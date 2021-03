La festa della donna è una delle ricorrenze più sentite dell'anno e dà modo una volta di più di celebrare tutte le donne con un pensiero speciale. La pandemia in corso renderà difficile celebrare la festività, ma social network e piattaforme di messaggistica istantanea possono tornare utili nel fare gli auguri a tutte le donne vicine e lontane tra i propri contatti più stretti. Su Internet in realtà abbondano immagini e gif a tema per gli auguri e trovare quella più significativa e d'impatto può non essere facile; ecco dunque una selezione delle più belle immagini e frasi, ma anche di immagini divertenti e ironiche da spedire in formato digitale a tutte le protagoniste di questo 8 marzo.

Le immagini scelte e proposte sono tutte gratis, e ottenerle è semplice. Chi lo fa da smartphone deve semplicemente toccare sull'immagine scelta e poi selezionare nel menù che compare l'opzione per il salvataggio: il materiale viene salvato nella cartella dei download sui telefoni Android e nel rullino fotografico negli iPhone; chi invece salva le immagini dal computer dovrà invece cliccarci sopra con il tasto destro del mouse, scegliere l'opzione per il salvataggio e decidere in quale cartella del dispositivo desidera immagazzinare l'immagine.

Per inviare le immagini salvate si parte aprendo il social network o l'app di messaggistica e recarsi sulla bacheca del contatto o nella conversazione desiderata. Nella composizione del messaggio occorre poi premere il tasto per gli allegati (su Facebook ha le fattezze di una macchina fotografica; su WhatsApp è il simbolo della graffetta, seguito da quello della macchina fotografica). Su smartphone, la finestra di dialogo che si aprirà consentirà di scegliere l'immagine desiderata tra le ultime scaricate; su computer, per trovare l'immagine occorrerà visitare la stessa la cartella dove il materiale è stato salvato nel passaggio precedente.

Immagini e frasi per la festa della donna

Una bella immagine con un messaggio personale sarebbe l'ideale per augurare una buona festa della donna, ma a volte l'ispirazione viene meno. Ecco allora una selezione di immagini complete di frasi per augurare un buon 8 marzo a tutte le donne.

Immagini divertenti per l’8 marzo

Per chi desidera augurare una buona festa della donna con un pizzico di allegria e ironia non mancano le immagini spiritose e divertenti. Battute, freddure e scambi sagaci sul tema dell'8 marzo possono essere l'ideale per gli affetti stretti e il pubblico più autoironico.

Immagini per la giornata mondiale delle donne

Il modo migliore per augurare una buona festa della donna su WhatsApp e Facebook è probabilmente quello di parlare con il cuore con un messaggio scritto di proprio pugno. Una immagine semplice ma evocativa è quel che si accompagna meglio a questo tipo di intervento: eccone alcune semplici che non ruberanno la scena a quanto scritto in allegato.

Le Gif per la festa delle donne

Come per altre ricorrenze, anche per la giornata mondiale delle donne le Gif animate riscuotono particolare successo per il loro potere evocativo. Trovarne di qualità non è altrettanto facile come per le immagini, ecco dunque una selezione curata delle migliori in circolazione compatibili con Facebook (per l'invio su WhatsApp occorre passare dal motore di ricerca interno, accessibile dal pannello delle emoji).

Immagini per la Festa della donna da condividere con le amiche

Gli auguri per l'8 marzo sono un rituale che si condivide anche tra amiche, e in questo caso il tenore degli auguri può essere diverso da quello delle celebrazioni più istituzionali. Ecco una selezione di immagini adatte a festeggiare la ricorrenza da donna a donna.