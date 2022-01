Alexa non funziona: l’assistente di Amazon in down, cosa sta succedendo L’assistente personale intelligente sviluppato dall’azienda statunitense Amazon è rimasta fuori uso in Italia e in molti Paesi europei per diverse ore. Cosa è successo.

A cura di Biagio Chiariello

Alexa ha smesso di funzionare. Dalla prima mattinata di oggi, 21 gennaio, sono stati segnati problemi in tutta Europa per l'assistente vocale di Amazon, come evidenzia il sito DownDetector. Molti hanno fatto notare che la sveglia non ha suonato o le luci smart non si sono accese. I dispositivi Echo Dot, ossia quelli dotati di un semplice altoparlante, si sono illuminati senza però dare risposta, mentre gli Echo Show, quelli con il monitor, hanno reagito con un: "si è verificato un problema". Segnalazioni sono arrivate dall’Italia, ma anche dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania e dal Regno Unito. Le criticità maggiori proprio in questi ultimi due Paesi.

In questi casi l'unica soluzione possibile è quella di aspettare che Alexa si rianimi da sola. Ad ogni modo, sembra che la situazione si sia definitivamente assestata intorno alle 10.30.

Gli utenti che hanno provato a chiedere qualcosa ad Alexa si sono sentiti rispondere "Mi dispiace in questo momento non riesco a capire". Oppure "Si è verificato un problema nella connessione alla Rete riprova più tardi". Come spesso accade in casi di malfunzionamenti di prodotti tecnologici, l'hashtag #Alexadown si è diffuso sui social con utenti che chiedono aiuto, specialmente su Twitter. "Sì, ti confermo che il nostro dipartimento tecnico è già al lavoro per risolvere l'inconveniente", ha risposto a una delle tante segnalazioni l'account Amazon Help