Arrestata la star di TikTok e Pornhub Digitalprincxss: ha abbandonato il figlio di 4 anni

A cura di Lorenzo Longhitano

Su TikTok ha più di 2 milioni di seguaci e sulla piattaforma OnlyFans ha avviato un canale nel quale mette a disposizione contenuti pornografici per il suo pubblico pagante. Entrambe le attività di Digitalprincxss hanno subito però una brusca battuta d'arresto nei giorni scorsi, quando la ragazza che si cela dietro allo pseudonimo è stata arrestata dalla polizia di Fort Myers, in Florida. L'accusa che pende sulla sua testa è di abbandono di minore nei confronti del figlio di 4 anni, e anche se la ragazza è poi tornata in liberta e intervenuta inizialmente sui suoi social per negare ogni addebito a lei rivolto, negli ultimi giorni ha deciso di bloccare tutti i suoi profili facendo perdere temporaneamente le tracce di sé.

L'accusa della polizia

Digitalprincxss è il nome d'arte di Marrissa Cloutier, ventiquattrenne statunitense che si guadagna da vivere attraverso un'attività online multisfaccettata: su TikTok e Instagram pubblica contenuti di stampo più leggero nei quali balla, racconta la sua vita e mostra i suoi outfit ai follower; sulla piattaforma a pagamento OnlyFans pubblica invece video e foto a luci rosse per il pubblico pagante, al quale offre anteprime gratuite pubblicandole sul sito hard Pornhub. Il suo arresto risale al 25 agosto, quando stando alla ricostruzione ufficiale dei fatti un vicino di casa ha segnalato alle autorità la presenza del figlio di 4 anni abbandonato a se stesso da diverso tempo nei dintorni dell'abitazione lasciata aperta. Cloutier non era in casa al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, ma al suo arrivo la ragazza ha inizialmente spiegato di aver lasciato l'abitazione per fare compere dopo aver messo a letto il figlio, per poi però modificare la sua versione dei fatti dopo essersi contraddetta più volte.

La risposta della tiktoker

Secondo la versione ufficiale di Cloutier il figlio è stato messo a letto prima di quanto inizialmente raccontato e lei si è poi recata a una festa. La tiktoker è stata rilasciata in attesa del processo ma la notizia è circolata rapidamente sui social dove è stata commentata da migliaia di persone. L'accusa formulata, la doppia versione fornita dalla ragazza e probabilmente la sua fama e attività online hanno tutte contribuito al proliferare dei commenti. La protagonista aveva inizialmente pubblicato un video sul suo profilo TikTok nel quale chiedeva di non ascoltare dicerie e fatti non verificati e prometteva aggiornamenti a breve, ma il contenuto è stato reso privato insieme al resto del suo canale e del suo profilo Instagram.