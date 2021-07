C’è una foresta “infestata” su Google Maps Su Google Street View è apparsa una misteriosa immagine di una foresta tutta viola in California che secondo alcune persone potrebbe trattarsi di una “foresta infestata” e sicuramente non di qualcosa che di solito si vede sul popolare sistema di mappe 3D di Google. Si tratterebbe della foresta vicino a Huntington Lake il cui strano colore ha una ragione ben precisa. Scopriamo insieme quale.

A cura di Clara Salzano

Su Google Street View è apparsa una misteriosa immagine di una foresta tutta viola in California che secondo alcune persone potrebbe trattarsi di una "foresta infestata" e sicuramente non di qualcosa che di solito si vede sul popolare sistema di mappe 3D di Google. A rivelare la particolare anomalia di colore è stato un utente di Reddit che ha riportato di aver "Trovato un'anomalia di colorazione spettrale in una foresta vicino a Huntington Lake, California". E si continua a discutere su cosa si celi davvero dietro questa immagine.

Dall'essere una foresta infestata ai messaggi di avviso sul non recarsi sul posto, sono tante le ipotesi dietro la spiegazione sulla foresta viola vicino a Huntington Lake. Per alcuni la motivazione è addirittura da attribuire gli alieni. Tuttavia la ragione è stata esposta da un utente stesso di Reddit che ha affermato la possibilità di "Un problema tecnico nella matrice" visto che molte altre zone vicine presentano le stesse anomalia da "aree infestate".

La spiegazione più realistica si fonda sul "glitch", che si riferisce ad un possibile sensore rotto della fotocamera del sistema Google Street View. Non è infatti una novità che il noto sistema di mappe 3D di Google abbia problemi tecnologici con le apparecchiature a 360° ed è per questo che molte altre aree nel mondo presentano le stesse anomalie. I problemi tecnici sono infatti frequenti per le fotocamere di Google view. Sempre su Reddit altri utenti hanno infatti raccontato di aver riscontrato "piste aeree clandestine guatemalteche" che "probabilmente vengono utilizzate per il traffico di droga ", oppure interi palazzi e strade strisciati di viola. Non serve però dar vita a strane ipotesi perché ora si conosce il vero motivo e cioè che le costose fotocamere di Google Street View possono rompersi.