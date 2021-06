Da piccoli tutti avranno sognato di vivere con i loro cartoni animati preferiti avventure possibili solamente nel mondo della fantasia. Quel sogno si è realizzato – leggermente in ritardo – per Charli D'Amelio e la sorella Dixie, che hanno appena debuttato in Squeaky and Roy – una serie di contenuti in realtà aumentata con la presenza di due personaggi animati in 3D, ovvero gli Squeaky e Roy del titolo. Le prime clip sono state caricate su profili social appositamente aperti dalla famiglia D'Amelio su Instagram e TikTok, e vedono i due personaggi interagire sia con Charli e Dixie che con i due genitori e l'ambiente circostante.

Il personaggio principale della serie è Squeaky; è modellato sulle fattezze di un peluche che Dixie ha smarrito da piccola in aeroporto, e si accompagna alla spalla pennuta Roy. Lo sviluppo è avvenuto in collaborazione con Invisible Universe, un'azienda specializzata nella realizzazione di personaggi 3D per contenuti di tipo cartoon destinati a social e piattaforme di condivisione. Per il momento il ruolo di Squeaky e Roy sembra essere proprio quello di protagonisti in una serie di contenuti nei quali interagiscono con l'ambientazione reale attraverso tecniche di realtà aumentata.

Come funzionano Squeaky e Roy

Il principio alla base delle prime clip pubblicate è a grandi linee lo stesso delle grandi produzioni caratterizzate da personaggi generati al compurer. Dopo aver definito l'aspetto di Squeaky e Roy modellandoli in 3D, la parlata e il movimento vengono generati automaticamente, così come il posizionamento nell'ambiente avviene attraverso calcoli della prospettiva eseguiti da computer. Restano fuori i movimenti e le voci: i primi vengono impartiti da attori in carne e ossa ripresi da telecamere speciali, mentre l'audio è fornito da dei doppiatori. Anche la famiglia D'Amelio ha un ruolo non secondario: i vari membri hanno infatti il compito di interagire con personaggi che però non sono realmente presenti nella scena, ma aggiunti a posteriori in corrispondenza di punti dove in fase di registrazione c'è il nulla assoluto.

Non è chiaro quale sarà il futuro del duo: la prima serie di clip pubblicate suggerisce che i due personaggi potrebbero essere pensati per acquisire inizialmente notorietà per accostamento con i già celebri membri della famiglia D'Amelio – con più di 100 milioni di seguaci in totale. In una seconda fase potrebbero essere lanciati all'interno di contenuti dei quali figurerebbero i soli protagonisti.