5 cosplayer che devi seguire assolutamente su TikTok

A cura di Lorenzo Longhitano

Sulla piattaforma di condivisione video TikTok ormai è possibile trovare contenuti di ogni genere: i video brevi in verticale che hanno reso famosa l'app quando ospitava solamente di balli e lip-sync ormai sono ormai diventati un formato adottato anche da Instagram e YouTube. Tra le clip in voga da più tempo continuano a rimanere sulla cresta dell'onda quelle relative ai cosplayer — utenti che interpretano personaggi del mondo della finzione con elaborati costumi che a volte sono stati realizzati in prima persona dagli stessi autori dei video. Il fenomeno non è ovviamente nato su TikTok, ma nell'app ha trovato un canale di espressione naturale radunando migliaia di appassionati: ecco alcuni dei migliori.

Lo statunitense Simba Van Gerpen, in arte @kotjcosplay, ha una passione per i costumi supereroistici e in particolare per Deadpool: la maggior parte dei contenuti che pubblica riguardano l'antieroe Marvel, interpretato con spirito e precisione impressionanti. Su TikTok ha conquistato 5,3 milioni di seguaci ma è attivo anche su Instagram e sugli altri social.

Di tutt'altra natura è l'account della ventitreenne @f.ukuro, che anziché puntare su un singolo personaggio si è assicurata la fama per la sua abilità di trasformista nel campo degli anime giapponesi. La ragazza spazia tra i ruoli più diversi mostrando una abilità innata non solo nell'interpretazione di ruoli diametralmente opposti tra loro, ma anche nella realizzazione di costumi che ricalcano da vicino quelli originali.

Lontano dai costumi iperrealistici e sofisticati della maggior parte dei cosplayer più seguiti, il profilo TikTok di @jalexrosa si caratterizza per quelli che lui stesso definisce cosplay economici. I materiali che utilizza sono reperibili ovunque e l'impegno nel trasformarli in veri e propri costumi non è eccessivo, ma a questo si sommano doti eccelse nella post produzione delle foto e dei video che scatta. Il risultato è stupefacente, e ciascuno dei suoi (purtroppo pochi) video colpisce milioni di persone.

Il profilo di Svetlana Quindt è seguito da circa mezzo milione di persone ed è dedicato non solo a chi ama un buon cosplay ma anche a chi è incuriosito dal lavoro che vi si cela dietro. I tiktok pubblicati scendono spesso nel dettaglio della realizzazione dei costumi e degli oggetti di scena che rendono unica ogni sua interpretazione.

Non esattamente e non solamente una cosplayer, Kayla Kelley si è guadagnata l'interesse di 2 milioni e mezzo di fan su TikTok con un profilo dedicato all'arte del trucco: che si tratti di replicare le fattezze di un personaggio o di realizzare maschere e protesi raccapriccianti, Kelley realizza tutorial che forse impossibili da seguire, ma sicuramente accattivanti da guardare.