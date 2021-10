Alcuni studenti stanno usando questa nuova funzione dell’iPhone per copiare gli appunti dei compagni Un video diventato virale su TikTok mostra il protagonista mentre ruba gli appunti di un compagno di corso seduto davanti a sé, semplicemente fotografando lo schermo del suo computer con un iPhone e lasciando che gli algoritmi di riconoscimento del telefono trascrivano in testo ciò che la fotocamera ha inquadrato dal display.

A cura di Lorenzo Longhitano

Copiare gli appunti dei compagni di classe o di corso è una pratica dalla dubbia moralità e praticità, ma che affonda le sue radici fin dalle origini del concetto stesso di scuola e università. Gli ultimi strumenti tecnologici hanno però reso il tutto preoccupantemente più semplice: lo dimostra un video diventato virale su TikTok nel quale il protagonista ruba gli appunti di un compagno di corso seduto davanti a sé semplicemente fotografando lo schermo del suo computer con un iPhone, e lasciando che gli algoritmi di riconoscimento del telefono trascrivano in testo ciò che la fotocamera ha inquadrato dal display.

Quello che succede nel tiktok è abbastanza chiaro da averlo reso virale in pochi giorni: dopo aver scattato una foto al laptop del compagno di corso intento a prendere appunti, l'iPhone si offre di tradurli in un testo pronto da copiare e incollare in una nota sul telefono. Nella clip il tiktoker fa uno zoom digitale sul display, ma la realtà è che la funzione dello smartphone funzionerebbe lo stesso anche senza zoom: si chiama Testo attivo, è stata introdotta all'interno di iOS 15 e utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per scandagliare le fotografie in memoria in cerca di segni grafici che potrebbero corrispondere a del testo; quando il software trova questi segni, offre agli utenti la possibilità di selezionarli con il dito come se fossero un testo scritto in un'app di videoscrittura, per poi copiarli negli appunti.

Soluzioni simili non sono nate con iOS 15: sui telefoni Android, a seconda del modello, sono presenti già da alcune settimane o da alcuni mesi sistemi che permettono di catturare il testo da una fotografia per renderlo utilizzabile all'interno di documenti e messaggi. Testo attivo su iOS 15 vanta però due caratteristiche uniche: la prima è una interfaccia più comoda da usare, e la seconda è la presenza in contemporanea su decine di milioni di iPhone in tutto il mondo — fatto che ha reso il fenomeno immediatamente virale. Ovviamente "prendere appunti" in questo modo pone diversi svantaggi, oltre ovviamente al fatto che si sta materialmente usurpando il lavoro altrui. Uno su tutti: algoritmi non sono perfetti, possono fare errori di riconoscimento e soprattutto possono essere facilmente mandati in tilt se l'impaginazione del testo da riconoscere non è perfetta.