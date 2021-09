Andrea Bocelli ha superato St3pNy su YouTube: perché il tenore cresce più velocemente Da qualche mese a questa parte la posizione dello youtuber fiorentino nella graduatoria degli italiani più seguiti è stata occupata da un collega illustre: il tenore Andrea Bocelli, che pur non arrivando dal mondo delle piattaforme online ha saputo superare il ventisettenne sul suo stesso campo da gioco.

A cura di Lorenzo Longhitano

Stefano Lepri è sicuramente uno degli youtuber più noti nel nostro Paese. Sulla piattaforma di condivisione video è noto come St3pNy, e le oltre 5.000 clip che ha caricato dal 2010 a oggi gli sono valsi milioni di follower e un posto nella classifica dei canali italiani con più iscritti. Da qualche mese a questa parte però la sua posizione nella graduatoria è stata occupata da un collega illustre: il tenore Andrea Bocelli, che pur non arrivando dal mondo di YouTube ha saputo superare il ventisettenne sul suo stesso campo da gioco.

Il sorpasso di Bocelli su St3pNy

4,8 milioni di iscritti uno, 4,4 milioni l'altro: il celebre cantante, che ha appena compiuto 63 anni, ha superato St3pNy per numero di seguaci su YouTube ormai da qualche mese. Il sorpasso è avvenuto sul finire di dicembre 2020, quando entrambi avevano circa 4,3 milioni di iscritti. Il canale di Bocelli stava però crescendo più velocemente, come del resto sta continuando a fare ora. Dopo aver conquistato la quinta posizione nella graduatoria delle personalità italiane più seguite su YouTube, il tenore sta continuando ad ampliare il suo divario. Al momento infatti lo youtuber specializzato in videogiochi cresce al ritmo di 2.300 nuovi seguaci ogni settimana, mentre il tenore raccoglie nello stesso periodo oltre 11.000 nuovi iscritti in media.

Perché Bocelli cresce più di St3pNy

Il tutto avviene a fronte di attività diverse non solo per la natura dei contenuti pubblicati ma anche per la frequenza dei nuovi upload. St3pNy è decisamente più prolifico del rivale, che su YouTube ha pubblicato finora poco più di 200 clip. A spingere verso l'alto il numero di seguaci di Andrea Bocelli ci sono però diversi elementi, primo tra tutti una platea di potenziali fan di gran lunga più ampia. Il tenore non è famoso solo in Italia ma ha conquistato da anni un pubblico che grazie al suo talento e alla natura internazionale dei brani che interpreta lo segue da ogni angolo del globo.

Il video della sua esibizione durante la cerimonia iniziale a Euro 2020 è solo l'ultimo ad aver superato il milione di visualizzazioni, e ad avergli procurato un afflusso di nuovi iscritti che possono averlo scoperto in diretta TV. Insieme a questo, nel suo canale abbondano le collaborazioni musicali con altri artisti di levatura internazionale, e non solo: la clip che gli è valsa più affetto e interesse l'ultimo anno è la versione di Hallelujah cantata al Teatro Regio di Parma con la figlia Virginia, durante il concerto Believe In Christmas che si è tenuto proprio a dicembre 2020.