Anche quest'anno San Valentino, la festa degli innamorati, si sta avvicinando. Quest'anno però la festività sarà diversa dal solito: la pandemia costringerà molte coppie a ideare piani romantici diversi dal solito, e alcuni passeranno la ricorrenza lontani dalla propria dolce metà. Ecco perché può essere più significativo che mai inviare immagini e frasi d'amore al proprio amato o alla propria amata, magari utilizzando WhatsApp e Facebook. Fortunatamente di immagini romantiche e gif divertenti sul tema ce ne sono diverse online: ecco le migliori da scaricare gratis per condividerle il 14 febbraio su social network e piattaforme di messaggistica.

Buon San Valentino 2021: le migliori immagini d’amore per Whatsapp

Uno dei modi migliori per augurare buon San Valentino è partire con una immagine a effetto e lasciare che le parole vengano dal proprio cuore. Chi si sente particolarmente ispirato può puntare su un foto o una immagine evocativa da inviare su WhatsApp o Facebook, e lasciare che sia poi la dedica originale a fare la maggior parte del lavoro.

Buongiorno e Buon San Valentino, le immagini e le frasi

Per chi ha ancora qualche difficoltà a esprimere i propri sentimenti non mancano le immagini di buon San Valentino già corredate da frasi d'amore. Aforismi, riflessioni, frasi romantiche o semplici auguri riferiti alla festività del resto abbondano in Rete da anni; in queste immagini il testo è sovrimpresso alle immagini e viene spedito in un tutt'uno come se fosse un biglietto prestampato. L'effetto è assicurato.

Immagini divertenti per augurare Buon San Valentino

Le coppie più spiritose possono preferire un modo meno tradizionale di farsi gli auguri: l'amore del resto non è fatto di solo romanticismo. Ecco allora una selezione di battute, freddure, scambi divertenti sul tema, alcuni dei quali dedicati anche ai single incalliti che amano prendere il 14 febbraio con un po' di ironia.

Le Gif di San Valentino

A volte un messaggio d'amore ha bisogno di una spinta pirotecnica in più, anche se è semplicemente quella di una immagine animata sullo schermo del telefono. Le Gif di San Valentino si occupano proprio di questo: il loro contenuto non è dissimile da quello delle normali immagini sul tema, ma cuori che battono e svolazzano ed altri elementi in movimento possono aiutare a rendere il pensiero più toccante.

San Valentino durante la pandemia: le immagini più ironiche

La pandemia di coronavirus ha cambiato la maggior parte delle nostre abitudini, e i festeggiamenti di San Valentino non fanno eccezione. Ecco perché può essere un sollievo sdrammatizzare su cene fuori e viaggi romantici rimandati inviando un'immagine ironica a tema al proprio amato o alla propria amata.

Le immagini di San Valentino per chi celebra l'amore distanza

Uno degli aspetto peggiori della pandemia unita alle festività di San Valentino è legato a tutte le coppie che non potranno celebrare la ricorrenza insieme. I viaggi tra regioni restano concessi, ma varcare i confini di un Paese o comunque muoversi da una parte all'altra dell'Italia con il rischio di contrarre o diffondere il contagio resta impossibile o sconsigliato. Un'immagine non risolve il problema, ma può aiutare a comunicare al partner i propri sentimenti in merito.

Immagini di San Valentino: come scaricarle gratis e inviarle su WhatsApp e Facebook

Qualunque sia l'immagine di San Valentino scelta, per inviarla su WhatsApp o Facebook è fondamentale sapere come si fa; fortunatamente, la procedura da seguire è decisamente semplice e prevede solamente di salvare il materiale sul computer, sul tablet o sullo smartphone per poi inviarlo al contatto desiderato.

Per il download basta posizionare il dito sull'immagine e tenere premuto; dal menù che si aprirà basta selezionare la voce per il salvataggio e il materiale sarà memorizzato sul telefono o sul tablet. Con il computer il sistema è lo stesso ma utilizzando il cursore del mouse e il tasto destro al posto del dito sullo schermo.

Per inviare le foto o le immagini basta aprire la propria app preferita e recarsi sulla bacheca o nella conversazione scelta: dopo la composizione del messaggio occorre premere il pulsante per gli allegati multimediali (solitamente ha la forma di una graffetta) e scegliere dalla memoria il materiale da inviare. Le immagini ottenute in precedenze si trovano nel rullino o nella galleria di telefono e tablet, mentre su computer sono nella destinazione scelta precedentemente per il salvataggio.