In queste settimane due giochi precedentemente sconosciuti sono finiti in cima alle classifiche di preferenza di migliaia di persone. Il primo è Fall Guys, un nuovo gioco dinamico e dal ritmo frenetico che sta catturando l'attenzione dei fan dei battle royale; l'altro è Among Us, un titolo strategico molto particolare che in realtà ha visto la luce nel lontano 2018 ma sta conoscendo una nuova giovinezza per essere stato recentemente apprezzato da influencer e creator di numerose piattaforme di condivisione video. L'inaspettato entusiasmo collettivo per il gioco aveva spinto gli sviluppatori a considerare l'ipotesi di un sequel, ma in queste ore è arrivato un dietro front ufficiale: Among Us 2 non si farà, e l'unico titolo sul quale i nuovi fan del gioco potranno mettere le mani è l'originale.

Cos'è Among Us

Sviluppato nel 2018 dallo studio indipendente statunitense Innersloth, Among Us è un gioco online per più giocatori con risvolti strategici e sociali. Nel titolo un numeroso equipaggio di giocatori ha il compito di rimettere in sesto la propria asrtronave finita in avaria; tra di loro si nascondono però uno o più impostori, che hanno il compito di mandare a monte la missione uccidendo tutti i compagni di viaggio prima che questi possano porre fine ai lavori di riparazione. Il titolo è fatto di minigiochi, tentativi di sopraffazione, inganni, sospetti e rese dei conti durante le quali i giocatori possono riunirsi e votare per decidere chi espellere dall'equipaggio con l'accusa di essere un sabotatore.

Il successo in ritardo

Among Us ha avuto un seguito di giocatori fedele ma limitato nei numeri, fino a quando non è stato riscoperto a due anni dalla sua uscita finendo in cima alle classifiche di molte delle piattaforme per le quali ha visto la luce originariamente. I giocatori vecchi e nuovi stanno ora mettendo le mani su un titolo che in effetti ha parecchi mesi alle spalle, motivo per cui gli sviluppatori avevano inizialmente deciso di realizzare un sequel e regalare a tutti un'esperienza di gioco rinnovata. In queste ore però Innersloth ha comunicato che il lavoro che aveva già intrapreso per Among Us 2 sarà interrotto.

Cosa succederà ad Among Us

La casa di sviluppo ha comunicato che per il futuro del gioco tenterà qualcosa di diverso e più complesso ancora rispetto a un sequel. Un rinnovamento totale del gioco originale che permetterà ad Among Us di ricevere nuovi contenuti e funzionalità pur rimanendo a disposizione di tutti i giocatori che finora l'hanno comprato o installato. Realizzare un sequel con un codice scritto da zero – afferma il team – sarebbe stato probabilmente più semplice, ma avrebbe costretto i giocatori a lanciarsi su un nuovo gioco dopo aver appena scoperto (e magari acquistato) l'originale. Ecco perché il gruppo sta puntando a portare i contenuti programmati per Among Us 2 all'interno del gioco originale. Nella fattispecie si tratta di nuovi server che permetteranno connessioni più stabili, supporto per i giocatori daltonici, un sistema per aggiungere gli amici a una lista di giocatori da contattare più facilmente e soprattutto una ambientazione tutta nuova. Resta da capire quando il lavoro sarà completato, ma da questo punto di vista gli sviluppatori non si sono voluti esprimere, invitando semplicemente i fan a rimanere aggiornati sui canali social del gioco.