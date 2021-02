Dal 15 al 21 febbraio ha ufficialmente il via la Amazon Gaming Week 2021, un'intera settimana dedicata al mondo del gaming. In questi giorni è possibile acquistare su Amazon tantissimi prodotti come videogiochi, monitor, pc da gaming e accessori a prezzi scontati.

Tra i brand coinvolti in questa Gaming Week, segnaliamo sicuramente la vetrina dedicata a Logitech, con sconti su tanti accessori da gaming come mouse, tastiere e cuffie, ma anche le sezioni di Corsair, Trust e Raizer.

Interessanti anche le offerte sulle TV 4K, disponibili sulla pagina dedicata agli sconti su prodotti Samsung, per poter videogiocare su schermi di grandi dimensioni, con ottime definizioni.

Le migliori offerte della Amazon Gaming Week 2021

Ecco le migliori offerte della Amazon Gaming Week 2021 su giochi, pc da gaming, monitor e accessori.

Videogiochi

60% di sconto su The Last of Us 2 il gioco di Naughty Dog che ha riscosso un successo internazionale, apprezzato dagli utenti e dalla critica. Per la Gaming Week è disponibile a €29,99, il prezzo più basso di sempre dalla sua uscita.

28% di sconto su Animal Crossing: New Horizons il gioco per Nintendo Switch che ha riscosso un grandissimo successo con milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il gioco permette di sviluppare la propria isola, interagire con tantissimi personaggi ed esplorare un mondo in continua evoluzione.

Inoltre segnaliamo la Limited Edition di Immortal Fenyx Rising per PS4 e PS5 (in esclusiva per Amazon). Di sicuro uno dei titoli più in voga del momento, disponibile per questa settimana a €39,99 (lo stesso prezzo della Standard) che include il gioco base, più due contenuti digitali aggiuntivi.

Cuffie da gaming

39% di sconto su Logitech G432 cuffie da gaming cablate con driver audio da 50mm, microfono integrato per tutte le piattaforme e audio di qualità per poter udire al meglio ogni suono durante il gioco. I padiglioni sono confortevoli, in modo da poter essere indossati anche per molte ore.

32% di sconto su Razer Kraken Tournament Edition cuffie da gaming professionali cablate con controllo audio USB. Ideali per un'esperienza di gioco immersiva, presentano ampi driver da 50mm, per poter captare distintamente ogni singolo suono durante la partita.

30% di sconto su HyperX HX delle cuffie cin padiglioni rotanti a 90 gradi, driver da 50mm per la massima precisione audio e cursore regolabile in acciaio. Il tasto per la regolazione del volume è posizionato sul padiglione in modo da essere quanto più comodo e pratico possibile.

Mouse da gaming

52% di sconto su Logitech G502 un mouse da gaming per prestazioni elevate, con sensore HERO 25K, pesi regolabili per un utilizzo ottimale, e memoria integrata.

33% di sconto su Razer Basilisk X mouse da gaming con tecnologia Hyperspeed e sensore ottico da 16.000 DPI che permette di tracciare ogni singolo movimento, garantendo una precisione impeccabile. La durata della batteria è stimata sulle 285 ore e sui 50 milioni di clic totali.

28% di sconto su Trust Gaming GXT un mouse molto leggero, dal peso di soli 78 grammi, con illuminazione RGB e fino a 6 tasti programmabili. Un dispositivo molto preciso con sensibilità fino a 10.000 DPI.

Tastiere da gaming

45% di sconto su Logitech G213 una tastiera da gaming con layout americano e tasti multimedia personalizzabili. Il design è futuristico con tasti retroilluminati e resistenti, grazie a un'apposita membrana che protegge da sporco, briciole e schizzi d'acqua.

30% di sconto su Razer Huntsman tastiera da gioco con tasti ottici lineari. Il layout e statunitense e garantisce una durata fino a 100 milioni di battute. I tasti sono retroilluminati per un'atmosfera ancora più immersiva.

16% di sconto su Razer Cynosa V2 una tastiera a membrana completamente programmabile, con tasti multimediali dedicati e soluzioni per l'organizzazione dei cavi. I tasti sono retrilluminati singolarmente, il che li rende programmabili in base al proprio gusto.

Smartphone

23% di sconto su Xiaomi Redmi 9C uno smartphone con display a goccia HD da 6,53 pollici e batteria da 5000mAh. Su Amazon disponibile sia la versione da 32Gb che quella da 64GB.

12% di sconto su Apple iPhone 12 mini (128GB) con display Super Retina XDR da 5,4″ e sistema a doppia fotocamera da 12MP con modalità notte e registrazione video a HDR a 4K in Dolby Vision.

8% di sconto su Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) lo smartphone più potente di casa Apple e l'uscita più recente. Con display Super Retina XDR da 6,7″, scanner LiDAR per esperienze AR ottimizzate e due fotocamere Pro da 12 MP per scatti e video di assoluta qualità.

TV e monitor

31% di sconto su Samsung TV QE55Q74TATXZT una TV da 55 pollici ideale per giocare alla massima definizione. Il televisore permette di visualizzare le immagini in Ultra HD 4K grazie alla tecnologia QLED e, in più, presenta un sistema di IA che regola l'illuminazione in base all'ambiente circostante, per un'esperienza di gioco immersiva e ottimale.

17% di sconto su Samsung TV QE65Q74TATXZT una TV da 65 pollici Ultra HD 4K per poter giocare a qualsiasi titolo alla massima definizione. La TV è un'esclusiva Amazon e presenta la classe di efficienza energetica A+.

15% di sconto su Samsung Monitor Smart M7 da 32 pollici dotato di wifi, ingresso HDMI, USB di tipo C e connettività Bluetooth. Il monitor e Full HD e permette di videogiocare con questa definizione con qualsiasi piattaforma PC o console.

PC gaming

25% di sconto su Huawei MateBook X Pro un Ultrabook touchscreen con schermo da 13,9 pollici. Monta un processore Intel i7, con RAM da 16GB e SSD da 1TB. La scheda grafica è una NVIDIA GeForce MX250, ideale per supportare qualsiasi piattaforma.

15% di sconto su HP – Gaming OMEN pc da gaming che monta un processore Intel Core i7-10750H, RAM 16 GB e una SSD da 512GB. Lo schermo è da 15,6 pollici con scheda grafica dedicata Nvidia geforce rtx 2060, per prestazioni al top durante il gaming. Ideale anche per giochi con grafiche "pesanti" per giocare senza cali di frame rate alla massima potenza.

12% di sconto su Lenovo Legion 5 pc da gaming che monta un processore Intel Core i7 per prestazioni ottimali e una scheda grafica GTX 1660 Ti 6 GB GDDR6 per poter videogiocare con la massima resa grafica.

Altre offerte

49% di sconto su Logitech G920 set completo di volante e pedali con comandi in acciaio inossidabile. I pedali sono regolabili e il volante è in pelle, per un maggiore realismo e comfort durante il gioco.

30% di sconto su SanDisk Extreme PRO un SSD portatile da 2TB con una velocità di lettura fino a 1050 MB/s. La struttura è impermeabile ed estremamente resistente, ideale per salvare giochi e altro materiale da avere sempre con sé.

23% di sconto su Logitech G560 2.1 un sistema completo di altoparlanti per il gaming con 240 Watt di potenza, illuminazione RGB e connettività Bluetooth e wifi. Ideale per giocare con la massima qualità audio, ma anche per creare un vero e proprio sistema di home cinema.