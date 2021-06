È ormai tempo di Prime Day su Amazon: il 21 e 22 giugno si potranno acquistare prodotti in offerta con sconti davvero imperdibili. Tante sono le categorie su cui puntare per garantirsi i migliori articoli scontati dedicati agli utenti Prime: dai casalinghi ai cosmetici fino settore dell'elettronica e domotica.

Nell'attesa dei due giorni di Prime Day, su Amazon sono comunque iniziate delle offerte che arrivano al 55% di sconto su tantissimi dispositivi di ultima generazione. Stiamo parlando di cuffie bluetooth, smartwatch, monitor per PC, telecamere, webcam e tanto altro ancora.

Tra i migliori brand su cui fare affidamento non possiamo non menzionare Samsung, Trust, Netgear o K&F, ma sono tantissimi gli stores che offrono articoli interessanti a prezzi davvero competitivi. Gli sconti non finiscono mai e, proprio per questo motivo, abbiamo pensato di elencare i migliori prodotti tech in offerta da non perdere: vediamoli tutti!

Offerte tech di Amazon: fino al 55% sui dispositivi di ultima generazione

Per una casa smart o per aggiungere articoli innovativi al corredo personale dedicato all'elettronica, abbiamo selezionato dieci prodotti in offerta su Amazon da non perdere. Non solo monitor per PC, webcam e cuffie bluetooth ma anche smartwatch, proiettori, ripetitori WiFi: tutti articoli utili che arrivano a uno sconto del 55%! Vediamoli nel dettaglio.