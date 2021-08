Arrampicarsi su casse di frutta e cadere sull’asfalto: l’ennesima sfida pericolosa di TikTok Nella Crate Challenge i partecipanti impilano il maggior numero di casse possibile come se fossero una scalinata o una piramide, per poi salire e scendere dal percorso cercando di rimanere in equilibrio. Il trend non è nato su TikTok, ma sulla piattaforma di origine cinese ha trovato viralità e sta venendo imitato da numerosi utenti.

A cura di Lorenzo Longhitano

Nonostante gli sforzi di gestori e moderatori, su TikTok può ancora capitare che video di comportamenti pericolosi diventino virali fino a trasformarsi in vere e proprie tendenze o addirittura in sfide nelle quali gli spettatori si sentono chiamati in causa. È quello che sta succedendo in queste ore con la Crate Challenge, un gioco rischioso che consente nell'impilare il maggior numero di casse di frutta possibile come se fossero una scalinata, per poi salire e scendere dal percorso cercando di rimanere in equilibrio. Come avviene spesso, il trend in realtà non è nato su TikTok, ma sulla piattaforma di origine cinese ha trovato viralità e sta venendo imitato da numerosi utenti.

Cos'è la Crate Challenge

La Crate Challenge consiste semplicemente nel salire e scendere da una piramide di casse in plastica di quelle utilizzate nella distribuzione dei generi alimentari. Questi elementi sono facilmente impilabili ma anche abbastanza flessibili da oscillare pericolosamente se percorse da esseri umani come se fossero piattaforme stabili. Questo aspetto purtroppo è anche ciò che rende la sfida irresistibile per chi vi partecipa: salire e scendere da una piramide costruita in questo modo richiede equilibrio, e la difficoltà aumenta all'aumentare dell'altezza della struttura, che con un maggior numero di elementi in gioco perde progressivamente stabilità.

Le origini e la viralità su TikTok

I primi video della sfida sono emersi su Facebook, ma sono stati presi rapidamente a esempio da tiktoker che li hanno proposti sul social frequentato da giovani e giovanissimi. La prima clip diventata virale è stata pubblicata solo due giorni fa ha ammassato già 2 milioni di visualizzazioni, ma centinaia di persone hanno già iniziato a pubblicare la loro versione legandola all'hashtag #cratechallenge e ottenendo ancora più visualizzazioni. Il problema di questi video è che – salvo casi eclatanti – il rischio corso dai partecipanti non viene reso sufficientemente chiaro: chi perde l'equilibrio viene generalmente sommerso dalle risate degli spettatori presenti prima di lasciare il turno al concorrente successivo, ma cadere in modo rovinoso da altezze di più di 6 metri può avere conseguenze gravi.

Per il momento i gestori di TikTok non hanno ancora bloccato l'hashtag né deciso di apporre alle clip l'avviso che invita gli utenti a non imitare il comportamento visto. Nulla toglie che provvedimenti simili possano essere presi nel corso delle prossime ore, ma nel frattempo i video legati a questa pratica sono già stati visti più di 60 milioni di volte.