Amazon aprirà due nuovi centri in Italia nel 2021, previsti 1.100 posti di lavoro

Delle due strutture in questione in realtà si parla da tempo: la prima è un centro di distribuzione situato a Novara, mentre il secondo è un centro di smistamento a Spilamberto, nel modenese. La decisione però ora è ufficiale e l’investimento complessivo previsto per la realizzazione delle nuove sedi è di 230 milioni di euro.