Anche Google festeggia la Nazionale: fuochi d’artificio tricolore nel motore di ricerca Tra gli omaggi e le congratulazioni che stanno giungendo agli Azzurri da tutto il mondo c’è anche il tributo del motore di ricerca Google, che a partire dalla serata di ieri restituisce un effetto grafico molto particolare a tutti coloro che cercano termini riconducibili alla Nazionale italiana o al campionato di calcio Euro 2020.

A cura di Lorenzo Longhitano

In queste ore tutto il Paese sta festeggiando la vittoria contro l'Inghilterra che ieri è valsa alla Nazionale italiana la vittoria dei campionati europei di calcio Euro 2020. La nottata di gioia non è bastata a esaurire l'entusiasmo dei tifosi, ma anche dall'estero stanno arrivando nei confronti della azionale tributi e congratulazioni di ogni genere. Tra questi non manca l'omaggio del motore di ricerca Google, che a partire dalla serata di ieri – cercando termini riconducibili a Euro 2020 – restituisce automaticamente fuochi artificiali tricolore in onore degli Azzurri.

Come far scattare i fuochi tricolore di Google

Fin dalla vittoria di domenica 11 luglio dell'Italia sull'Inghilterra ai calci di rigore, il motore di ricerca Google è stato aggiornato con poche righe di codice che rispondono a tutte le ricerche inerenti al campionato Euro 2020 o alla Nazionale degli Azzurri. Immettendo nella casella del motore di ricerca chiavi specifiche come "Europei 2020" o "Euro 2020" si apre infatti la relativa pagina completa di box riassuntivo dei risultati del torneo, sovrastata però da un effetto grafico: fuochi artificiali di colore verde, bianco e rosso che esplodono su tutto lo schermo. Dopo una iniziale serie di fuochi generici, sullo schermo esplodono effetti più pirotecnici che concludono l'omaggio visualizzando la bandiera italiana.

L'effetto non è particolarmente invadente e soprattutto dura pochi secondi: chi sta davvero cercando risultati o informazioni sul torneo non avrà problemi insomma a ottenerle. L'effetto appare anche cercando termini più vicini alla nostra squadra, come ad esempio "Nazionale Italiana". L'animazione che ne risulta è la stessa, e al termine è possibile ripeterla quante volte si desidera, semplicemente premendo il tasto che appare sullo schermo in fondo alla pagina con il simbolo dei fuochi artificiali.