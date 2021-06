Non accade di rado che su TikTok tornino in voga brani e artisti del passato: basta un video virale del resto per far tornare alle orecchie di milioni di persone il brano che lo accompagna – e il tutto avviene spesso all'insaputa degli autori originali dell'opera. Non è decisamente quello che è avvenuto con Avril Lavigne: l'artista canadese è diventata improvvisamente protagonista dell'intera sfera social globale dopo aver deciso di debuttare in prima persona sulla piattaforma di condivisione video, e di farlo proprio reinterpretando uno dei brani che l'hanno resa celebre a cavallo del millennio: Sk8er Boi.

Oggi come nel 2002

Lavigne ha pubblicato meno di un giorno fa l'unico video per ora presente sul suo profilo TikTok, nel quale fa lip sync sul suo stesso brano. La clip ha già accumulato più di 12 milioni di visualizzazioni e 3 milioni di apprezzamenti, mentre il profilo è già stato seguito da quasi un milione di persone. Al di là dell'affetto dei fan che non l'hanno mai dimenticata, il motivo per cui Avril Lavigne è diventata immediatamente virale sui social anche esterni a TikTok è che nella clip pubblicata appare esattamente com'era nel 2002 quando il brano è stato lanciato.

La presenza come ospite di riguardo dello skater per eccellenza – il leggendario Tony Hawke – sembra aver provocato meno reazioni da parte degli spettatori. La cantautrice del resto oggi ha il doppio degli anni che aveva all'uscita di Sk8er Boi: nata nel 1984, all'epoca stava per compiere la maggiore età mentre oggi si appresta a spegnere 37 candeline.

La malattia e il ritorno nel mondo della musica

Per lei il tempo non sembra però essere passato, e fan e commentatori social lo hanno notato. Il look è cambiato ma il capello biondo è rimasto lo stesso e soprattutto l'energia è la medesima di quando la sua carriera da musicista era appena decollata. Eppure la rockstar nel frattempo ha vissuto esperienze anche poco piacevoli: negli anni scorsi si è battuta per lungo tempo contro la malattia di Lyme, che l'aveva colpita fino a stremarne le forze. Riemersa da questa esperienza è tornata a fare musica, e anzi l'arrivo su TikTok potrebbe essere il preludio di un annuncio in questo senso. La cantautrice aveva già dichiarato in passato di essere al lavoro su un album in studio in uscita entro il 2021, e la piattaforma di condivisione video potrebbe aiutarla nella promozione dell'opera.