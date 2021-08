Apple lavora su un rilevatore di sudore per Apple Watch: a cosa servirà La novità non è stata resa ufficiale dalla casa di Cupertino come nuova caratteristica in arrivo sui suoi smartwatch, ma è stata registrata sotto forma di brevetto ed è dunque qualcosa sulla quale gli ingegneri del gruppo hanno lavorato e continuano a lavorare per introdurla in un potenziale nuovo prodotto.

Gli smartwatch Apple ormai sono diventati dispositivi per la maggior parte incentrati su un aspetto specifico: il fitness e il benessere di chi li indossa. Nelle ultime generazioni di Apple Watch hanno debuttato numerosi sensori e funzionalità dedicate a tenere traccia di allenamenti, movimento e parametri vitali degli utenti, e nelle prossime generazioni del gadget potrebbe arrivarne uno del tutto inedito: un sensore per assorbire il sudore e analizzarlo ottenendo informazioni utili sullo stato di idratazione di chi indossa il dispositivo.

Livello di idratazione sotto controllo

La novità non è stata resa ufficiale da Apple come nuova caratteristica in arrivo, ma è stata registrata sotto forma di brevetto ed è dunque qualcosa sulla quale gli ingegneri del gruppo hanno lavorato e continuano a lavorare per introdurla in un potenziale nuovo prodotto. Il brevetto depositato e scovato da Patently Apple parla di un sensore costituito da due elettrodi e posizionato sul cinturino di un dispositivo smart, con il compito di entrare a contatto con le gocce di sudore per misurarne il livello di conduttanza elettrica.

Questo tipo di analisi può dare l'idea della concentrazione di elettroliti presenti nei liquidi – un parametro che a sua volta è indicativo dello stato di idratazione di un individuo: un'alta concentrazione può indicare un basso livello di idratazione e viceversa una bassa concentrazione di elettroliti può essere sintomo di buon livello di idratazione. La variazione tra questi due valori nel corso del tempo può essere utilizzata più genericamente come parametro per avvisare un eventuale utente quando è meglio prendersi una pausa dagli allenamenti per ricaricarsi con un sorso d'acqua.

Il fatto che l'idea dei ricercatori Apple sia apparsa in un brevetto purtroppo non significa che il sensore sia stato ultimato e calibrato. Occorrerà attendere per sapere se arriverà sugli Apple Watch serie 7 che debutteranno tra poche settimane o se troverà eventualmente spazio su altri prodotti o accessori in uscita più in là.