La notte di San Silvestro è alle porte e mai come nel 2020 sono tutti ansiosi di lasciarsi gli ultimi 12 mesi alle spalle. Per augurare un 2021 migliore ad amici, parenti e conoscenti non c'è modo più efficace di un messaggio da condividere su WhatsApp, Facebook e gli altri social: magari completo di una bella foto o un'immagine a tema.

E se da una parte meme e gif animate da scaricare gratis e inviare online abbondano in Rete, d'altro canto trovare le migliori immagini di auguri di Buon Anno Nuovo può non essere facile nel marasma di contenuti che circolano online. Ecco dunque una collezione di nuove immagini per gli auguri di Capodanno per tutti i gusti, da quelle divertenti a quelle sacre e religiose, passando per immagini più sobrie adatte a ogni contesto.

Auguri di Buon anno 2021: le immagini più belle per Whatsapp e Facebook

In molti casi il modo migliore per augurare un buon anno nuovo è con un'immagine semplice e diretta; festiva, ma sobria. Con la maggior parte dei contatti su WhatsApp e Facebook del resto è probabile non si abbia troppa intimità, e queste immagini rappresentano il compromesso ideale per un augurio per di felice 2021 che non risulti eccessivo. Nel caso di un messaggio personale su WhatsApp inoltre le immagini possono essere rese più personali con messaggi scritti ad hoc in relazione al destinatario scelto.

Buongiorno e Buon Anno nuovo, gif e immagini animate

Per chi preferisce qualcosa di più vivace è possibile puntare sulle gif animate, particolarmente adatte per augurare ad amici, conoscenti e colleghi un felice 2021 con un tocco di dinamicità in più che non mancherà di saltare all'occhio dei destinatari. Ecco dunque alcune delle migliori gif per augurare buon anno nuovo con brio.

Immagini divertenti per un felice anno nuovo

Con i contatti più stretti o con il pubblico degli amici più intimi su Facebook e WhatsApp si può anche provare a esprimere un po' di spirito in più. Un'immagine divertente di buon 2021 che ironizzi sulle feste e sull'anno appena trascorso non potrà che strappare un sorriso ai destinatari di questi messaggi.

Immagini sacre e religiose di Capodanno 2021

Le feste di fine anno, racchiuse tra il Natale e l'Epifania, possono rappresentare per molti un momento di spiritualità. A questi contatti — che siano familiari, colleghi o amici — può fare piacere ricevere immagini di buon capodanno sacre e religiose, che in alcuni casi rimandano proprio alle scene della Natività. Ecco le migliori in circolazione.

Come scaricare gratis le immagini di Buon Anno e inviarle su WhatsApp e Facebook

Se da una parte cambiano le migliori immagini di buon capodanno da inviare per il 2021, d'altro canto la procedura per scaricarle da Internet e inviarle su Facebook e WhatsApp resta sempre la medesima e fortunatamente non è difficile da seguire.

Su smartphone dopo aver scelto una delle foto o delle gif animate qui proposte, basta toccare quella desiderata con il dito per poco più di un secondo. Alla comparsa del relativo menà basta selezionare la voce per il salvataggio: l'immagine di Buon Anno sarà scaricata gratis sul telefono e sarà presente nell'album fotografico del dispositivo per un successivo invio. Su computer la procedura è la stessa, ma l'immagine va raggiunta con il putatore del mouse premendovi sopra con il tasto destro. Anche in questo caso comparirà un menù dal quale scegliere l'opzione per il salvataggio; scegliendo la posizione del download l'immagine viene scaricata gratis, pronta per essere allegata a un post su Facebook o a un messaggio WhatsApp.

L'invio tramite piattaforma di messaggistica o la pubblicazione sui social consiste semplicemente nell'aprire le relative app o siti web da smartphone o da computer, e scegliere l'opzione per gli allegati visuali che compare in fase di componimento dei messaggi. Le immagini salvate sul dispositivo dovrebbero mostrarsi pronte nella galleria delle foto recenti (su smartphone) o nella posizione in cui sono state memorizzate (su computer).