Buon inizio di autunno 2021, immagini e frasi da inviare su WhatsApp per l’equinozio La stagione autunnale può riservare gioie e sorprese a chi sa coglierle. Per augurare un buon equinozio e un felice inizio di autunno il modo migliore è un messaggio su WhatsApp o Facebook: ecco dunque una selezione di frasi e immagini autunnali da scaricare gratis e inviare su social network e piattaforme di messaggistica.

A cura di Lorenzo Longhitano

Anche quest'anno l'autunno è letteralmente alle porte, per la gioia di chi attendeva con ansia temperature meno opprimenti rispetto a quelle che hanno caratterizzato tutta l'estate del 2021. Curiosamente quest'anno l'equinozio che darà inizio alla nuova stagione cade la sera di oggi, mercoledì 21 settembre, alle ore 21:21 esatte; quel che è importante però è godersi i prossimi mesi al meglio: le giornate si accorciano, le temperature si abbassano e le foglie degli alberi iniziano a ingiallire; le festività di Halloween e di tutti i Santi sono già dietro l'angolo, ma qualcuno inizierà già a prepararsi al Natale. Per chi sa coglierle, l'autunno riserva parecchie gioie, e per augurarle anche al prossimo non c'è niente di meglio di un pensiero su WhatsApp, Facebook o qualunque altra piattaforma social o di messaggistica. Ecco dunque una selezione di immagini e frasi che possono servire all'occasione, pronte da scaricare gratuitamente.

Buon autunno 2021: le migliori immagini per l'equinozio per WhatsApp

Quando si pensa all'autunno è impossibile non immaginare la sterminata gamma dei colori che assumono le foglie prima di cadere dagli alberi. L'ingiallire autunnale del fogliame è uno degli aspetti che maggiormente colpiscono di questa stagione, nonché il più gettonato quando si tratta di inviare un'immagine benaugurante a tema. Ecco le migliori che non hanno bisogno di descrizione, ma solo di una dedica personalizzata da allegare.

Le frasi migliori per augurare buon equinozio sui social

L'equinozio autunnale e il resto della stagione che si concluderà a dicembre inoltrato sono immagini potenti che ispirano da millenni poeti, pensatori e persone comuni. Ecco alcune immagini con frasi e citazioni che sottolineano la bellezza, la ricchezza e la malinconia di questa stagione ricca di sfumature.

Frasi e immagini per augurare buon autunno sui social

Anche per augurare un buon inizio di autunno, social e piattaforme di messaggistica lasciano la possibilità di utilizzare le GIF animate. Le immagini seguenti si possono utilizzare tranquillamente sui social o caricare in app come Telegram, ma non sono compatibili con WhatsApp e con i messaggi diretti di Instagram: per inviare GIF animate su queste piattaforme occorre utilizzare il selettore interno che si trova accanto a quello per le emoji.