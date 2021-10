Apple: troppe richieste per il panno da 25 euro, si allungano i tempi d’attesa Il “Polishing cloth” messo in vendita subito dopo l’evento “Unleashed” è andato letteralmente a ruba. È apparso sul sito dell’azienda qualche giorno dopo l’evento Apple, durante il quale sono stati presentati il MacBook Pro da 14 e 16 pollici, i chip M1 Pro e Max e AirPods 3. Le stime di consegna per gli ordini fatti oggi vanno dal 20 dicembre al 17 gennaio.

A cura di Ivano Lettere

Che sia la curiosità, la fedeltà al marchio o la consapevolezza della sua efficacia, non è dato sapere. Il "Polishing Cloth", nuovo panno ideato da Apple per pulire quasi tutti i dispositivi prodotti dall'azienda di Cupertino, sta andando a ruba. A quanto pare, i 25 euro richiesti per entrare in possesso della stoffa non hanno scoraggiato i fedeli consumatori degli accessori della mela morsicata. I tempi di consegna per i nuovi ordini della pezza di colore bianco con il logo della multinazionale si sono allungati nel giro di qualche giorno: ora bisognerà aspettare dalle 10 alle 12 settimane.

La domanda ha superato l'offerta

Chi non ha provveduto subito a comprarlo sarà costretto ad attendere due o tre mesi per pulire il proprio Pro Display XDR o, per chi avesse effettuato un acquisto "meno" oneroso, il MacBook Pro: le stime di consegna per gli ordini fatti oggi vanno dal 20 dicembre al 17 gennaio. Ciò significa che la domanda proveniente dai consumatori ha superato la disponibilità delle scorte. A dimostrazione del fatto che il prezzo, decisamente alto se paragonato ad accessori analoghi, non ha impensierito gli appassionati. Tantomeno i misteri che aleggiano intorno a questo nuovo prodotto: sul sito, restano inevase le domande circa il materiale di cui è fatto e le dimensioni. Da ora, il "materiale morbido e non abrasivo" sarà disponibile solo sul negozio online: ciò vuol dire che non verrà messo in vetrina negli Apple store. Probabilmente, nei prossimi mesi i consumatori potranno recarsi direttamente nei negozi per comprarlo, ma per il momento dovranno pazientare.

A cosa serve

Stando alla descrizione data sul sito del produttore il panno da 25 euro "pulisce qualsiasi display Apple, incluso il vetro con nano-texture, in modo sicuro ed efficace". Resta inteso che sarebbe consigliabile non sostituirlo con quelli in microfibra, comunemente utilizzati per lucidare gli occhiali. Può essere utilizzato anche per lucidare il display mini-LED dei nuovi modelli Macbook Pro e di tutti gli iPhone, iPad e Mac di Apple.