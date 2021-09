Apple potrebbe aver spoilerato il nuovo iPhone 13 in una serie TV: ecco com’è fatto In molti si stanno interrogando in queste ore sulla natura di uno smartphone che è apparso brevemente in una scena della serie tv Ted Lasso: il dispositivo è del tutto simile alla versione base di iPhone 12, ma sul lato frontale vanta uno schermo privo del caratteristico notch. Qualcuno parla di product placement e di easter egg, altri di errore.

Per alcuni è un errore madornale, mentre per altri è semplicemente un dettaglio tranquillamente trascurabile; per i più cinici infine è una sapiente operazione di marketing. In molti si stanno interrogando in queste ore sulla natura dello smartphone che appare brevemente in una scena della serie tv Ted Lasso: lo show è prodotto da Apple ma il gadget che appare in scena è chiaramente diverso da tutti gli iPhone messi finora in commercio – motivo per cui in molti pensano che il dispositivo sia un ancora inedito iPhone 13.

L'iPhone misterioso in Ted Lasso

Le segnalazioni sono arrivate dagli spettatori della serie prodotta dalla casa di Cupertino e disponibile in esclusiva per il servizio Apple TV+: nell'episodio andato in onda pochi giorni fa uno dei protagonisti usa un dispositivo del tutto simile alla versione base di iPhone 12, che però sul lato frontale vanta uno schermo privo del caratteristico notch – la tacca che su tutti gli ultimi smartphone Apple ospita i sensori frontali per il riconoscimento e lo sblocco con il volto. Non si tratta che di pochi fotogrammi, eppure il fatto che Apple sia generalmente molto attenta a ogni dettaglio dei suoi prodotti è bastato a scatenare le ipotesi degli osservatori esterni.

Le teorie degli spettatori

In effetti Apple deve ancora presentare la sua prossima gamma di smartphone iPhone 13: anche se gli inviti non sono ufficialmente partiti, l'evento è atteso a giorni. Questo dettaglio, unito al fatto che la casa di Cupertino è sempre stata parecchio gelosa dei segreti che custodisce prima degli annunci, fa pensare che il dispositivo ripreso non possa essere effettivamente uno dei prossimi iPhone. D'altro canto è vero anche che il gruppo è da sempre esperto nella pratica del product placement: computer, tablet e telefoni Apple abbondano nelle produzioni cinematografiche e televisive di qualunque casa di produzione, e perfino nella stessa serie Ted Lasso; per il team dedicato al marketing dell'azienda insomma non avrebbe senso mettere in mano a un personaggio un prodotto di una marca diversa.

L'ipotesi easter egg

A tutto questo si aggiunge il fatto che, fatta eccezione per il notch, il look del gadget ricorda effettivamente quello di iPhone 12: la medesima disposizione delle fotocamere è la stessa e lo sfondo è tra quelli ufficiali di iOS 14. Eliminate le possibilità dell'errore e della svista, l'apparizione del gadget potrebbe essere a questo punto un easter egg – ovvero un omaggio agli spettatori più attenti che sono stati ricompensati con un'anticipazione su quel che verrà annunciato tra pochi giorni; oppure una operazione di marketing tesa a far parlare del prossimo disposivo in arrivo, oppure della stessa serie tv.

In ogni caso, se i prossimi iPhone 13 arriveranno con o senza tacca superiore sullo schermo lo si saprà a breve: le indiscrezioni parlano di un notch meno visibile ma comunque presente, mentre la presentazione è tradizionalmente prevista per la prima metà di settembre.