona musica, gli auricolari bluetooth Umi. possono essere un regalo tech perfetto. Gli auricolari includono una pratica custodia che permette di ricaricarli automaticamente quando sono inseriti all'interno.

Per quanto riguarda la qualità audio, gli auricolari offrono un suono senza interferenze e bassi profondi, con il bluetooth 5.0 che raggiunge i 48 Mbps e i 15 metri di distanza. Dal punto di vista dell'autonomia è possibile utilizzare le cuffiette per 6 ore con una singola carica.

4. Smartwatch Xiaomi Mi Watch

Se l'intenzione è quella di regalare uno smartwatch lowcost di qualità, questo Xiaomi Mi Watch rappresenta un buon compromesso. Oltre a mostrare l'orario, questo orologio permette di monitorare aspetti come il battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue, la qualità del sonno e i chilometri percorsi.

In più include 117 modalità di allenamento facilmente selezionabili tramite il pulsante Sport dedicato. Insomma un regalo tech perfetto per tutti i papà sportivi e amanti della tecnologia.

5. AUKEY Webcam

Non tutti hanno la fortuna di avere il proprio papà vicino, e c'è chi si deve accontentare di vederlo solo tramite videochiamata. Questa webcam AUKEY potrebbe essere il regalo perfetto per mantenersi sempre in contatto.

Si tratta di una webcam con una risoluzione Full HD a 1080p che offre un video chiaro e nitido anche in ambienti poco illuminati. I due microfoni integrati permettono inoltre di ottenere un suono pulito, riducendo al massimo il rumore di sottofondo.

6. SSD esterno SanDisk

Per i papà più smanettoni questo SSD esterno SanDisk potrebbe essere il regalo giusto. In particolare garantisce una velocità di trasferimento pari a 550 MB/sec il che permette di trasferire file, foto e video in modo veloce e sicuro.

Il prodotto include un pratico cavetto USB in modo da poter collegare immediatamente l'SSD a pc e altri dispositivi compatibili.

7. Altoparlante intelligente Echo Dot

Uno smart speaker, come questo altoparlante Echo Dot, è un regalo hi-tech perfetto per tutti quei papà un po' pigri e pantofolai. Questo dispositivo, infatti, permette di riprodurre musica, accendere l'illuminazione e il riscaldamento con il solo suono della voce.

Oltre a questo è possibile anche chiedere informazioni su meteo e traffico, ricevere le ultime news, impostare delle sveglie e tanto altro ancora. Insomma si tratta di un assistente a 360 gradi in grado di aiutare in tutto e per tutto il proprio papà.

8. Trust Ziva Cuffie Over-Ear

Le Trust Ziva sono delle cuffie ideali per tutti i papà amanti del gaming, che passano anche molto tempo a giocare a pc o console. I padiglioni auricolari sono morbidi, in modo da non provocare nessun fastidio durante l'utilizzo, e il microfono a scomparsa offre una sensibilità elevata, in modo da garantire una comunicazione chiara e pulita durante il gioco.

Il cavo di collegamento misura 1,8 metri e permetterà al papà di giocare al meglio e senza intoppi.

9. Giradischi Bluetooth

Per i papà amanti della musica e del vintage, un giradischi Bluetooth è un regalo che unisce perfettamente queste due passioni. In particolare il giradischi permette sia di ascoltare i propri dischi in vinile preferiti, sia di collegare qualsiasi dispositivo tramite Bluetooth in maniera semplice e veloce.

Si tratta inoltre di un regalo molto carino da poter posizionare in casa dove meglio si preferisce, grazie alla struttura in legno e all'aspetto vintage che unisce antico e moderno.

10. Sveglia digitale MOSUO

Un regalo tech perfetto per i papà più dormiglioni è la sveglia digitale MOSUO. Si tratta di una sveglia dal design moderno con effetto specchio.

La sveglia è ricaricabile tramite USB e presenta diverse funzioni utili per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. In particolare è possibile impostare due orari di sveglia separati, posporre l'allarme tramite il tasto SNOOZE, regolare il volume e scegliere tra 13 suonerie differenti. In più la sveglia, oltre all'orario, riporta anche la temperatura della stanza. Un regalo tecnologico utile ed economico al tempo stesso.

11. Fire TV Stick Lite

Chi ha detto che i papà debbano essere sempre attivi e indaffarati? Ogni tanto è bene che si riposino anche loro e con la Fire TV Stick Lite hanno la possibilità di guardare i loro programmi preferiti in modo semplice ed economico. Il telecomando, inoltre, integra Alexa che permette di utilizzare la voce per cercare app, programmi e canali.

Questo dispositivo permette di rendere smart anche le tv non predisposte, portando tantissime app e programmi di streaming come Netflix, Amazon Prime, YouTube, Spotify e tanti altri ancora.

12. Tablet Blackview Tab8

Anche un tablet potrebbe essere un'idea regalo adatta ai papà amanti della tecnologia. Questo tablet Blackview Tab8 rappresenta un giusto compromesso tra qualità e prezzo accessibile.

