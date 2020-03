Viviamo in tempi difficili, tempi in cui bisogna stare lontani gli uni dagli altri, tempi in cui si è persa la libertà di spostarsi, e si è persa quella dolce spensieratezza con la quale si incontravano i propri amici e i propri familiari. Ma è proprio in questi tempi difficili che, forse, ci si ritrova più forti e più uniti di prima, anche se a distanza.

L'Italia è un paese che sta soffrendo, certo, ma mai come in questi giorni di pandemia da coronavirus gli italiani, tutti, si stanno sentendo come un'unica comunità, come una comunità compatta che – anche se a distanza – sembra più unita che mai.

La bandiera italiana su Google

E a testimoniarlo non ci sono solo i numerosi flash mob sonori organizzati nelle città italiane con i quali, semplicemente affacciandosi dalla propria abitazione numerosi cittadini hanno cantato assieme come un unico coro, ma c'è anche Google, il cui motore di ricerca negli ultimi giorni ha riscontrato un fenomeno molto particolare: sono tantissime le persone che hanno acceso il proprio computer o il proprio smartphone, ed hanno cercato la bandiera italiana, forse per acquistarla ed esporla proprio per sentirsi parte, ancora di più, della forza della Nazione.

in foto: L’incremento di ricerca della chiave "Bandiera italiana"

Gli italiani, in seguito ai concitati fatti di queste ultime settimane e al provvedimento che ha limitato gli spostamenti in tutto il territorio nazionale, hanno fatto riscontrare un boom di ricerche proprio sul tricolore, con un'impennata che ha superato il 300% rispetto ai 7 giorni precedenti e che è distribuita uniformemente in tutte le regioni del Bel Paese.

La bandiera italiana come simbolo della lotta al coronavirus

Insomma, l'idea di far sventolare la bandiera sulle proprie abitazioni, colorando di verde, bianco e rosso i balconi e le finestre, è il modo con il quale tutti gli italiani vogliono dimostrare di sentirsi uniti. E lo fanno con il tricolore, congiunti tutti assieme contro il virus, proprio come nel 2006 quando la nazionale italiana vinse i mondiali. Ma la strada per la vittoria, questa volta, è ancora più in salita, e vedere la bandiera italiana fuori tutte le case sarebbe un bel segnale d'unione di tutti noi italiani.