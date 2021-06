Amazon potrebbe dover pagare la multa più salata mai comminata dall'Unione Europea per una violazione del GDPR, il regolamento sul rispetto dei dati personali dei cittadini UE. Il colosso dell'ecommerce è stato accusato dall'autorità per la protezione dei dati del Lussemburgo di non aver rispettato le norme sulla protezione della privacy dei suoi clienti e per questo motivo si trova di fronte all'ipotesi di una sanzione da 425 milioni di euro.

La proposta del Lussemburgo

La notizia l'ha riportata per primo il Wall Street Journal, e non è ancora una decisione definitiva, anzi: per il momento si tratta dell'iniziativa di un singolo stato, che dovrà essere sottoposta al parere delle autorità omologhe negli altri 26 Paesi dell'Unione Europea; se tutti i Paesi consultati riterranno sussistenti le violazioni individuate dal Garante del Lussembuergo, l'UE si muoverà con la multa. D'altro canto il fatto che la proposta arrivi dal Lussemburgo non è di secondaria importanza per l'approvazione del provvedimento sanzionatorio: la sede principale di Amazon in Europa del resto risiede proprio in quel Paese.

Le violazioni di Amazon

Trattandosi di indiscrezioni intercettate dal Wall Street Journal, per il momento non è chiaro con precisione quali siano le pratiche messe in atto da Amazon e individuate come irregolari dall'autorità per la protezione dei dati del Lussemburgo. Quel che si sa è che la divisione di cloud computing Amazon Web Services non è toccata dalla proposta, la quale parla di presunte violazioni collegate al modo in cui Amazon rastrella e utilizza i dati dei clienti per le proprie operazioni, e potrebbe dunque avere a che fare con una raccolta di dati effettuata senza il dovuto consenso degli utenti.

Anche l'ammontare esatto della multa è soggetto a cambiamenti: se dovesse essere confermata la somma dei 425 milioni di euro, si tratterebbe di una cifra record per l'applicazione del GDPR; d'altro canto gli stati ai quali sarà sottoposta la proposta dell'autorità lussemburghese potrebbero accordarsi per un importo più basso.