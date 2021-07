Airbnb indicherà la velocità del WiFi negli annunci delle case Quando viaggi la ricerca di luoghi di soggiorno che non siano solo confortevoli ma anche connessi diventa fondamentale se il tuo “lavoro da casa” significa lavorare da un Airbnb. Ecco perché il portale online di annunci di case tra privati più famoso al mondo ha aggiunto la possibilità di indicare velocità del WiFi negli annunci così da sapere esattamente che connessione troverai.

A cura di Clara Salzano

Da Google a Facebook sono numerose le aziende che hanno posticipato ulteriormente la data di rientro in ufficio dei propri lavoratori in smart working. Ci sono aziende che hanno anche optato per lasciare i propri dipendenti a lavorare da casa per sempre. Così sempre più persone si sono ritrovate a scegliere un Airbnb come ufficio, una casa anche dall'altro lato del mondo dove poter lavorare. E quando lavori da casa, la ricerca di uno spazio che non siano solo confortevole ma anche perfettamente connesso diventa fondamentale. Ecco perché Airbnb ha aggiunto la possibilità di indicare la velocità del WiFi negli annunci delle case. Così puoi sapere esattamente che connessione troverai nel tuo prossimo alloggio e non sarai più costretto a perdere neppure una chiamata su Skype o Zoom.

Addio a problemi di connessione quando trovi un alloggio su Airbnb. Il portale online di annunci di case più famoso al mondo ha infatti aggiunto nella sezione servizi degli host la possibilità di indicare la velocità e la qualità del WiFi dell'alloggio. Per ottenere le informazioni sulla propria connessione, gli host di Airbnb dovranno effettuare un test della velocità di Internet attraverso uno strumento di controllo della velocità di download della connessione M-Lab fornito dal portale stesso. Una volta completato il test sarà possibile indicare quanto la connessione risulta veloce (o lenta) nella sezione servizi dell'annuncio.

Se stai pensando di lavorare in remoto da un Airbnb la prima cosa a cui pensare deve essere la velocità della connessione Internet. Da oggi Airbnb permette di trovare una casa vacanza con connessione ideale facilmente. Innanzitutto, quando si cerca un alloggio Airbnb dove poter lavorare senza avere cattive sorprese sul WiFi di casa, bisogna usare il filtro "WiFi" di Airbnb. Può sembrare ovvio ma non sempre le persone inseriscono dei filtri nella ricerca prima di prenotare. Il passaggio successivo è quello di controllare nella sezione servizi la velocità di download accanto all'icona WiFi, indice introdotto proprio di recente da Airbnb. In passato infatti gli host del portale potevano mostrare uno screenshot dei test di velocità della propria connessione ma adesso si può indicare il valore esatto del proprio WiFi grazie al test di controllo fornito da Airbnb stesso. Un altro consiglio da seguire è quello di leggere le recensioni sulla qualità e velocità della connessione per l'alloggio che si può utilizzare l'estensione Chrome di Roamer per vedere quali annunci Airbnb si trovano in quartieri con Internet veloce.