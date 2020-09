Su TikTok come su altri social i segreti di bellezza si diffondono con la velocità dei video virali, ma l'ultimo trucco che sta passando di clip in clip sulla piattaforma di condivisione video è qualcosa che nessuno dovrebbe replicare a casa propria: una limatura dei denti domestica, che alcuni dei giovani utenti dell'app hanno iniziato a praticare in autonomia utilizzando delle comuni lime per unghie e rovinandosi la dentatura in modo permanente.

L'allarme hanno iniziato a lanciarlo pochi giorni fa i primi dentisti che sono diventati casualmente testimoni della pericolosa tendenza. Nei video i protagonisti si limano i denti per diversi motivi: a volte il tentativo è quello di pareggiare la lunghezza degli incisivi, mentre in altri casi lo scopo è semplicemente quello di renderne più regolare il profilo. In ciascuno dei casi però — fanno notare i professionisti del settore — la pratica è decisamente pericolosa.

Sono almeno tre le ragioni per le quali limarsi i denti a casa propria con una lima per unghie non andrebbe neanche preso in considerazione. La prima è che — a differenza delle unghie — i denti non ricrescono; limarne lo smalto è un'operazione permanente che non restituirà mai più ai denti il materiale perso, neanche se l'esperimento non va a buon fine. La seconda è che, a differenza di quanto avviene in una operazione di rimodellamento dentale professionale, agire sui denti strofinandogli addosso una lima per unghie rischia di andare anche oltre allo smalto, intaccando gli strati più interni della dentatura con problematiche serie, come un aumento della sensibilità o perfino la morte del dente.

La terza ragione è che lo smalto ha una funzione vitale: protegge le strutture vitali del dente dagli agenti chimici, e la sua cura è la maggiore responsabile di una dentatura sana anche in tarda età. Stando agli esperti i ragazzi che si sottopongono a questa pratica stanno accorciando la vita dei loro denti, spesso peraltro in un'età in cui la dentatura sta ancora posizionandosi: limarla — oltre a danneggiarla irreparabilmente — potrebbe perfino non servire allo scopo prefissato.