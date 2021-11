Alcuni tiktoker pensano che la tragedia al concerto di Travis Scott sia stata un rito satanico In mezzo a una maggioranza di clip che tentano di spiegare quanto accaduto puntando il dito contro l’organizzazione dell’evento si stanno facendo strada anche video in cui l’intera manifestazione viene accostata a rituali demoniaci e a sette esoteriche. Cercando il nome dell’evento, l’app favorisce accesso anche a questi contenuti.

A cura di Lorenzo Longhitano

Le immagini tragiche del concerto di Travis Scott all'Astroworld Festival di Houston stanno lasciando di sasso tutto il mondo, ma mentre le forze dell'ordine locali stanno ancora indagando cosa possa aver innescato la catena di eventi che ha portato alla morte di 8 persone nella calca della manifestazione, su TikTok hanno iniziato a circolare teorie cospirazioniste di ogni genere. Sulla piattaforma di condivisione non mancano le posizioni critiche nei confronti dell'organizzazione e del rapper, ma in alcuni casi che stanno diventando virali si accusa il protagonista dell'evento di aver inscenato un sacrificio umano a sfondo satanico.

"È stato un rituale"

Alcuni utenti collegano le scenografie e gli effetti speciali del concerto – dalla pianta del palco alle fiamme durante l'esibizione – a simbologie esoteriche; altri semplicemente parlano di industria demoniaca, in riferimento al business musicale, . Il risultato non cambia: per i cospirazionisti su TikTok il concerto era un "sacrificio umano" o è stato organizzato appositamente per fare in modo che finisse in tragedia. Il complottismo non si fa strada solamente nei commenti ai video che descrivono la vicenda, ma anche tra gli stessi tiktok di utenti che decidono di raccontare la loro interpretazione esoterica dei fatti, cercando di convincere altri utenti della propria versione.

Il ruolo dell'algoritmo

Difficile capire con precisione perché teorie così prive di fondamento si diffondano con facilità presso un pubblico di giovani che si immagina immunizzato dai pericoli delle fake news. La gravità della tragedia può aver spinto molti a cercare un significato anche là dove è più difficile e meno immediato trovarlo. Presso una comunità scossa è sicuramente possibile che la razionalità venga meno, e anche se le persone con un'opinione così fantasiosa su quanto avvenuto sono una minoranza, gli algoritmi dell'app potrebbero aver aiutato la teoria a guadagnare sostenitori: ancora oggi, cercando il nome dell'evento all'interno della barra di ricerca i suggerimenti includono i termini "demonic" e "illuminati". I due spunti, oltre a portare direttamente a contenuti che parlano della tragedia in termini controversi, possono dare l'idea che quell'interpretazione sia in qualche modo diffusa e dunque legittima.