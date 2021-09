Back To Tech: fino al 65% di sconto su Smartphone, TV e Notebook Con il Back To Tech di eBay si potrà usufruire di sconti su tantissimi dispositivi di ultima generazione, dagli smartphone alle smart tv passando per Notebook e pc. Apple, Samsung, Asus, Xiaomi, LG e tantissimi altri brand: vediamo quali sono i migliori prodotti in offerta per il Back To Tech di eBay e come usufruire del coupon per uno sconto ulteriore del 5%.

È arrivato il Back to tech di eBay con una percentuale di sconto che arriva al 65% su diversi dispositivi di ultima generazione. Smartphone, Tv e smart TV, Notebook di brand leader nel settore: da Apple a Samsung, passando per Xiaomi, Lenovo, Huawei, Asus e LG.

Inoltre, grazie al coupon eBay potrai approfittare di uno sconto extra fino a 50€ su piccoli e grandi schermi. Per poter usufruire del buono sconto basterà ricopiare il codice BACKTOTECH durante le operazioni di acquisto del prodotto desiderato e inserirlo nella sezione Aggiungi Coupon. È valido dal 13 settembre 2021 fino alla mezzanotte del 26 settembre: affrettati!

Vediamo quali sono i migliori prodotti in offerta per il back to tech di eBay.

Offerte eBay Back to tech: fino al 65% di sconto su Smartphone, TV e Notebook

Di seguito una selezione dei migliori dispositivi tech in sconto fino a una percentuale del 65%: Smartphone, TV e Smart TV ma anche Notebook e PC. Scegli i dispositivi che desideri e approfitta anche del coupon eBay del 5% sui prodotti già scontati!

– 65% su OPPO Reno 4Z: con la percentuale di sconto più alta questo smartphone OPPO è dotato di sistema operativo Android e di uno schermo touchscreen da 6, 57 pollici. Grazie a una risoluzione da 2400×1080 pixel, l'esperienza dell'utente risulta eccellente. Dotato di connettività 5G, registra video in 4K con una fotocamera da ben 48 megapixel.

– 45% su Huawei Realme 6: questo smartphone firmato Huawei si caratterizza per una memoria RAM da 4GB e una capacità di memorizzazione di 128 GB. Dual sim con schermo piatto da 6,5 pollici, vanta una risoluzione di 2400 x 1080 pixel con fotocamera da 16 MP dotata di tecnologia LED per il flash.

– 40% su TV NanoCell LG: una novità 2021, la smart TV NanoCell di LG ha uno schermo da 55 pollici con definizione Ultra HD da 4K e una risoluzione di 3840 x 2160. Attraverso questa smart TV è possibile accedere a app come Netflix, Prime Video, Now TV, Disney+ e tante altre, in maniera semplice e veloce.

– 40% su Xiaomi Redmi Note 9T: lo smartphone di Xiaomi con connettività 4G ha uno schermo da oltre 6 pollici full HD con una capacità di memorizzazione di 128 GB. Possiede, inoltre, una memoria RAM da 4GB e il sistema dual speaker per l'audio, è dual sim con una fotocamera da 48 Megapixel.

– 40% su Notebook Lenovo V15: con una velocità del processore di 2,60 GHz, uno schermo full HD da 15,6 pollici con tecnologia LCD retroilluminato e una memoria RAM da 8 GB, questo Notebook Lenovo V15 dual-core si caratterizza anche per uno storage principale da 256 GB, touchpad multi-touch e touchpad senza pulsanti.

– 35% su TV Philips: questa SmartTV con display retroilluminato a LED della Philips garantisce un'alta qualità dell'immagine, grazie a uno schermo di 32 pollici con definizione HD Ready. Con una risoluzione massima di 768p, possiede anche due altoparlanti da 8 watt per una qualità del suono ottimale.

– 30% su Iphone 11: tra le specifiche di questo modello di Iphone Apple troviamo uno schermo da 6,1 pollici, una memoria RAM da 4GB con storage da 128 GB, una doppia fotocamera che dal grandangolo passa all'ultra-grandangolo per non lasciare nessun dettaglio al caso e la possibilità di registrare video in 4K.

– 25% su TV LED Sony: passiamo adesso a una smart TV firmata Sony, che vanta uno schermo da 50 pollici con retroilluminazione a LED e definizione Ultra HD da 4K. Dotata di sistema operativo Android, la gestione risulta facile e intuitiva, mentre i due altoparlanti da 8 watt donano una qualità del suono ideale.

– 15% sul Notebook Apple MacBook Air: con un display di 13.3 pollici e tastiera retroilluminata con touch ID, il notebook Apple MacBook Air ha una memoria RAM da 8 GB e scheda SSD da 256 GB. Si caratterizza, inoltre, per la videocamera HD FaceTime, l'integrazione di 3 microfoni e sistema dolby Atmos per un audio potente, chiaro e limpido.

– 15% su Notebook HP 15S: è il display antiriflesso da 15,6 pollici full HD il punto forte di questo notebook dell'HP, che gode anche di una memoria RAM da 8 GB e di una scheda SSD da 256 GB. Possiede un lettore per le impronte digitali che garantisce elevati standard di sicurezza e una batteria a ioni di litio con un'autonomia che raggiunge circa 10 ore.

– 15% su TV QLED Samsung: dotata di schermo LED da 43 pollici con definizione Ultra HD in 4K, questa smart TV Samsung garantisce un'alta qualità dell'immagine grazie a una risoluzione che raggiunge i 2160p. Si caratterizza, inoltre, per le funzione di miglioramento dell'immagine: digital clean view, contrasto mega, intensificatore dei contrasti, 100% color volume.

– 10% su Notebook Asus: è lo storage da ben 512 GB a rendere questo Notebook della Asus particolarmente performante, insieme a uno schermo LCD retroilluminato da 15,6 pollici, una memoria RAM da 8 GB con una batteria a due celle durevole sul lungo termine.