Alle Olimpiadi di Parigi 2024 potrai visitare la città con i taxi volanti L’amministrazione locale vuole arrivare ai Giochi Olimpici del 2024 con almeno due corridoi aerei in grado di alleggerire la pressione sul traffico cittadino.

A cura di Lorenzo Longhitano

Riproduzione di un velivolo VTOL in volo sopra parigi (Foto: iStock)

La città di Parigi si sta già attrezzando per i Giochi Olimpici del 2024, e uno degli strumenti immaginati per potenziare l'infrastruttura di trasporto cittadina sono taxi volanti che trasporteranno i visitatori dai principali aeroporti al centro urbano, e viceversa. La notizia arriva dalla società che gestisce gli aeroporti parigini, che ha annunciato l'avvio di una serie di test di volo che vedrà impegnata una trentina di produttori di aeromobili in collaborazione con la direzione generale dell'aviazione civile francese.

Iniziano i test

Il sito designato per le prove di volo è l'aeroporto di Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, dove sarà spermentato l'utilizzo di velivoli basati su caratteristiche precise: trazione elettrica, decollo e atterraggio verticale e volo a bassa altitudine, ovvero al di sotto dei 300 metri. Tra i produttori del settore che prenderanno parte agli esperimenti ci sono alcuni dei nomi più influenti del settore, tra i quali Volocopter, Airbus, Vertical Aerospace Group, Lilium e Joby Aviation. Le prove che avranno luogo presso l'aeroporto comprendono misure del livello di rumorosità dei dispositivi, la convivenza di questi velivoli con il normale traffico aereo, test di autonomia e ricarica delle batterie e valutazione del grado di manutenzione richiesto nell'utilizzo quotidiano.

L'obbiettivo dell'iniziativa

Entro il 2024 il programma annunciato prevede la creazione di due corridoi di volo: il primo dovrebbe collegare l'aeroporto principale di Parigi e quello di Le Bourget, mentre il secondo dovrebbe legare due dei quartieri a sudest della città. I punti di giunzione aerea sono stati scelti con uno scopo preciso: alleviare il traffico che si concentra nella capitale e nei suoi sobborghi, prendendo in considerazione in particolare la posizione delle strutture che ospiteranno i giochi.