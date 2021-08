Addio alla striscia magnetica sulle carte di credito: sparirà a partire dal 2024 L’iniziativa di uno dei maggiori produttori darà il via a un processo inevitabile. Le bande scure che hanno contribuito a rendere iconici questi oggetti del resto sono un residuato degli anni 60, e la tecnologia magnetica è stata superata già decenni fa, prima dai chip e poi dalle operazioni contactless.

A cura di Lorenzo Longhitano

Le carte di credito sono accessori rimasti sostanzialmente simili a se stessi per decenni. Ultimamente si sono dotate di funzionalità come i pagamenti contactless, ma presto perderanno un elemento distintivo che le caratterizza da quasi sempre: la banda magnetica che permette agli esercenti di estrarre i dati del conto con una semplice strisciata presso l'apposito lettore. A dare il via all'abbandono dell'iconico elemento sarà il colosso statunitense Mastercard, che in queste ore ha annunciato i suoi piani per far sparire gradualmente le carte di credito con banda magnetica a partire dal 2024.

Da quella data il gruppo prevede di eliminare progressivamente le bande magnetiche dalle sue carte di credito, diventate ormai anacronistiche. Introdotte negli anni '60, queste strisce sono state introdotte nelle carte di credito per la loro abilità di contenere informazioni essenziali sul conto a essa legato. I dati sono codificati in un nastro simile a quello delle musicassette, che viene però laminato insieme al resto della carta per resistere a graffi e altre tipologie di danno. L'innovazione ha aperto le porte ai pagamenti elettronici: nelle strisce magnetiche era già possibile immagazzinare dati come nome e cognome dell'intestatario, numero di carta, data di scadenza, codice di verifica del PIN e codice di tre cifre della carta. La striscia magnetica è stata poi sostituita da altre soluzioni considerate più sicure e all'avanguardia: dai chip EMV incorporati alle soluzioni contactless basate su chip NFC che stanno prendendo piede ormai da anni – le successive tecnologie per l'interscambio di informazioni dalla carta al lettore hanno assicurato comunicazioni protette e maggiormente al riparo dal rischio di frode.

Ad oggi la banda presente sulle carte di credito è ancora in uso: stando a Mastercard, negli Stati Uniti l'11 percento dei proprietari di carta preferisce ancora strisciarla anziché inserirla nell'apposito lettore o avvicinarla al chip contactless. La percentuale è però in diminuzione, e i tempi sono maturi per un addio alla banda magnetica. Il gruppo inizierà a produrre carte prive di questo elemento a partire dal 2024 in alcune regioni come quella europea; dal 2027, quando le leggi locali lo permetteranno, introdurrà la novità anche negli Stati Uniti. Il piano è quello di interrompere definitivamente la produzione delle vecchie tipologie di carta nel 2029, per arrivare al 2033 a non averne più in circolazione.