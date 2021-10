A novembre aumenteranno i prezzi di alcune offerte Vodafone A partire dal 27 novembre 2021 sono previsti aumenti per chi ha sottoscritto un abbonamento con Internet Unlimited nel settembre 2019. I clienti hanno ricevuto una fattura in cui è specificato un rialzo del costo mensile di 1,99 euro. Da quella data, i clienti assisteranno a un altro rincaro, corrispondente a 0,61 euro in più richiesti nel caso in cui il soggetto voglia ricevere la versione cartacea della fattura.

A cura di Ivano Lettere

Dopo quelle applicate nel mese di agosto, Vodafone rincara la dose di rimodulazioni previste per alcuni piani tariffari. A partire dal 27 novembre 2021, sono attesi aumenti per le offerte di rete fissa. In particolare, i clienti dell'operatore telefonico che hanno sottoscritto un abbonamento con Internet Unlimited nel settembre 2019, hanno ricevuto una fattura in cui è specificato un rialzo del costo mensile di 1,99 euro.

I dettagli della rimodulazione

"Continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico”. Questa è la motivazione che ha spinto il gestore rosso ad applicare la modifica del canone. Inoltre, sempre dal 27 novembre, i clienti assisteranno a un altro rincaro: in questo caso si tratta di 0,61 euro in più richiesti nel caso in cui il soggetto voglia ricevere la versione cartacea della fattura. Rispetto alla prima motivazione, il proposito che motiverebbe questo rialzo riguarderebbe la "riduzione dell'impatto ambientale", dato che spronerebbe l'utente a richiedere la fattura digitale. L'ultimo cambiamento verrà fatto alle condizioni generali e interesserà il pagamento ritardato delle fatture: l'operatore, solo in quella circostanza, potrà richiedere il versamento di un'indennità che varrà come rimborso dei costi di gestione e potrà raggiungere (al massimo) il 6 per cento del totale della fattura.

Le soluzioni per i clienti

Per chi non condividesse l'innalzamento dei costi, c'è sempre la possibilità di far valere il proprio diritto di recesso o il passaggio a un altro operatore. Tutto ciò, mantenendo il proprio numero fisso e non andando incontro a penali o costi di disattivazione. Tuttavia, affinché il cliente non rimanga spiacevolmente sorpreso, dovrà concludere l'operazione entro il giorno precedente a quello di entrata in vigore delle rimodulazioni (26 novembre 2021). Per compilare e comunicare la disdetta, gli utenti potranno scegliere più soluzioni: recarsi nei negozi Vodafone, inviarla via PEC (indirizzo disdette@vodafone.pec.it), via raccomandata (Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 10015 Ivrea, Torino) oppure tramite il sito ufficiale (nella causa bisognerà specificare “modifica delle condizioni contrattuali”).