Il dispositivo ha installato il moderno sistema operativo Android 10 e monta un processore octa-core da 4GB di RAM, il che permette quindi di utilizzarlo a un'ottima velocità. La memoria interna è da 64GB, per salvare e archiviare foto, video e file di ogni tipo. Notevole anche la batteria da 6580 mAh, che garantisce una buona autonomia. Insomma un regalo tecnologico da tenere in considerazione per i papà che non hanno ancora acquistato il loro primo tablet.

13. Lucchetto digitale Decdeal

Con il lucchetto digitale Decdal si può fare un regalo tech davvero molto utile al proprio papà. Si tratta infatti di un lucchetto che permette di registrare fino a 16 diverse impronte digitali per lo sblocco, in modo da non dover avere sempre con sé delle ingombranti chiavi. In più è possibile sbloccarlo anche direttamente tramite l'app, disponibile per Android e iOS. Il lucchetto è completamente impermeabile e può essere utilizzato per porte, armadietti, cassette di sicurezza o zaini.

14. Cornice digitale

Questa cornice digitale può essere un'ottima idea regalo tecnologica per tutti i papà appassionati di fotografia, che amano guardare e riguardare i propri scatti preferiti. In particolare la cornice ha uno schermo da 10 pollici con una risoluzione HD a 1920 x 1080 pixel, che permette di visualizzare ogni dettaglio in maniera definita. Questa cornice permette inoltre di impostare diverse modalità di visualizzazione e riproduzione automatica tramite telecomando, con la possibilità di impostare una musica di sottofondo che accompagni lo scorrere delle foto.

In più, sono disponibili anche le funzioni sveglia, orologio e calendario, per avere sempre tutto sotto controllo.

15. Sistema Hi-Fi Sony CMT-SBT20B

Cosa c'è di meglio che ascoltare la propria musica preferita a tutto volume durante la Festa del Papà? Con questo Sistema Hi-Fi Sony CMT-SBT20B il vostro papà potrà selezionare i suoi brani preferiti e ascoltarli come e quando vuole. Il sistema Hi-Fi è facilmente collegabile tramite Bluetooth a qualsiasi dispositivo come smartphone o tablet, oltre a prevedere anche un lettore CD.

Naturalmente è anche possibile ascoltare la radio FM e collegarlo via USB, in modo da sfruttare tutte le possibilità di questo sistema di riproduzione audio.

16. Cuscino musicale iWile

Per tutti i papà che adorano fare una pennichella, cullati dal dolce suono della musica, il cuscino musicale iWile è un regalo perfetto. Basta infatti collegarlo a uno smartphone, un tablet o un qualsiasi dispositivo di riproduzione musicale, per ascoltare le proprie melodie preferite.

La qualità audio è davvero notevole e rende questo cuscino un valido compagno, per lunghe dormite e riposini.

17. Etilometro da smartphone Alcocat

Un dispositivo di cui non tutti conoscono l'esistenza è questo pratico etilometro da smartphone Alcocat. Si tratta di un piccolo etilometro tascabile collegabile al proprio smartphone tramite Bluetooth, da utilizzare per verificare il livello di alcool nel sangue. Soffiando all'interno del dispositivo è infatti possibile visualizzare tramite l'apposita app, compatibile sia con iOS che Android, se si è in condizioni idonee per mettersi alla guida o meno.

Un regalo hi-tech decisamente molto utile.

18. Cavatappi elettrico Huohou

Non tutti i papà sono in grado di aprire una bottiglia di vino correttamente, e il rischio di rompere inavvertitamente il tappo è sempre dietro l'angolo. Con questo cavatappi elettrico Huohou il problema non si pone, in quanto permette di aprire qualsiasi bottiglia in modo rapido e senza sforzo.

Esattamente il cavatappi impiega 6 secondi per aprire una bottiglia e, tutto ciò che bisogna fare, è premere il pratico tasto di apertura e inserirlo al di sopra del tappo. Il cavatappi, poi, farà il resto, permettendo di gustarsi un buon bicchiere di vino.

19. Spazzola pulizia viso FOREO LUNA

Per i papà più vanitosi, la spazzola FOREO LUNA è una soluzione da tenere in considerazione. Si tratta di un dispositivo sonico per la pulizia del viso che permette di eliminare le impurità, garantendo una pelle più fresca, rilassata e giovane.

In particolare si utilizza per preparare il viso a una rasatura più confortevole e senza irritazioni. Un regalo perfetto per tutti i papà che amano essere sempre impeccabili.

20. Limxems Caricatore Wireless

Avere sempre i propri dispositivi carichi è una prerogativa per ogni papà amante della tecnologia. Con questo caricatore wireless Limxems è possibile caricare, per induzione, smartphone di ogni forma e dimensione.

Il dispositivo risulta due volte più veloce rispetto alle tradizionali basi di ricarica, grazie ai 10W di potenza garantiti. Non sarà più necessario collegare il cellulare in corrente, ma basterà appoggiarlo sul caricatore e aspettare che sia pronto all'utilizzo.