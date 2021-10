Buongiorno e buona domenica: immagini e frasi da inviare su whatsapp oggi Nel riposo della domenica è bello ritagliarsi del tempo per inviare il buongiorno ad amici e parenti con un’immagine su WhatsApp o Facebook. Farlo è facile: basta scegliere l’immagine giusta per l’occasione, pensare a una frase per il destinatario e inviare il tutto sulla propria piattaforma di messaggistica o sul proprio social preferito.

A cura di Redazione Tech

La domenica è il giorno di riposo per eccellenza nel quale ci si può dedicare completamente a passatempi e affetti personali – ad esempio ritagliandosi del tempo per inviare un'immagine di buongiorno ai propri amici e parenti. Per farlo basta innanzitutto scegliere la giusta immagine, unirla magari a una bella frase pensata per il destinatario (o i destinatari) e inviare il tutto sulla propria piattaforma di messaggistica preferita o sul social network più usato per condividere il momento del caffè con amici e parenti. Che si tratti di un’immagine divertente o dolce, che sia un’immagine statica o una gif, in questo articolo ci sono tante immagini nuove da poter inviare gratis su Facebook e Whatsapp per augurare buona domenica.

La procedura per salvare le immagini è semplice da seguire: su smartphone basta toccarle a lungo con il dito fino a far apparire il menù che contiene la voce per il salvataggio nella memoria del dispositivo; su computer per raggiungere lo stesso risultato ci si può cliccare sopra con il tasto destro del mouse. Una volta salvate le immagini desiderate, ripubblicarle su social e piattaforme di messaggistica è altrettanto semplice: basta cercare l'icona della graffetta o della fotografia che si trova accanto alla casella per l'immissione del testo; su smartphone si aprirà la galleria fotografica dove sono state salvate le immagini e scattate le ultime foto, mentre sul computer apparirà un selettore di file che occorre puntare alle immagini desiderate.