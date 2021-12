Alexa può spoilerare alla famiglia i regali di Natale: ecco come evitarlo L’assistente digitale di Amazon integra una funzione utile per tracciare le spedizioni in arrivo, ma che sotto Natale potrebbe rovinare le sorprese di famiglia.

A cura di Lorenzo Longhitano

Chi ordina pacchi su Amazon può seguirne lo spostamento facendo una semplice domanda allo smart speaker di casa, interpellando l'assistente digitale Alexa che risponde prontamente sullo stato della spedizione. Questa utile funzionalità torna parecchio utile per non dover controllare manualmente e a più riprese queste informazioni, ma sotto Natale rischia di rovinare sorprese e regali a tutte le famiglie con uno di questi dispositivi in casa; fortunatamente il rimedio è a portata di mano e controllando un paio di impostazioni dell'assistente vocale è possibile evitare che spifferi informazioni preziose sui pacchi appena ordinati per le festività.

La funzione indiscreta di Alexa

Che Alexa non nasca particolarmente portata per tenere segreti in fatto di spedizioni è risaputo da tempo. In effetti però dall'avvento del coronavirus sono milioni le nuove famiglie in tutto il mondo che hanno iniziato a fare shopping online più assiduamente, e la stagione natalizia è destinata a riflettere questo cambiamento con un aumento delle spese nei negozi digitali a scapito delle destinazioni fisiche. E dal momento che uno dei portali dominanti nel settore è proprio quello di Amazon, vien da sé che un numero record di nuove famiglie rischi quest'anno di subire inavvertitamente gli effetti collaterali dello zelo di Alexa.

Come spegnere gli annunci delle spedizioni in arrivo

Per evitarlo basta utilizzare l'app Amazon Alexa sullo smartphone, assicurandosi di essere autenticati con le credenziali legate al profilo aperto sul portale di ecommerce. Entrando nelle impostazioni dell'assistente vocale occorre trovare la voce Shopping all'interno della sezione Notifiche. Qui una opzione sugli annunci legati alle spedizioni può essere impostata in modo che vengano escluse da questa categoria le merci contrassegnate in fase di acquisto come regali, o che sotto le feste potrebbero ragionevolmente essere considerate regali dall'assistente vocale.

In questo modo la funzione di Alexa che annuncia quando c'è un pacco in arrivo anticipandone la data di consegna rimane intatta, ma in caso di regali in arrivo evita per lo meno di comunicare il contenuto della spedizione. A questo punto l'ultimo accorgimento da adottare per non farsi rovinare le sorprese dall'assistente digitale è ricordarsi di contrassegnare come regali gli acquisti effettuatu sul portale, utilizzando l'apposita opzione in fase di finalizzazione dell'ordine.