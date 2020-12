Una delle preoccupazioni maggiori per il giorno di Natale e per quelli immediatamente precedenti e successivi era che il desiderio di riabbracciare parenti e amici facesse saltare il sistema di distanziamento sociale così faticosamente rispettato finora dagli italiani. I conti veri e propri con le riunioni natalizie andranno fatti tra 10-15 giorni — quando i loro eventuali effetti saranno chiari dall'aumento dei contagi da Covid-19 nel Paese — ma già da questi giorni i dati sul posizionamento geografico degli smartphone raccolti da Apple sembrano affermare che a Natale ci siamo effettivamente comportati meglio che in molti altri Paesi in Europa e nel mondo (mentre i dati di Google sono per il momento fermi al 22 di dicembre).

Da mesi ormai la casa di Cupertino utilizza i dati anonimi recuperati dai suoi iPhone per effettuare una stima sugli spostamenti delle popolazioni colpite dalla pandemia, e nel giorno di Santo Stefano il sistema ha fatto registrare una diminuzione media degli spostamenti del 76 percento, seconda solo a quella del giorno di Natale che supera l'80 percento. La curva è crollata proprio in corrispondenza dell'applicazione delle norme che hanno messo l'intero Paese in zona rossa, e subito dopo un picco fatto registrare nei giorni immediatamente precedenti — ovvero quelli durante i quali quasi tutto il Paese era tornato in zona gialla.

L'andamento evidenziato nei dati raccolti da Apple assume un significato ulteriore se messo a rapporto con i dati relativi ad altri Paesi che come il nostro stanno combattendo la pandemia e temevano assembramenti natalizi: in Germania la diminuzione negli spostamenti fatta registrare il 26 dicembre era del 43 percento rispetto alla normalità pre Covid, mentre nel Regno Unito del 58 percento, e in tutta Europa il discorso è il medesimo; negli Stati Uniti appena gli spostamenti sono diminuiti appena del 3 percento.