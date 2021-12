Buona Immacolata 2021, immagini e frasi di auguri da scaricare gratis e inviare su Whatsapp Per la Festa dell’Immacolata Concezione dell’8 dicembre ecco tante immagini originali da scaricare gratis per mandare un augurio e una preghiera ad amici e parenti.

A cura di Redazione Tech

L'8 dicembre è la Festa dell'Immacolata Concezione, ricorrenza che oltre a celebrare il concepimento della Vergine Maria il conto alla rovescia per la festa di Natale del 25 dicembre e dà il via alla tradizione dell'addobbo dell'albero di Natale e dell'allestimento del Presepe. Nonostante la vicinanza con i natali di Gesù, l'Immacolata Concezione non ha però legami diretti con la nascita del figlio di Maria bensì si riferisce proprio al concepimento di quest'ultima, che secondo il dogma è stata preservata dal peccato originale. Per celebrare la giornata con gli affetti vicini e lontani ecco una selezione di immagini da scaricare gratuitamente per fare gli auguri ad amici e parenti su social network e app di messaggistica, da Facebook a Whatsapp.

Buongiorno e Buona Immacolata Concezione: immagini da inviare l'8 dicembre

Alcune hanno carattere più spiccatamente religioso, con la Vergine Maria in primo piano, mentre altre rimandano più direttamente alla tradizione dell'albero natalizio: le immagini scelte e pronte da scaricare gratis sono perfette per augurare una Buona Immacolata 2021 ad amici e parenti, quale che sia l'aspetto della ricorrenza che si desidera sottolineare. Tutte le immagini si possono pubblicare o inviare anche senza una dedica specifica, ma l'ideale è allegare alle foto un pensiero o una preghiera per i destinatari o i follower sui social.

Per ottenere e utilizzare le immagini la procedura da seguire invece è sempre la stessa. Il primo passaggio si porta a termine da questa stessa pagina, in modo leggermente diverso a seconda del dispositivo utilizzato. Su smartphone occorre toccare per un secondo le immagini desiderate con il dito e poi scegliere l'opzione per il salvataggio tra quelle che appaiono sullo schermo; su computer si clicca sulle immagini con il tasto destro alla ricerca della medesima opzione, ricordando la cartella nella quale si decide di memorizzare il contenuto. Per inviare o pubblicare le immagini salvate occorre innanzitutto aprire l'app scelta per l'invio e poi spostarsi nella casella per la composizione. Che si tratti di un post su Facebook, di un messaggio WhatsApp o di un contenuto su altre piattaforme, il sistema per allegare le immagini è molto simile: basta cercare il pulsante per gli allegati o le immagini – che può avere l'aspetto di una graffetta o di una fotografia stilizzata – e poi ritrovare l'immagine salvata nella memoria dello smartphone o del computer.