La febbre per Sanremo colpisce anche Pornhub, il noto portale di video hard che da oggi mostra un po' di Italia anche nel suo logo. Nelle ultime ore è infatti apparsa l'immagine di una nota musicale accanto al logo presente su tutte le pagine del sito web, che per tutta la durata del festival mostrerà il simbolo musicale caratterizzato dai colori italiani. Non è la prima volta che il portale pornografico omaggia il festival della canzone italiana: ogni anno Pornhub affianca al logo del suo sito un'immagine che rimanda a Sanremo per tutta la durata della competizione musicale.

D'altronde tanta è l'attenzione che gli italiani danno al festival da intaccare anche il traffico del noto portale pornografico, sempre attento a trend di questo tipo nei paesi in cui opera. In passato, infatti, Pornhub ha sempre analizzato il traffico delle serate per scoprire le variazioni associate alle singole puntate ma anche ai singoli artisti: in alcuni casi ci sono stati picchi verso il basso durante le esibizioni di un determinato artista, segno che l'interesse nei suoi confronti era talmente alto da limitare anche la libido degli spettatori.

Curioso anche il trend di ricerca dei protagonisti del festival, che negli anni passati sono stati cercati proprio all'interno del portale pornografico durante e dopo le singole puntate. Un fenomeno che si è registrato anche per altre trasmissioni molto popolari in Italia e che, con molta probabilità, si ripeterà anche quest'anno. Ma se pensate che a finire nei nomi più cercati ci siano solo le protagoniste femminili vi sbagliate: oltre ai molti nomi maschili presenti negli elenchi passati, nel 2017 tra le figure più cercate c'era anche l'insospettabile Al Bano. Insomma, l'entusiasmo per Sanremo non risparmia proprio nessuno. Nemmeno su Pornhub.