Fire Tv Cube arriva anche in Italia. Questo dispositivo intelligente consente di gestire contemporaneamente le tecnologie presenti in casa, ascoltare musica, avere informazioni sul meteo, essere informati sui fatti di cronaca, cultura e società e contemporaneamente cercare e selezionare film e serie tv da vedere direttamente sul proprio smart tv. E finalmente sarà acquistabile anche nel nostro Paese.

Ma non è tutto, a proposito di smart tv, a breve saranno disponibili altri due nuovi modelli di Fire Tv Stick, la chiavetta che consente di rendere smart qualsiasi televisore.

Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questi nuovi apparecchi tecnologici.

Fire Tv Stick e Fire Tv Stick Lite

Cominciamo ad esplorare le novità parlando delle nuove Amazon Fire Tv Stick presto disponibili sulla piattaforma.

Il dispositivo Fire Tv Stick 2020 ha prestazioni molto più elevate del modello precedente. Grazie al processore quad-core da 1,7 GHz, dispone di una potenza più elevata e consente di riprodurre in streaming ad una maggiore velocità. Inoltre, la risoluzione di 1080p a 60 fps e la compatibilità con la tecnologia HDR assicurano una migliore resa grafica.

Il WiFi dual-band e la doppia antenna garantiscono uno streaming più stabile e meno interruzioni di connessione. Il sistema Dolby Atmos riproduce un suono avvolgente e chiaro.

Il telecomando vocale Alexa dispone di pulsanti per l’accensione, la regolazione del volume e la disattivazione dell'audio per un facile controllo di TV, soundbar e ricevitori A/V.

La tecnologia di questo dispositivo è elevata, ma Amazon vi offre anche di più: l'alternativa è la Fire Tv Stick Lite 2020. In tutto e per tutto uguale al modello base, questa chiavetta offre una possibilità in più: quella di ricercare film e serie tv da vedere tramite il riconoscimento vocale di Alexa.

Se il modello base consente di sfruttare Alexa solo per accedere alle impostazioni del telecomando e alle sue funzioni di base, la versione Lite consente anche di accedere alle vostre piattaforme di streaming preferite, scegliere cosa guardare, tornare indietro, andare avanti e salvare i progressi fatti. Offre, quindi, un'esperienza tecnologica ancora più avanzata.

Fire Tv Cube

Ma passiamo adesso alla novità più attesa in fatto di Fire Tv. Stiamo parlando della Fire Tv Cube, un dispositivo già molto apprezzato in America. Si tratta di un box da affiancare al televisore e che vi consente di avere, in un'unica soluzione un altoparlante Amazon Echo e una Fire Stick.

Il processore hexa-core ultra potente rimanda un'interfaccia utente rapida e fluida, con accesso a Dolby Vision e contenuti 4K Ultra HD fino a 60 fps. La tecnologia HDR assicura la brillantezza dei colori, mentre il Dolby Atmos controlla la qualità dell'audio.

Ma non è tutto. Proprio come un qualsiasi speaker Amazon Echo, questo dispositivo consente di avere notizie sul meteo e sul mondo, ascoltare musica, scaricare ricette e accedere ai servizi che offrono audiolibri. Inoltre, collegandoli tra loro, sarà possibile monitorare tutti gli altri dispositivi intelligenti presenti in casa.