Buon Ferragosto 2021 su Whatsapp: le migliori immagini da scaricare gratis per gli auguri Il 15 di agosto non coincide solamente con il Ferragosto in cui si celebrano ferie e riposo, ma anche con la festa religiosa dell’Assunzione di Maria. Quale che sia il motivo per cui si desidera festeggiare, ecco una serie di immagini e gif animate da scaricare gratis per condividerle con amici e parenti su Facebook, WhatsApp e gli altri social.

A cura di Redazione Tech

Nel giorno di Ferragosto si celebra collettivamente l'estate nel suo pieno svolgimento: le temperature elevate e il fatto che molti si trovino già in ferie nei giorni antecedenti e successivi aiuta a percepire il 15 di agosto come una celebrazione deedicata all'intera stagione del riposo. In realtà, come molte delle festività nel nostro calendario, le origini del Ferragosto sono più complesse: istituita in epoca romana dall'imperatore Augusto, la ricorrenza è stata poi assimilata dalla Chiesa che ne ha spostato la data al 15 in coincidenza con l'Assunzione di Maria.

Quali che siano i motivi per i quali ci si trova a festeggiare il Ferragosto, nel 2021 uno dei modi migliori per farlo è tramite social e piattaforme di messaggistica istantanea, inviando un pensiero e un'immagine ad amici, parenti e follower. Ecco una selezione delle migliori immagini e gif animate da scaricare gratis e pronte da condividere su Facebook, WhatsApp e gli altri social per augurare un buon 15 agosto.

Buongiorno e Buon Ferragosto 2021: le più belle immagini per gli auguri del 15 agosto

Per contatti e amici con i quali si ha un rapporto più stretto l'ideale solitamente è preparare un pensiero riservato solo a loro. Per accompagnarlo non c'è niente di meglio che una di queste immagini, che augurano un buon 15 agosto lasciando al mittente spazio per una dedica personale.

Leggi anche La novità di WhatsApp che migliora la qualità delle foto inviate

Immagini e frasi divertenti per Ferragosto 2021

Trattandosi di una festività vissuta da molti come estiva e spensierata, Ferragosto si accompagna bene a immagini dello stesso tenore. Ecco dunque una selezione delle immagini e delle frasi più divertenti sul tema dell'estate, del riposo e delle ferie estive. Anche in questo caso le immagini possono essere accompagnate da un pensiero personale come didascalia.

Gif animate per augurare Buon Ferragosto

Per augurare un buon 15 agosto in modo ancora più vivace è possibile utilizzare una gif animata tra quelle nella selezione che segue. Le immagini si possono caricare tranquillamente su Facebook o su Telegram, mentre WhatsApp purtroppo blocca il caricamento dall'esterno di questi contenuti. Per trovarne di adatti si può utilizzare il selttore di GIF che su WhatsApp appare come pulsante opzionale aprendo il pannello delle emoji.

Immagini religiose per Ferragosto 2021

Per chi considera il Ferragosto nel suo significato religioso non mancano immagini che mettono da parte angurie e toni scherzosi per concentrarsi sulla figura della vergine Maria e celebrare la festa dell'Assunzione. Ecco alcune delle migliori reperibili in Rete.