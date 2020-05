Il recente decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri sta generando particolare interesse in molte categorie di persone, tra le quali non mancano i cittadini in cerca di un modo agile, veloce e sostenibile di spostarsi per le strade delle loro città. Tra le misure presenti nel testo del provvedimento è infatti previsto un bonus mobilità dedicato all'acquisto di biciclette, monopattini e mezzi di trasporto per la micromobilità elettrica.

Il bonus arriva a un massimo di 500 euro per persona e viene erogato sotto forma di sconto per l'acquisto di uno qualsiasi dei mezzi di trasporto o dei servizi specificati nel decreto. Le modalità con le quali sarà possibile accedere al bonus non sono ancora chiare, mentre lo sono invece le condizioni necessarie ad accedervi, ovvero la maggiore età e la residenza in una città con più di 25.000 abitanti o in un capoluogo di provincia o di regione. L'acquisto dei prodotti sarà scontato del 60% fino a un tetto massimo di copertura di 500 euro: in questo modo il governo spera di incentivare la mobilità sostenibile, e contemporaneamente di limitare sia gli affollamenti sui mezzi pubblici, sia gli ingorghi in città attesi per la riapertura post lockdown da covid-19.

Per quel che riguarda i mezzi di trasporto e i servizi coperti dalle misure previste, si tratta di biciclette e monopattini elettrici e non, ma anche di segway, hoverboard, monopattini, monowheel e servizi di mobilità condivisa, anche se i monopattini elettrici sono destinati a riscuotere un successo particolare. Del resto sono stati il mezzo di locomozione personale dalla diffusione più esplosiva negli ultimi anni: facili da usare, sono anche veloci sulla strada, comodi da trasportare sui mezzi e poco ingombranti da tenere in casa o in ufficio.

Non tutti i monopattini elettrici sono però uguali, e per mettere le mani su un modello affidabile occorre spendere qualcosa in più. Fortunatamente il decreto Rilancio dà la possibilità di fare proprio questo: ecco dunque cinque modelli particolarmente apprezzati online da acquistare con l'aiuto del bonus mobilità.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

Il monopattino elettrico Mi Electric Scooter Pro di Xiaomi è uno dei prodotti più apprezzati della categoria, anche se finora considerato fuori dalla portata di molti per via dei un prezzo non proprio contenuto. Vanta una velocità massima di 25 chilometri orari, tre diverse modalità d'uso per regolare potenza e risparmio energetico e ruote con camera d'aria. Il telaio in alluminio è leggero ma robusto e regge un peso massimo di 100 chili, mentre l'autonomia della batteria ricaricabile è di ben 45 chilometri.

Ninebot by Segway ES2

Il monopattino elettrico ES2 di Ninebot è un altro prodotto che gode di un'ottima reputazione online. Le prestazioni sono promettenti e garantiscono una velocità di punta di 25 chilometri orari e un'autonomia massima di 25 chilometri. Tra gli extra trovano invece posto un sistema di ammortizzazione su entrambe le ruote e un doppio freno, elettrico e meccanico. Il telaio è robusto, regge fino a 100 chili e ne pesa soltanto 12,5.

Urbetter Kugoo

Il monopattino elettrico Urbetter Kugoo è una soluzione di fascia media, basata su un motore da 350 Watt che può affrontare pendenze di 15 gradi e — in piano — raggiungere facilmente la velocità massima di 25 chilometri orari. Tre i livelli di potenza erogati dal motore, spinto da una batteria che si ricarica in 3-4 ore e vanta un'autonomia da 30 chilometri. Nel telaio compatto in alluminio da 11 chili sono presenti inoltre due ammortizzatori, uno verticale anteriore e uno orizzontale posteriore.

Revoe Tech Street Motion

Il monopattino elettrico Revoe Tech Street Motion è un prodotto leggermente più economico della media ma comunque molto pratico per chi si muove esclusivamente in città. L'autonomia della batteria è infatti minore, e arriva a 15 chilometri, mentre la velocità è regolabile a tre livelli e tocca un massimo di 20 chilometri orari. Di contro, il monopattino è comunque ammortizzato ed è più compatto, leggero e facile da trasportare, grazie a una snella struttura in alluminio dal peso di soli 9,5 chili.

Pulse Sonic

Il monopattino elettrico Pulse Sonic è dedicato ai ragazzi e a chi percorre brevi tratti giornalieri — magari per veloci commissioni fuori casa — ma desidera farlo agilmente e in modo divertente. Il motore è alimentato infatti da una batteria al piombo, ha una trasmissione a catena ed è azionato da una manopola: la combinazione permette di ottenere accelerazioni immediate a scapito però di un'autonomia massima da circa 40 minuti. Limitato anche il peso massimo sostenuto, di 80 chili, ma sono contenuti anche l'ingombro e il prezzo.