Apple ha presentato i nuovi iPad e iPad Mini

A cura di Lorenzo Longhitano

Il primo prodotto presentato durante l'evento Apple di oggi, martedì 14 settembre, non è iPhone 13, ma due nuovi tablet: si tratta dell'iPad classico di nona generazione — il nuovo modello pensato come offerta di ingresso nel mondo delle tavolette Apple — e di un nuovo iPad Mini dal design migliorato, ottimizzato e più simile a quello degli iPad Pro.

Il nuovo iPad classico punta su due aspetti in particolare: offrire un'esperienza d'uso rapida, versatile e completa e proporsi sul mercato a un prezzo competitivo. Non stupisce dunque che il design sia sostanzialmente identico a quello del tablet di generazione precedente, ma che all'interno siano stati fatti cambiamenti che rendono il gadget più veloce e utile. Il processore A13 Bionic in particolare consente di utilizzare tutte le app più recenti al meglio, mentre una nuova fotocamera frontale ultragrandangolare ereditata dagli ultimi iPad Pro rende il dispositivo adatto alle videochiamate e allo smart working.

Restano al centro dell'esperienza sia iPadOS e il milione di app sviluppato per il grande schermo touch di iPad, sia l'ecosistema di accessori compatibili con la tavoletta, tra i quali non mancano ovviamente tastiera e pennino ufficiali della casa di Cupertino. Il prezzo, l'altro asso nella manica del nuovo iPad, è fissato a 329 dollari, ovvero più basso di quanto ci si può aspettare di spendere per qualunque controparte Android della medesima qualità.

Un iPad Mini migliorato

La vera novità dal mondo dei tablet Apple è però iPad Mini, un gadget del tutto rinnovato rispetto a quello di generazione precedente e perfino più moderno rispetto all'iPad di nona generazione presentato pochi minuti prima. In effetti l'ispirazione estetica di iPad Mini proviene dai più evoluti iPad Pro.

Il display LCD è brillante e ampio, da 8,3 pollici, ma le cornici di dimensioni contenute aiutano a tenere il gadget comodamente in una mano. Tra le caratteristiche interessanti ci sono porta USB-C e modem 5G, fotocamera frontale ultra grandangolare con funzionalità di tracciamento automatico dei soggetti nell'inquadratura, e supporto per Apple Pencil di seconda generazione, che può rendere il gadget una sorta di taccuino digitale e un oggetto particolarmente interessante per gli artisti in movimento. Il prezzo previsto per il mercato statunitense è di 499 dollari.